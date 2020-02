Fighter on Fighter: briser Dominick Reyes de l’UFC 247

L’artiste à la hausse, Dominick Reyes, renversera le pivot de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Light Heavyweight, Jon Jones, ce samedi (8 février 2020) à l’UFC 247 à l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas.

À ce stade, chaque défense du titre Jones se résume rapidement à une seule question: ce concurrent a-t-il quelque chose à offrir “Bones?” Avant de discuter des compétences ou de la stratégie, le premier facteur et le plus important est de savoir si le candidat en question a ou non l’athlétisme pour correspondre avec le champion. À cet égard, Reyes est en fait bien meilleur que la plupart des autres … même si cela laisse perplexe “Bones”. Il a une taille similaire à Jones, a plus de puissance naturelle et beaucoup de vitesse. Certes, à ce stade, son expérience de presque entrer dans la NFL est assez bien connue. Avec cette base de référence établie, examinons de plus près les compétences de Reyes et espérons, nous l’espérons, mieux comprendre ses chances:

Frappant

Dans l’ensemble, le jeu de Dominick Reyes n’est pas particulièrement compliqué. Cela ne signifie cependant pas qu’il est inefficace dans aucun domaine. Professionnel depuis 2014, Reyes est devenu un Southpaw très dangereux, largement basé sur la force de sa mise en œuvre de la double menace classique de Southpaw: la main gauche et le coup de pied gauche.

Le jeu de kickboxing de Reyes dépend fortement de son puissant coup de pied gauche. C’est à partir de cette base qu’il construit, l’arme puissante qui lui aurait valu son surnom de «Devastator». Comme nous en avons parlé maintes et maintes fois dans l’analyse des stratégies de combat, il y a peu d’armes qui changent le jeu qu’un coup de pied gauche gaucher dur contre un adversaire orthodoxe.

Récapitulons brièvement: un coup de pied gauche dur n’est presque jamais une mauvaise idée dans les engagements de position ouverte. Même bloqué, ça fait mal. Une petite configuration est en fait nécessaire, une petite feinte ou un combat à main rapide est plus que suffisant. S’il est lancé correctement, un coup de pied gauche peut assommer un adversaire (jambe), fermer le foie (corps) et séparer complètement un ennemi de ses sens (tête).

Reyes attaque bien les trois cibles, et il la commute. De plus, Reyes lancera généralement sa jambe gauche comme un coup de pied instantané à la section médiane, brouillant un peu plus les eaux. Contre Oezdemir, Reyes a fait beaucoup de travail aux jambes et au corps, ralentissant l’assaut offensif de l’attaquant suisse. Lors de ses débuts à l’UFC, Reyes a fait fondre Joachim Christensen en l’obligeant à bloquer le coup de pied haut, puis en envoyant une gauche nette directement au milieu.

Pour en savoir plus sur le combat contre Christensen, c’était une excellente démonstration de la double menace Southpaw. Non seulement le coup de pied gauche a rapidement mis en place le KO en dégageant un chemin pour le coup de poing, mais Reyes a en fait feint la hanche pour se rapprocher et se mettre à portée pour tirer le coup de grâce (GIF). Feindre une attaque pour atterrir l’autre est une clé majeure pour réduire la distance et donc vaincre Jones, ce qui en fait un sujet digne d’analyse approfondie.

Le coup de pied gauche et la main gauche représentent une grande partie de l’attaque de Reyes (bien qu’il ait également un joli coup droit). Il a rarement besoin de beaucoup plus. Il est long, athlétique et puissant – il n’y a pas de solution facile pour ne pas se faire exploser à bout portant par ses coups de pied puis enchaîner dans la plage de frappe. Cannonier a trouvé un certain succès en faisant pression sur Reyes et a combattu intelligemment, mais un seul uppercut au bon moment a interrompu sa pression vers l’avant et l’a blessé, et un autre a scellé l’accord (GIF).

Le jeu de jambes de Reyes est une grande clé de son succès. Il aime travailler de l’extérieur et il tend des pièges aux adversaires qui cherchent à poursuivre cette distance. Lorsque les adversaires avancent, Reyes aime parer ou rouler sous un tir et contourner rapidement. Alors que son ennemi se tourne pour lui faire face, Reyes peut faire exploser son adversaire avec une croix ou un uppercut.

