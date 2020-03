Felicia Spencer pense qu’elle a remporté le titre contre Amanda Nunes

Felicia Spencer, la concurrente des poids plumes de l’UFC, estime qu’elle en a fait assez pour remporter un titre contre la championne Amanda Nunes.

Spencer a décroché un vicieux TKO au premier tour contre Zarah Fairn dans le co-événement principal de l’UFC Norfolk. La victoire sur Fairn a porté le record de Spencer à l’UFC à 2-1 avec une autre victoire par arrêt sur Megan Anderson lors de ses débuts en octogone et une perte de décision face à Cris Cyborg dans son deuxième combat à l’UFC. Dans la division poids plume des femmes peu profondes de l’UFC, ce type de curriculum vitae est probablement suffisant pour mériter à Spencer une fissure à la ceinture.

Bien sûr, Anderson a jeté une clé potentielle dans ce plan lorsqu’elle a décroché un KO brutal au premier tour contre Norma Dumont. Cela signifie que Spencer n’est pas garanti le coup de titre maintenant, et cela dépendra de ce que l’UFC pense être le plus méritant entre elle et Anderson.

Selon Spencer, cependant, elle en a fait assez pour remporter le titre contre Nunes. Voici ce que Spencer a dit à MMAjunkie.com à propos d’un titre potentiel tiré sur les 145 livres féminines.

«J’ai une victoire sur Megan. Nous avons tous les deux terminé la première ronde ce soir, donc c’était une soirée intéressante pour ça. Je pense que cela s’est avéré comme beaucoup de gens s’y attendaient et je pouvais certainement me voir prendre ce coup et je pense que je l’ai mérité », a déclaré Spencer.

Le fait que Spencer ait cette victoire face à face contre Anderson en 2019 pourrait très bien être la raison pour laquelle elle obtient le titre contre son rival, mais encore une fois, ce n’est pas une garantie. La décision dépendra finalement de ce que le président de l’UFC, Dana White, veut faire. Nous savons une chose, et ce sera soit Spencer ou Anderson pour Nunes ensuite.

«Je n’ai pas vraiment pu voir Megan jouer, j’ai entendu que c’était génial, mais je pense que je me suis mis en très bonne position pour obtenir un coup. Nous avons donc juste besoin d’avoir une conversation avec l’UFC », a déclaré Spencer.

Pensez-vous que Felicia Spencer devrait obtenir le prochain coup de titre contre Amanda Nunes?