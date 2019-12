Fighter on Fighter: Briser Frankie Edgar de l'UFC Fight Night 165

L'ancien Ultimate Fighting Championship (UFC), le porte-sangle léger, Frankie Edgar, jettera bas avec le passionnant finisseur Chan Sung Jung, ce samedi 21 décembre 2019 à l'UFC Fight Night 165 depuis l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud.

Quel que soit son héritage, personne ne peut dire qu'Edgar n'a jamais cherché de combats faciles. Après une défaite face à Max Holloway qui a mis fin à ses espoirs d'or de 145 livres, «The Answer» a annoncé sa décision de descendre à Bantamweight, une décision que beaucoup attendaient depuis des années. Cependant, le vétéran a toujours sauté sur l'occasion pour combler cette place principale pour l'événement au poids plume. C'est un combat dangereux pour Edgar, et il a toujours l'intention de descendre à 135 livres après le combat. Il n'y a pas une tonne à gagner ici, mais ce combat permet à Edgar de revenir dans la colonne des victoires et de prouver qu'il reste encore beaucoup dans le réservoir.

Examinons de plus près ses compétences:

Frappant

Edgar a travaillé pendant des années avec l'entraîneur de boxe Mark Henry, et ensemble, ils ont construit un style assez unique pour l'ancien champion. Edgar est un boxeur à gros volume qui s'appuie fortement sur son mouvement sans escale: Edgar rebondit toujours latéralement et feint vers l'avant, cherchant à gagner un pouce avantageux dans les deux sens.

Une grande partie de la frappe d'Edgar est construite sur la menace du retrait, mélangeant sa lutte et sa boxe comme peu d'autres. Si son adversaire ne respecte pas la menace de retrait, il sera bientôt sur le dos. Alors que s'il le fait, Edgar menacera avec des coups potentiels et à la place des coups de poing.

Pour brouiller davantage les eaux entre les éliminations et les coups de poing, Edgar creuse souvent des coups de poing dans le corps de son adversaire. Cela fait du changement de niveau une arme offensive plutôt qu'une simple feinte, et cela peut également gruger le conditionnement de son adversaire, élargissant son avantage habituel. De plus, Edgar lit son adversaire après le tir du corps, soit en passant par un démontage, soit en remontant avec des coups de poing en fonction des ouvertures disponibles (GIF).

Edgar pompe constamment un jab en faisant le tour de son adversaire, en l'utilisant à la fois pour juger de la distance et pour reculer la tête de son adversaire lorsqu'il s'y engage. Le jab est également une grande partie de l'arsenal de lutte d'Edgar car il pénètre souvent dans le jab (ou double jab). Contre Faber en particulier, Edgar a bien utilisé le jab et la feinte de jab pour dessiner des compteurs, seulement pour qu'Edgar donne un coup de pied à la jambe de plomb ou creuse un crochet gauche au corps.

Outre le jabbing, Edgar proposera soudain des combinaisons rapides. Edgar attaque avec un mélange sain de coups de poing droits, de crochets et d'uppercuts, variant généralement son attaque de haut en bas du corps de son adversaire (GIF). Après l'atterrissage, Edgar fait un bon travail en sortant en toute sécurité, soit en reculant à un angle, avec un mouvement de tête, ou les deux (GIF).

En essayant de réduire la distance, Edgar utilisera sa main droite pour couper les adversaires et prendre un angle, une stratégie que nous avons couverte dans le point culminant de la technique de cette semaine.

Edgar aime doubler les coups de poing, généralement le crochet gauche. Avec sa paire de crochets, Edgar jettera les deux haut ou ira au corps puis remontera. Cet appariement rapide de frappes est inattendu et peut surprendre son adversaire, ou simplement permettre à Edgar de faire facilement le tour.

Déguiser des coups de poing derrière la menace du retrait n'est pas une idée nouvelle, mais Edgar le fait extraordinairement bien. La plupart de ses entrées de boxe peuvent également être utilisées pour tirer un takedown, ce qui rend la réaction correcte difficile. De plus, Edgar peut utiliser des feintes de changement de niveau de base pour décrocher un fort renversement.

Edgar crée également des ouvertures pour décrocher des coups de poing de ratés. Plus particulièrement, Edgar a éliminé Gray Maynard après avoir pris son rival au dépourvu immédiatement après un étalement (GIF). Edgar recherche souvent ce type de grève, car même un suivi manqué peut lui donner la possibilité de faire un nouveau tir.

L'une des améliorations les plus notables du jeu d'Edgar au cours des dernières années est probablement ses améliorations de coups de pied. Le plus souvent, Edgar ponctuera ses combinaisons en se heurtant à un low kick, en particulier contre un adversaire cherchant à pivoter autour de lui comme Jose Aldo.

Malgré tout son succès, le style d'Edgar a définitivement ses inconvénients. De plus, la lutte contre les coups bas et le fait de se faire piquer aux entrées – ce qui est en grande partie la façon dont Holloway a nié son offre de titre – tout ce mouvement est également dangereux pour Edgar. Si son adversaire rattrape Edgar à la fin d'un coup de poing pendant qu'Edgar encercle la frappe, "The Answer" est dans une situation difficile. Maynard a fait cela plusieurs fois au cours de leurs deux derniers combats, et il a également chronométré quelques changements de niveau d'Edgar avec des uppercuts également. Plus récemment, Brian Ortega a commencé sa séquence finale en chronométrant un coude alors qu'Edgar faisait irruption.

Lutte

Un lutteur à succès à la fois au lycée et au collège, et Edgar aide actuellement à entraîner l'équipe de lutte Rutgers. Edgar a toujours été un lutteur assez solide, mais son jeu est devenu beaucoup plus réussi lorsqu'il a perfectionné ses transitions de frappe et de lutte.

