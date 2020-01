Fighter on Fighter: briser Curtis Blaydes de l’UFC Fight Night 166

L’un des jeunes athlètes les plus brillants de la division des poids lourds, Curtis Blaydes, partira en guerre avec l’ancien porte-sangle Junior dos Santos, ce samedi 25 janvier 2020 à l’UFC Fight Night 166 à l’intérieur du PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord.

Chaque fois que je vais écrire sur Curtis Blaydes, le premier fait qui saute aux yeux est son âge. Il est sept victoires dans sa carrière à l’UFC, classé parmi les cinq premiers, et est une véritable menace pour le titre, et Blaydes n’a que 28 ans. Il y a d’autres divisions où ce serait assez standard, mais chez Heavyweight, il a entre 5 et 15 ans de moins que tous ses pairs.

Le meilleur reste à venir de Blaydes, et il est déjà sacrément bon. Le lutteur écrasant n’ira nulle part bientôt, alors examinons de plus près ses compétences.

Frappant

Le kickboxing de Blaydes reste un travail en cours, et je veux dire que vraiment, pas comme un code poli pour “C’est mauvais!” Le lutteur est bien entraîné et fait beaucoup de choses correctement dans ses tentatives de grève technique. Par exemple, Blaydes utilise le jab pour démarrer presque toutes les combinaisons et le pompe à distance. Il feint des deux mains. Chaque fois que Blaydes termine une combinaison avec sa main droite, il roule ensuite.

En bref, le lutteur de 27 ans a à peu près tous les fondamentaux. Chez Heavyweight cependant, il existe un élément de risque unique qui n’existe pas pour les hommes plus petits. Même pour un homme avec la barbe de fer de Blaydes, une seule erreur peut mettre fin au combat, et c’est pourquoi les poids lourds prennent plus de temps que la plupart pour se mettre à l’aise dans la cage. En conséquence, il a toujours l’air un peu raide dans ses mouvements, car il n’a pas encore vraiment relaxé en kickboxing dans l’Octogone.

À l’heure actuelle, Blaydes est toujours un attaquant efficace. Le jab est son principal outil de distance. Ce n’est pas un coup spectaculaire, aveuglément rapide ou trompeusement caché. Cependant, compte tenu de sa portée de 80 pouces, il n’est pas nécessaire de se poser avec une consistance solide à Heavyweight. Blaydes feint activement, ce qui aide son pourcentage d’atterrissage. Il a également tendance à entrer trop profondément dans le jab, une habitude que Mark Hunt a violemment contrée. Parfois, Blaydes suivra le jab avec un low kick extrêmement dur, une stratégie simple mais très efficace.

Blaydes a tendance à se détendre davantage à mesure que le combat se poursuit. Contre Alistair Overeem, par exemple, Blaydes a rétracté ses mains vers son visage avant de s’étendre complètement au premier tour. En conséquence, il n’a pas beaucoup touché Overeem à distance, et Overeem a pu chronométrer quelques croix / genoux de choix. Au deuxième et au troisième round, cependant, Blaydes a gagné en confiance et en confort, et cette portée de 80 pouces s’est déroulée sous la forme d’une longue main droite qui a claqué la tête d’Overeem à quelques reprises.

En vérité, Kamaru Usman a connu un schéma de croissance similaire. Tout en exécutant une bonne technique, Usman se déplaçait toujours avec une certaine tension. Elle s’est améliorée peu à peu, et maintenant Usman ne doit pas être pris à la légère sur les pieds. Bien que Blaydes n’ait pas beaucoup soutenu Shamil Abdurakhimov lors de son dernier combat, Blaydes avait toujours l’air plus à l’aise de coller le jab et de feindre les changements de niveau dès la première cloche, un signe positif pour sa progression.

Le corps à corps est assez d’une position de lutte que Blaydes ne semble jamais mal à l’aise ou ne veut pas frapper. Si l’occasion se présente, Blaydes va coincer son ennemi dans la clôture et aller travailler avec de petits coups punitifs. Alors que son adversaire tente de se détacher, Blaydes cherchera à casser un dernier genou ou à déployer une longue main droite pour attraper son ennemi pendant la pause.

De temps en temps, Blaydes abandonne l’objectif d’être un boxeur parfaitement technique. Habituellement, cela se produit lorsqu’il est frappé fort, étourdit son adversaire ou voit un ennemi se couvrir sur la clôture. Lorsque Blaydes mord et jette, il est capable de faire de gros dégâts avec des tirs en boucle comme des crochets et des uppercuts.