Lancer des coups de poing en reculant est une compétence difficile à décrire par écrit, mais c’est sans aucun doute celle que Reyes possède. Regardez son KO de Chris Weidman, par exemple (GIF). La technique elle-même est fondamentale: une simple parade dans sa propre croix. Cependant, pour Reyes de l’exécuter avec un timing parfait tout en reculant dans la clôture et le faire avec un tel pouvoir – c’est spécial.

Volkan Oezdemir a définitivement montré quelques faiblesses au kickboxing de Reyes, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de son expérience professionnelle du kickboxing. À savoir, Oezdemir a réussi à contrer les coups de pied de Reyes. Parfois, Reyes peut lancer le coup gauche sans configuration tout en étant un peu trop près, ce qui est une mauvaise recette. De plus, Oezdemir lance de meilleures combinaisons offensives que la plupart, ce qui lui a permis d’écraser Reyes tandis que le Californien tentait de se pencher en arrière.

Lutte

Reyes a un peu lutté au lycée mais était plus engagé dans le football, donc sa carrière de catch ne s’est pas poursuivie au niveau collégial. Néanmoins, les antécédents de lutte de Reyes l’ont certainement aidé à l’intérieur de l’Octogone.

Reyes a marqué un seul retrait dans sa carrière à l’UFC, une jambe simple sans effort contre Jeremy Kimball. Kimball a forcé un match de lutte tôt, mais après avoir changé de position le long de la clôture, Reyes a immédiatement mis son ennemi sur le tapis. Le combat n’a pas duré beaucoup plus longtemps.

Défensivement, Reyes a renoncé à quelques démontages en cours de route, mais cela ne l’a jamais particulièrement dérangé. Ce n’est pas le type de lutteur d’élite qui peut immédiatement refuser tout sauf le tir parfait, mais Reyes a fait preuve de beaucoup de brouillage et de marche sur les murs. Il n’a pas encore vraiment été retenu et puni, ce qui est la chose la plus importante lors de la discussion de lutte contre.

Cela s’est également avéré vrai contre Weidman. Le New Yorkais a réussi à marquer un bref retrait le long de la clôture, mais Reyes n’était guère dérangé, se remettant rapidement sur pied en appuyant sur la tête et en libérant ses jambes. Comme pour le reste de son jeu, ce fut un exemple de fondamentaux solides et d’un excellent athlétisme qui se sont révélés efficaces.

Jiu Jitsu brésilien

Une paire de neuf victoires d’arrêt de Reyes vient par soumission, y compris la victoire susmentionnée sur Kimball. Dans cette victoire, Reyes a rapidement pris le dos et s’est enfermé dans un triangle corporel. Reyes a 6’4 », et il était immédiatement évident que Kimball avait souffert sous cette durée. Du triangle du corps, Reyes a montré un contrôle impressionnant en battant l’enfer de Kimball avec les coudes. Ce n’est pas facile de décrocher de tels coups sans abandonner la position, mais Reyes a accompli cette tâche et a ensuite enroulé le cou de façon courte (GIF).

Comme mentionné, Reyes n’a pas encore vraiment besoin d’utiliser la défense du jiu-jitsu. Les quelques démissions qu’il a abandonnées ont principalement entraîné la lutte contre le mur plutôt que le jeu de garde, et il a rapidement repris pied.

Conclusion

Reyes a-t-il montré les compétences nécessaires pour vaincre Jon Jones? Après avoir passé en revue ses récents combats, je dirais que ce n’est pas encore le cas. Cependant, cela ne signifie pas que «The Devastator» ne possède pas ces capacités. Entre ses dons athlétiques et ses fondamentaux solides, Reyes a déjà beaucoup de ce qu’il faut pour vaincre Jones, et c’est précisément le type de jeune athlète qui pourrait se montrer à la hauteur.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 247 ce week-end. ICI, à commencer par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 247: “Jones vs Reyes”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.

Andrew Richardson, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, est un combattant professionnel qui s’entraîne à l’équipe Alpha Male à Sacramento, en Californie. En plus d’apprendre aux côtés de talents de classe mondiale, Andrew a repéré des adversaires et développé des stratégies gagnantes pour plusieurs des combattants les plus prestigieux du sport.