Felicia Spencer explique pourquoi elle devrait obtenir le prochain titre à Amanda Nunes

NORFOLK, Va. – Felicia Spencer veut une fissure au champ-champion Amanda Nunes.

L’ancienne championne des poids plumes de l’Invicta FC pense qu’elle est la prochaine à affronter Nunes, championne des poids plumes et coqs de l’UFC, pour sa sangle de 145 livres. La revendication de Spencer lors du prochain coup de titre vient de sa dernière victoire, alors qu’elle a réalisé une performance dominante samedi soir à l’UFC sur ESPN + 27.

Spencer (8-1 MMA, 2-1 UFC) a stoppé Zarah Fairn avec un jeu de terrain vicieux au premier tour de leur combat co-principal.

“Je n’ai pas vraiment pu voir Megan se produire, j’ai entendu que c’était génial, mais je pense que je me suis mis en très bonne position pour obtenir un tir”, a déclaré Spencer aux journalistes, y compris MMA Junkie. “Nous avons donc juste besoin d’avoir une conversation avec l’UFC.”

Également sur la carte de samedi, la concurrente concurrente des poids plumes Megan Anderson a décroché un premier tour, éliminant Norma Dumont.

L’UFC Norfolk représentait un référendum sur un tir à Nunes, et bien que Spencer respecte le curriculum vitae d’Anderson et sa plus récente victoire, la combattante canadienne pense qu’elle est en avance juste à partir d’un simple fait.

“J’ai une victoire sur Megan”, a déclaré Spencer. «Nous avons tous les deux obtenu la première ronde ce soir, donc c’était une soirée intéressante pour cela. Je pense que cela s’est avéré comme beaucoup de gens s’y attendaient et je pouvais vraiment voir mon auto se faire tirer et je pense que je l’ai mérité. »

Il y a eu des spéculations ouvertes que Nunes envisage de défendre son titre de poids plume à l’UFC 250 le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil.

Spencer serait ravi de combattre Nunes et d’avoir la chance d’affronter un autre grand dans le MMA féminin.

“C’est excitant l’idée de combattre potentiellement deux légendes avec dans un an, ce serait génial”, a expliqué Spencer. «Ce sera un honneur de se battre avec dans un an d’être à l’UFC de pouvoir combattre (Cris) Cyborg et Amanda Nunes. Ce serait génial, je suis vraiment excité. “

L’UFC sur ESPN + 27 a eu lieu samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte a été diffusée sur ESPN +.

.