Lutte

Champion junior de lutte universitaire et champion d’État au lycée, Blaydes possède de solides références en lutte. À l’intérieur de la cage, c’est un athlétique de 255 livres qui sait comment changer de niveau et avancer – ce qui signifie qu’il dépasse de loin la majeure partie de la division même sans avoir à utiliser de techniques avancées.

Revenons au jab, qui met en place toutes les jambes doubles de Blaydes. Chaque fois que Blaydes tire, il offre d’abord une feinte de pompe, un mouvement similaire au jab. Il n’a besoin que des mains de son adversaire pour planer haut pendant une fraction de seconde, assez de temps pour qu’il se laisse tomber et rencontre ses hanches (GIF).

Une fois sur les hanches, Blaydes roule et se soulève extrêmement bien (GIF). Il fait un excellent travail d’ajustement pour l’étalement et les hanches de son adversaire, terminant le démontage au besoin. Parfois, il peut simplement passer facilement. Si son adversaire offre plus de résistance, Blaydes effectuera quelques étapes avant d’essayer de passer à travers l’arrivée.

S’il rencontre des hanches très puissantes comme Francis Ngannou, Blaydes fait un excellent travail pour couper les angles ou ajouter un voyage à mi-chemin (GIF). Overeem est tout aussi puissant, mais Blaydes a fait un excellent travail en chronométrant parfaitement le tir ou en le forçant dans la clôture pour élever ses hanches.

Les excellents retours de tapis de Blaydes sont également importants (GIF). La façon la plus courante de se tenir debout à Heavyweight – une technique que dos Santos fait bien – est de se détourner, de se tenir debout et de se battre les mains. En raison de la taille de ces hommes, il n’est pas facile de les ramasser et de les déposer avec autorité à plusieurs reprises, mais Blaydes le fait de manière experte. Ses retours de tapis sont quelque peu uniques et le sujet de la technique de cette semaine est mis en évidence.

CURTIS BLAYDES FOF VIDEO

En première position, le désir de Blaydes de se battre techniquement demeure. Il ne saute pas souvent dans la garde avec un gros coup de poing ou ne fait rien d’imprudent. Au lieu de cela, Blaydes est tout au sujet des coudes, souvent de garde. C’est un travail simple: encadrez le visage, laissez tomber un coude, répétez. Blaydes est un homme patient, prêt à attendre une réelle ouverture avant de provoquer des dégâts majeurs (GIF).

Il ne faut qu’une voie claire pour Blaydes pour détruire un visage, comme Overeem l’a trouvé au troisième tour après avoir absorbé peu de dégâts dans les deux premiers tours.

Jiu Jitsu brésilien

En vérité, je n’ai pas vu grand-chose de jiu-jitsu offensif de Blaydes en termes de soumissions. Sur le plan de la position, il a dépassé la garde de Mark Hunt et a réussi à le reprendre, une tâche étonnamment difficile étant donné la silhouette accroupie de Hunt. De retour sur la scène régionale, Blaydes a remporté un combat par étranglement triangulaire. Sa position de tête n’est pas géniale, mais Blaydes a également endormi son ennemi, vous ne pouvez donc pas remettre en question les résultats!

Sur le plan défensif, Blaydes maintient une pression si forte qu’il est difficile de voir quiconque à l’abri de Fabricio Werdum être en mesure de le menacer du garde. Overeem a réussi à élever et à attaquer avec le crochet de talon à quelques reprises, mais Blaydes a fait un bon travail de combat pour éviter une pression trop forte sur ses ligaments.

Conclusion

Blaydes est déjà un excellent Heavyweight, et il va rester longtemps dans l’échelon supérieur de la division. À ce stade, il a plus que prouvé qu’il était supérieur à une opposition non classée dans le top 10. Blaydes a gagné une autre occasion de remporter un titre et retirer “JDS” est un grand pas vers cet objectif.

Andrew Richardson, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, est un combattant professionnel qui s’entraîne à l’équipe Alpha Male à Sacramento, en Californie. En plus d’apprendre aux côtés de talents de classe mondiale, Andrew a repéré des adversaires et développé des stratégies gagnantes pour plusieurs des combattants les plus prestigieux du sport.