Felicia Spencer réagit à la perte du combat pour le titre d’Amanda Nunes: “J’aurais aimé qu’elle le dise plus tôt”

Felicia Spencer devait auparavant affronter Amanda Nunes, la championne en titre de 145 livres, lors du prochain événement de télévision à la carte (PPV) de l’UFC 250, prévu le samedi 9 mai 2020 dans une ville et un lieu à déterminer après que COVID-19 ait transformé le Ginasio do Ibirapuera de Sao Paulo en hôpital de campagne.

Malheureusement pour le 8-1 «FeeNom», Nunes a choisi de mettre sa prochaine défense de titre en attente, de préférence après que l’épidémie de coronavirus soit maîtrisée afin que «Lioness» puisse enregistrer un camp de combat complet. Cela pourrait arriver dès le mois de juin, mais le Brésilien n’a pas été engagé à une date exacte.

Ce qui laisse Spencer, 29 ans, dans les limbes.

“J’ai été définitivement déçu parce que lorsque vous obtenez un rendez-vous, vous travaillez pour être prêt”, a déclaré Spencer à BJPenn.com. «Dans ma tête, je me préparais à me battre dans trois semaines. Nous avons sauté dans des cerceaux pour être prêts, en faisant les choses par moi-même. J’étais prêt à terminer le combat et à continuer mon chemin. Il est décevant qu’il soit prolongé. Ce n’est pas non plus étendu au point où je peux simplement me détendre, c’est juste quelques semaines de plus, comme un autre mois. Peut-être que je suis dans six semaines, peut-être dans sept semaines, ce n’est pas assez loin pour que je puisse reculer. Ce sera un camp prolongé. Je vais m’entraîner pour ce combat pendant environ 11 semaines maintenant. “

Rappelez-vous, ce combat a été annoncé le 5 mars, bien avant la mise en quarantaine.

«Je pense que c’est plus difficile pour mon corps car j’ai eu un camp de combat de huit semaines pour Norfolk. J’ai ensuite eu deux semaines de congé pour obtenir l’offre de combat et j’ai eu un autre camp de huit semaines », a poursuivi Spencer. «Maintenant, je vais juste devoir rester dans le camp et y rester pendant une période de temps minée. Ce peut être un camp de 12 ou 15 semaines et ce sera plus dur pour mon corps. Je ne peux pas faire de pause pour le moment car je vais probablement me battre en juin. Il est trop tard pour faire une pause, donc ça aurait été bien de le savoir il y a un mois, donc si elle n’avait pas l’intention de se battre le 9 mai, j’aurais aimé qu’elle le dise plus tôt. “

La promotion n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant la dernière gamme d’UFC 250 (voir ici).