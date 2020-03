Felicia Spencer et Megan Anderson plaident pour Amanda Nunes

Felicia Spencer et Megan Anderson croient toutes les deux qu’elles ont de bonnes raisons pour le prochain titre UFC poids plume.

Quant à savoir qui en veut plus, c’est une question à débattre. Après avoir remporté leurs combats respectifs à l’UFC Norfolk, les prétendants aux poids plumes ont expliqué pourquoi ils devraient être les prochains.

Pour Spencer, qui a arrêté Zarah Fairn dos Santos en co-vedette, une victoire précédente sur Anderson pourrait être le point fort en faveur de l’avancement.

“Je n’ai pas pu voir la performance de Megan; J’ai entendu dire que c’était vraiment génial », a-t-elle déclaré. «Mais je pense que je me suis placé dans une excellente position pour obtenir un coup de feu. J’ai juste besoin d’avoir une conversation avec l’UFC. Tout se résume à cette conversation que nous aurons, je suppose, très bientôt. “

La carrière de Spencer a évolué à une vitesse fulgurante depuis ses débuts à l’UFC en juillet dernier contre Cris Cyborg. Et même si elle n’a pas été en mesure de faire le travail contre les grands de tous les temps, elle a impressionné le monde MMA par sa résilience.

Donc, Spencer n’est pas trop préoccupé d’être précipité vers un autre adversaire intimidant. Interrogé sur une date à l’UFC 250, Spencer a déclaré: “cela pourrait certainement arriver.”

“C’est un peu excitant, l’idée de combattre potentiellement deux légendes en un an serait géniale”, a-t-il déclaré. “Être capable de combattre Cris Cyborg et Amanda Nunes, ce serait génial.”

Pour Anderson, qui a éliminé Norma Dumont, le CV est le ticket. L’Aussie a remporté ses deux combats précédents, doublant le nombre de Spencer.

“Je suis la seule qui soit sur une séquence de victoires”, a-t-elle déclaré. «J’ai l’impression d’avoir mis mon nom sur la liste, notamment avec un tel KO. S’ils le donnent à Felicia, je pense qu’elle est une incroyable concurrence, et je ne serais pas surpris. S’ils le lui donnent, j’aimerais à nouveau me battre. »

Anderson a exprimé ses aspirations au titre dans la réalité de tous les prétendants à l’UFC, c’est-à-dire que les victoires et les pertes – et combien vous en avez – ne sont pas le tout pour décider qui se battra pour un titre.

“Je pense que oui, mais regardez Leon Edwards”, a-t-elle déclaré. «Il est sur une séquence de victoires incroyable et il n’a pas encore obtenu son coup de titre. Vous vous sentez comme vous avez mis dans le travail et le temps ne correspond pas nécessairement à un coup de titre ces jours-ci. Tout ce que je peux contrôler, c’est de faire de grandes performances. Si je reçois le titre, je joue en tant que f * ck. Mais sinon, je vais encore me battre et continuer à accumuler ces victoires jusqu’à ce que je reçoive le titre. “

Anderson a déjà un nom en tête si les choses ne vont pas comme elle le souhaite.

“J’adorerais me battre (Germaine de Randamie) si elle voulait remonter à 145”, a-t-elle déclaré. «Je pense que ce serait une grande bataille, car je pense qu’elle est une compétitrice phénoménale.»

Il semble que la championne de l’UFC à deux divisions, Amanda Nunes, restera complètement à l’écart. Sur la médiane sociale, elle était positive envers les deux adversaires et a laissé le choix au président de l’UFC, Dana White.

J’aime les deux gagnants ce soir. Maintenant, c’est au @danawhite pour lequel je suis prêt.

– Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 1 mars 2020