En plus de sa configuration de jambe unique susmentionnée, Edgar est très efficace avec sa double jambe (GIF). Bien qu'il l'utilise occasionnellement pour ponctuer ses combinaisons – les démontages mis en place par les coups de poing du corps, les coups de tête et le démontage, et la plupart des autres combinaisons bas-haut-bas, sont très efficaces – Edgar utilise le double comme tir réactionnaire plus souvent. . Si son adversaire essaie simplement de le faire descendre, souvent par frustration, Edgar va simplement le traverser (GIF).

Edgar parvient en quelque sorte à être le plus petit homme dans chaque combat, mais il a néanmoins très bien réussi à lancer ses adversaires dans le corps à corps. Chaque fois qu'Edgar peut sécuriser un crochet, il le creuse profondément et fait tourner son adversaire, le jetant sur le tapis. Dans l'ensemble, Edgar est tout simplement très bon pour créer de la pression avec n'importe quelle adhérence. Par exemple, Charles Oliveira a essayé d'utiliser un crochet pour frapper un démontage, mais a fini par écraser la toile en premier, alors qu'Edgar frappait un siffleur dur à défendre.

Enfin, Edgar utilise très bien le headlock avant pour abattre son adversaire. Plus souvent qu'autrement, il utilise la poignée d'une guillotine à bras, plutôt que la poignée d'un lutteur traditionnel. De cette position, Edgar exerce une pression sur le cou de son adversaire et brise sa posture.

Le meilleur jeu d'Edgar dépend beaucoup de sa capacité à établir sa position. Chez Featherweight, il a trouvé plus de succès dans le piégeage des ennemis sous lui, et en conséquence, il a vraiment pu se déchaîner avec ses frappes au sol. (GIF).

Edgar est très rapide pour entrer dans la demi-garde de son adversaire. De là – et de la première position en général – Edgar atterrira les coudes durs à un rythme assez élevé. Edgar n'est pas doté d'un pouvoir de frappe extraordinaire, mais presque n'importe qui peut lancer un coude dur, et les coudes ont tendance à s'additionner plus rapidement que les coups de poing. Compte tenu du rendement élevé d'Edgar, cela signifie qu'Edgar peut rapidement infliger des dommages importants.

Si l'occasion se présentait, Edgar traverserait la garde de son adversaire et chercherait généralement à se déplacer dans la monture. De là, Edgar est rapide à se lever et à frapper les coups de poing ou les coudes. Son agression peut permettre à son adversaire de récupérer un certain type de garde, mais Edgar continuera à travailler à partir de là et finira par repasser.

Contre des lutteurs plus grands et parfois mieux accrédités, Edgar a été en mesure de défendre la grande majorité des éliminations de son adversaire. À l'aide de son arceau frontal et de son étalement, Edgar pèse sur son adversaire jusqu'à ce qu'il puisse se relever en toute sécurité ou frapper à nouveau. De plus, le mouvement latéral incessant d'Edgar rend l'alignement d'un retrait difficile.

Lorsqu'il est abattu, Edgar est rarement maintenu longtemps. Il est compétent pour marcher sur les murs, utilise sa lutte pour se mettre debout et utilise des crochets papillon pour élever son adversaire pour se tenir debout. Par-dessus tout, Edgar ne s'installe jamais sur le dos. Depuis sa défaite contre Maynard, Edgar n'a pas été battu, prouvant son développement dans leur paire de matchs.

Jiu Jitsu brésilien

Edgar est une ceinture noire sous Ricardo Almeida et un grappler bien rond. Bien qu'Edgar ne soit pas particulièrement agressif avec ses tentatives de soumission, il poursuivra le cou de son adversaire s'il sent qu'une finition est possible.

La soumission la plus active dans l'arsenal d'Edgar est la guillotine à bras, qui se trouve être une spécialité d'Almeida. Edgar a pris la garde avec l'étrangleur dans le but de terminer avant – notamment contre Gray Maynard – mais utilisera également la prise pour contrôler son adversaire et empêcher les renversements.

Dans son premier combat avec Swanson, Edgar était clairement désespéré pour une finition de toute nature. Il a tourné entre plusieurs positions dominantes alors que Swanson tentait de survivre, menaçant d'un triangle de bras à un moment donné. Puis, avec moins de 10 secondes restantes, Edgar enroula simplement ses bras autour de la mâchoire de Swanson et serra. Ce n'était pas joli, mais cela assurait la finition de la manivelle.

De son dos, Edgar utilise la garde papillon pour se tenir assez bien. Après avoir sécurisé un crochet, il élèvera son adversaire avec un crochet et se lèvera immédiatement.

La défense de soumission d'Edgar est très solide, car il a survécu à de dangereux gardes offensifs au fil des ans avec peu de problèmes. En raison de la fréquence à laquelle il tire, Edgar est souvent contraint de repousser les tentatives de guillotine de son adversaire. Même en cela, Edgar est très patient et mesuré. Alors qu'il combat les mains de son adversaire, il se penchera du côté opposé de l'étrangleur, soulageant une partie de la pression. Cela peut rester inconfortable, mais Edgar n'est rien sinon difficile et a jusqu'à présent pu survivre à l'adhérence de son adversaire.

Conclusion

Une fois de plus, c'est un combat très risqué pour Edgar, qui ne veut pas descendre à Bantamweight sur les talons des pertes consécutives. De manière réaliste, le natif du New Jersey doit être assez proche de la fin de sa carrière, donc s'il veut poursuivre le titre une fois de plus, il y a peu de temps pour les revers quelle que soit la catégorie de poids.

