Felice Herrig explique ce qui a causé le combat de rue à Vegas après l’UFC 246

Le vétéran de l’UFC, Felice Herrig, a été attaqué dans les rues de Las Vegas peu de temps après la conclusion de l’événement UFC 246: McGregor contre Cerrone le mois dernier.

La vedette des poids paille des femmes avait déjà été présentée sur Instagram où elle a révélé la nouvelle choquante.

Plus récemment, «Lil Bulldog» a discuté en détail de l’incident du 18 janvier. Découvrez ce qu’elle avait à dire ci-dessous:

“Ouais, c’était vraiment bizarre”, a déclaré Felice Herrig dans une interview à MMAJunkie Radio. “Ce fut le début de mon voyage à Vegas, et ce n’était pas de ma faute. J’ai l’impression que les gens à Vegas sont fous… Elle a arrêté la circulation pour ramasser un sou! Littéralement un sou. Et je l’ai appelée. »

Même si elle avait fait une remarque, Herrig a insisté pour qu’elle continue à marcher dans la rue avec son amie.

“Trois minutes plus tard, il y a quelqu’un derrière moi qui me dit:” Le sou était sur la tête! “”, A déclaré Herrig. “Et je me dis:” Je m’en fous. “”

La femme était persistante et a continué à déranger Herrig au sujet du sou. C’est alors que les choses ont chauffé et que la femme a demandé à Felice Herrig «Qu’allez-vous faire à ce sujet?».

Ayant récemment subi une intervention chirurgicale pour réparer son LCA déchiré depuis avril, Herrig ne voulait pas s’impliquer dans une véritable confrontation physique. Cependant, après plus de mots échangés, Felice en avait assez entendu.

“Et je me dis:” Je ne vais rien y faire à moins que vous ne fassiez quelque chose à ce sujet en premier “”, a déclaré Felice Herrig. «Si vous me frappez, je me défendrai. Et elle m’a frappé. Et je devais me défendre, alors je lui ai donné un coup de poing très fort. »

Maintenant âgée de 35 ans, Herrig espère faire son retour dans l’Octogone plus tard cette année.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 1er février 2020