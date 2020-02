Felicia Spencer s’attend à une performance «dominante» à l’UFC Norfolk pour remporter le titre contre Amanda Nunes

Crédit d’image: @ feenom479 sur Twitter

Felicia Spencer sait que les enjeux sont élevés pour son co-événement principal à l’UFC Norfolk.

Spencer, qui vient de perdre une décision contre Cris Cyborg à l’UFC 240, devrait revenir samedi dans l’Octogone contre Zarah Fairn dos Santos dans le co-événement principal. Pour la Canadienne, après avoir eu la chance de partager l’Octogone avec Cyborg, elle se sent plus que préparée pour ce combat.

«Ce fut une grande expérience pour le camp, pour la semaine de combat et le temps en cage. Je veux dire, comme tout combat que vous allez apprendre », a déclaré Spencer à BJPENN.com. «J’ai gagné en confiance grâce à ce combat mais surtout je suis prêt à y aller et à lever la main à nouveau. Faites juste mieux que moi en juillet. »

Lorsque Spencer a dit au marieur Mick Maynard qu’elle voulait revenir en février, elle admet qu’elle ne savait pas qui serait son adversaire. Pourtant, quand on lui a offert dos Santos, elle n’était pas si choquée, même si elle a battu Megan Anderson et Anderson a battu dos Santos.

“À certains égards [I was surprised] mais non en même temps. Honnêtement, quand elle a fait ses débuts à l’UFC et a perdu, j’ai pensé que cela aurait du sens car nous sortons tous les deux d’une défaite. Mes entraîneurs et les gens autour de moi ne pensaient pas que l’UFC le ferait », a-t-elle déclaré. «Quand j’ai dit à Mick que j’étais prêt, c’est le nom qu’il m’a donné. À certains égards, cela a beaucoup de sens et je suis ravi qu’il y ait une autre correspondance de poids plume sur la carte, donc c’est un coup de projecteur sur la division. C’était un combat qui avait du sens et je suis prêt à lui donner une autre défaite à l’UFC. “

Dans ce combat, Felicia Spencer pense qu’elle aura un avantage sur le terrain. Elle souligne le fait qu’elle a soumis Anderson qui a ensuite soumis dos Santos.

Pourtant, la Canadienne est convaincue qu’elle pourra mener le combat où elle le voudra.

«Je ne dis jamais que je suis meilleur que quiconque sur le terrain avec lequel je n’ai pas roulé. Mais, sur le papier, oui, je pense que je devrais être capable de contrôler le sol », a-t-elle expliqué. «J’entre toujours dans chaque combat en supposant qu’ils ne se sont pas encore montrés. Je suis prêt à tout. Je veux pouvoir contrôler le rythme et le lieu du combat tout le temps. »

En fin de compte, Spencer est confiante qu’elle obtiendra sa main levée de manière dominante et gagnera un titre contre Amanda Nunes lors de son prochain combat.

«Il s’agit de dominer Zarah. Personnellement, je ne pense même pas aux combats pour le titre, je veux une finition, je veux que ça se fasse au premier tour. Je veux que ce soit excitant et montrer que je suis l’un des meilleurs combattants de la division. Sinon le sommet », a-t-elle conclu. «Je veux juste qu’il soit dominant et une finition le montre et personne ne peut contester cela. Je suis juste excité. Je peux faire une déclaration ici et faire une projection ici et gagner un coup de titre dessus. »

Pensez-vous que Felicia Spencer gagnera un coup de titre contre Amanda Nunes avec une victoire à l’UFC Norfolk?

