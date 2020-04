Felicia Spencer révèle sa frustration après le départ d’Amanda Nunes de l’UFC 249

Felicia Spencer à l’UFC 240

Responsable d’essayer de mettre fin au règne de Amanda Nunes Dans la division poids plume, Felicia Spencer n’a pas caché sa frustration après que la championne ait informé qu’elle ne participerait pas à la undercard de 9 mai.

Sans remplaçant pour l’événement, le Canadien basé à Floride Il a informé qu’il poursuivra sa formation pour le moment que l’UFC décide de reprogrammer le combat.

“J’ai été déçu, car lorsque vous avez un combat marqué, nous travaillons pour être prêts. Dans ma tête, je me préparais à me battre dans trois semaines. Nous faisions nos séances d’entraînement pour nous préparer. J’étais prêt à me battre et à continuer ma route. C’était décevant que cela ait été reporté »dit Spencer en entrevue avec BJPenn.com

Lui-même avec son combat de ceinture annulé, Felicia comprendre que ce n’est pas le moment de se reposer, parce que Amanda, aura devant, qui est considéré par beaucoup, comme le meilleur combattant de tous les temps.

«Je n’arrive pas au point où je peux me détendre. Ce n’est que quelques semaines de plus, ou peut-être un mois. Peut-être six semaines, sept. Il n’est pas si éloigné de se détendre ”conclut-il.

Champion actuel de deux divisions de UFC, Nunes Il a laissé la carte en déclarant qu’il n’avait pas la préparation indiquée pour le combat, cela en raison d’une formation limitée en raison de la pandémie de coronavirus. Le combat devant Spencer Elle est la première défense de la ceinture depuis qu’elle a couronné la championne des poids plumes, après avoir mis KO Cris Cyborg dans UFC 232.