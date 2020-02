Felicia Spencer prévoit d’entrer en lice pour le titre avec la victoire de l’UFC Norfolk

VIRGINIA BEACH, Va. – Felicia Spencer est de nouveau prête à se battre pour l’or.

L’ancien champion poids plume de l’Invicta FC revient en action samedi soir contre Zarah Fairn dos Santos dans le co-événement principal de l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk. Spencer (7-1 MMA, 1-1 UFC) voit le combat comme une excellente occasion de revenir dans la course au titre et de défier la championne de l’UFC Amanda Nunes pour son titre de 145 livres.

“Je me suis dit qu’Amanda pourrait être la prochaine”, a déclaré Spencer à MMA Junkie. «Je sais qu’elle a beaucoup d’attirance, donc nous verrons ce qu’elle veut faire et nous devrons y penser après samedi. Je sens que je suis prêt à recommencer un gros combat. “

Spencer se concentre sur son adversaire, mais elle est également consciente des ramifications que l’UFC Norfolk peut avoir sur la division poids plume des femmes de l’UFC. Il y a deux combats féminins de 145 livres sur la carte, ce qui est rare compte tenu du manque de profondeur dans la catégorie de poids.

En l’absence de prétendante n ° 1 aux poids plumes – et avec Nunes, qui détient également le titre des poids coq, semblant devoir mettre sa ceinture 145 en jeu – Spencer voit la paire de réservations comme un bon moyen de déterminer le prochain challenger du titre.

“Cela semble être le cas, mais personne à l’UFC n’a mentionné quelque chose comme ça, mais je pense que c’est une façon cool de promouvoir la division”, a déclaré Spencer. «Cela rend la carte un peu plus excitante, c’est quelque chose d’un peu inhabituel, juste le fait qu’il y a deux combats dans la division poids plume qui y sont – et cela ne s’est jamais produit auparavant.

«C’est une sorte de division du bâtiment, cela montre qu’ils mettent tout en œuvre pour essayer de la promouvoir et de la rendre un peu plus excitante. J’ai l’impression que celui qui se présente et qui a l’air le plus beau samedi recevra probablement cette offre. »

Le dernier combat de Spencer a eu lieu en juillet à l’UFC 240. Elle a perdu par décision unanime contre l’ancien détenteur du titre de l’UFC et l’actuel champion des Bellator Cris Cyborg.

La combattante canadienne portait beaucoup de motivation depuis sa première défaite professionnelle en se dirigeant vers l’UFC Norfolk.

“C’est vraiment nul de perdre, mais j’ai l’impression de tirer beaucoup de motivation personnelle, beaucoup de motivation, de ne pas exécuter ce que je voulais faire dans les moments que je devrais avoir”, a expliqué Spenser. “Donc, ça a définitivement été montré dans le gymnase en ce moment, comme si les choses étaient un peu plus intenses quand je suis au camp. J’ai eu un super camp comme je le fais toujours, mais j’ai l’impression d’être un peu plus violent dans celui-ci, un peu prêt à gagner de manière excitante. »

