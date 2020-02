Felice Herrig de l’UFC détaille le combat de rue de Las Vegas après l’UFC 246

LAS VEGAS – Dans la nuit de l’UFC 246, Felice Herrig déambulait sur le Strip de Las Vegas après avoir vu la victoire de Conor McGregor sur Donald Cerrone lorsque, comme cela a tendance à se produire dans “Sin City”, elle a rencontré une femme ivre indisciplinée.

Herrig, qui est à Las Vegas depuis deux semaines pour réhabiliter son genou chirurgicalement réparé à l’UFC Performance Institute, a posté sur Instagram qu’il aurait été frappé au visage peu de temps après. Elle a expliqué plus en détail ce qui s’est passé lors d’une interview avec MMA Junkie.

“Ouais, c’était vraiment bizarre”, a déclaré Herrig. “Ce fut le début de mon voyage à Vegas, et ce n’était pas de ma faute. J’ai l’impression que les gens de Vegas sont fous. …

«Elle a arrêté la circulation pour ramasser un sou! Littéralement un sou. Et je l’ai appelée. »

Même si elle a fait une remarque, Herrig a dit qu’elle a continué à marcher avec son amie.

“Trois minutes plus tard, il y a quelqu’un derrière moi qui me dit:” Le sou était sur la tête! “”, A déclaré Herrig. “Et je me dis:” Je m’en fous. “”

Herrig ne savait pas quoi dire d’autre à ce moment-là. Elle ne voulait pas entrer dans un combat étant donné qu’elle est un combattant de l’UFC mais aussi consciente qu’elle pourrait risquer de ruiner sa récupération d’un ACL déchiré souffert en avril dernier.

Herrig a déclaré que la femme était persistante, cependant, se mettant dans son visage et demandant: “Que vas-tu faire à ce sujet?”

“Et je me dis:” Je ne vais rien y faire à moins que vous ne fassiez quelque chose à ce sujet en premier “”, a déclaré Herrig. «Si vous me frappez, je me défendrai. Et elle m’a frappé. Et je devais me défendre, alors je lui ai donné un coup de poing très fort. »

Une brève échauffourée s’en est suivie et la femme s’est enfuie, selon Herrig. Et ce fut la fin de cela. Herrig s’est retrouvée avec un nez sanglant, a-t-elle dit, après que la femme lui ait donné un coup de tête pendant la bagarre.

Vous pouvez entendre Herrig discuter de l’incident en détail avec George «Morge» de MMA Junkie Radio dans la vidéo ci-dessus. Pour l’interview complète, consultez ci-dessous.

