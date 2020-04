Felicia Spencer demande le transfert de l’UFC 250 en Floride

Felicia Spencer demande que son combat pour le titre poids plume féminin de l’UFC contre Amanda Nunes pour l’UFC 250 soit déplacé du Brésil vers la Floride.

Spencer devrait affronter Nunes pour la ceinture lors de l’UFC 250, qui doit avoir lieu le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil. Le principal événement voit le champion des poids coq UFC Henry Cejudo affronter Jose Aldo. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux combattants sur la carte demandent le report de l’événement en raison d’un manque de ressources de formation et du risque d’attraper le coronavirus.

Spencer ne veut pas que la carte soit reportée, mais elle demande qu’elle soit déplacée. Sur Twitter, Spencer a écrit à Nunes et lui a demandé ce qu’elle pensait de déplacer la carte en Floride, où Spencer et Nunes vivent et s’entraînent.

@Amanda_Leoa, nous vivons tous les deux en Floride, mettons # UFC250 dans notre arrière-cour. Ne partez pas! @ Mickmaynard2 @danawhite @ufc

L’UFC envisage de déplacer l’UFC 249 en Floride, il serait donc logique que l’UFC 250 s’y déplace également, car la tenue de l’événement au Brésil devient chaque jour moins une réalité. Il sera extrêmement difficile pour les athlètes américains de se rendre au Brésil pour se battre, donc Spencer et Cejudo peuvent avoir des problèmes pour y arriver, sans parler de leur sortie. Décaler la carte en Floride est logique, même si Aldo s’entraîne toujours au Brésil, ce qui pourrait être un problème.

En fin de compte, l’UFC pourrait être contraint de reporter l’UFC 250. Autant que le président de l’UFC Dana White souhaite que son émission continue, à un moment donné, l’épidémie de coronavirus pourrait devenir trop problématique pour lui de tenir ses événements. Pour la plupart des autres ligues sportives, c’est la réalité à laquelle elles sont confrontées. Mais l’UFC est déterminé à tenir ses deux prochains PPV, mais peut-être pas à leur emplacement d’origine.

Pensez-vous que Felicia Spencer a raison et que l’UFC 250 devrait déménager en Floride?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/03/2020.