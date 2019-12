Fighter on Fighter: Briser le Chan Sung Jung de l'UFC Fight Night 165

L'un des hommes les plus excitants de la liste, Chan Sung Jung, va jeter avec Frankie Edgar, l'ancien champion des poids lourds Ultimate Fighting Championship (UFC), ce samedi 21 décembre 2019 à l'UFC Fight Night 165 de l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, Corée du Sud.

Si l'on se fie strictement aux chiffres, «Korean Zombie» n'a remporté que deux combats au cours des six années précédentes. Heureusement, cela raconte à peine toute l'histoire. Alors que Jung a été contraint de regarder depuis la ligne de touche pendant une période de temps importante en raison de blessures et de service militaire, chacun de ses trois combats depuis qu'il a défié Jose Aldo pour le titre en 2013 s'est révélé incroyable. De plus, bien que Yair Rodriguez mérite le plein crédit pour son knock-out du coude sans regard sauvage (regardez-le), il est toujours utile de se rappeler que Jung n'était qu'à quelques secondes d'une victoire décisive. En bref, Jung est beaucoup plus proche d'un autre tir au titre qu'il ne le semble, et alors qu'un récent challenger pour le titre de Brian Ortega est tombé avec une blessure au genou (détails), un autre a pris la relève pour occuper sa place.

Examinons de plus près l'ensemble de compétences de Jung:

Frappant

Ceinture noire du troisième degré à Hapkido et ceinture noire du deuxième degré à Taekwondo, Jung n'est guère un kickboxer à longue portée. Sa capacité à surgir soudainement de l'extérieur avec un combo rapide de coups de poing correspond à son passé, mais sinon Jung aime échanger dans la poche beaucoup plus que la plupart avec des antécédents d'arts martiaux traditionnels.

En raison de sa position basse, la principale forme de défense de Jung est le mouvement de la tête. Bien que frais, Jung fait un très bon travail de frappe tout en détournant la tête de la ligne médiane. Tant en attaque qu'en défense, le jab de trempage est l'une de ses techniques préférées. En poussant vers l'avant, Jung utilisera ce coup de lance pour amener son adversaire à se replier dans un uppercut ou à se pencher en arrière.

Le jab de trempage fonctionne également très bien sur un ennemi qui avance. Contre Dustin Poirier, par exemple, Jung a à plusieurs reprises cédé du terrain alors que «The Diamond» avançait, mais Poirier a gardé la tête parfaitement immobile et s'est tenu assez haut. Le glissement de Jung n'est peut-être pas une garantie que les coups de poing de son ennemi manqueront, mais cela lui donne une chance décente, tandis que son coup dur trouve sa marque beaucoup plus souvent qu'autrement. Fait intéressant, la chute de Jung avec Dennis Bermudez a vu une paire de jabbers plongeurs dévoués s'affronter, ce qui en fait une bataille de la portée de Jung contre l'angle d'attaque inférieur de Bermudez.

La façon dont Jung applique sa main droite est une autre technique intéressante. Il est trompeusement rapide avec la frappe, ce qui permet à Jung d'entrer dans la poche avant que son adversaire ne l'attende. Dans le point culminant de la technique de cette semaine, nous analysons certaines des options de Jung lorsqu'il explose vers la droite.

Une fois là-bas, Jung suivra avec un crochet gauche roulant ou plusieurs coups de poing de l'intérieur du corps à corps (GIF). De plus, Jung utilise à la fois le compteur de croix et la croix de traction et de retour (GIF). Les deux sont des utilisations classiques pour une main droite pointue et un bon timing, des compétences que Jung a aiguisées en passant tellement de temps à travailler dans la poche.

Le dernier combat de Jung n'a pas duré longtemps grâce à une main droite parfaite. Plus que cela, Jung a pu mettre fin au combat si rapidement car il a identifié une faiblesse dans Renato Moicano et a parfaitement capitalisé. Jung et son camp savaient que le Brésilien chercherait à établir le jab tôt, et Moicano a également l'habitude de boxer trop haut. Lorsque Moicano a tiré le coup dont ils savaient qu'il viendrait, Jung a tiré un compteur de croix parfait qui a percuté la mâchoire de son ennemi, et le crochet gauche de suivi s'est également connecté pour faire bonne mesure.

Je peux pratiquement garantir que Jung a percé ce compteur spécifique un nombre ridicule de fois, et cela a payé (GIF).

Souvent, Jung change de position ou utilise le jeu de jambes en marche dans sa combinaison (GIF), ce qui permet de couvrir un peu de distance et fournit des coups de poing avec une puissance considérable. Chaque fois qu'un combattant abandonne sa position (même momentanément), il existe des risques défensifs précis. Il convient de noter que le coup de coude fou de Rodriguez a tiré parti de ce trait de Jung, car l'athlète sud-coréen a tendance à arrêter de bouger la tête s'il pense que son adversaire est sur la défensive.

L'uppercut est également devenu la signature de Jung. Sur le comptoir, Jung fait un bon travail en glissant hors du jab et en retournant l'uppercut droit. Bien que cette technique soit plus courante en boxe, elle fonctionne bien pour les combattants opposés à Jung qui se penchent sur leur jambe de plomb.

En vérité, le KO uppercut de Jung de Dennis Bermudez aurait dû être quelque peu facile à voir venir. Bermudez a été assommé à plusieurs reprises en se penchant sur sa jambe de tête, car il fait un bon travail en plongeant sa tête pendant le jab mais en la gardant trop longtemps. Jung a bien installé l'upercut, plongeant et chargeant la croix deux ou trois fois. Une fois qu'il a remarqué que Bermudez esquivait sous la main droite, Jung est passé à un uppercut droit et a trouvé sa marque (GIF). Cette approche est une double menace de qualité de la part de la Corée du Sud, celle qu'il a utilisée avant la lutte contre Bermudez également. (GIF).

Mis à part son habileté dans la poche, Jung a montré une technique de coup de pied forte dans le passé, même s'il y fait rarement confiance. C’est notamment lors de son combat contre Poirier, que la position de Southpaw de son ennemi lui a ouvert de nombreuses opportunités. Il a marqué avec des coups de pied durs sur le corps – souvent sous la croix de Poirier – ainsi que des genoux en marche et un coup de pied occasionnel.

Lutte

Ceinture noire de judo, Jung s'est avéré assez rusé pour atterrir à l'intérieur de l'Octogone. Ce n'est pas un aspect de son jeu qu'il tourne trop souvent, mais la capacité de Jung à dicter où le combat a lieu a réussi contre presque tout le monde à part Jose Aldo.

Depuis le corps à corps, le timing de Jung est excellent. Il a tenté une paire de démontages à partir de cette position en face de Poirier dans des circonstances très différentes, et les deux ont été bien exécutés. Dans un cas, Jung a surpris Poirier reculer droit avec des pieds assez plats, ce qui lui a permis de passer directement de la croix à un claquement de corps. Dans le deuxième exemple, Jung a profité de la jambe de plomb exposée de Poirier, distrayant Poirier en contrôlant son poignet avant de perdre son poids alors qu'il accrochait l'extérieur de la jambe de Poirier. (GIF).

Enfin, Jung a réussi un balayage des pieds lors de son deuxième match avec Leonard Garcia. Tentant une jambe simple en demi-teinte, Jung est rapidement passé à une cravate à col simple. Contrôlant la posture de Garcia d'une main, il a trébuché le pied de Garcia tout en le tirant sur le côté, le laissant tomber efficacement sur le tapis.

Une fois que Jung est au-dessus de son adversaire, son terrain et sa livre sont très bons, grâce à sa posture solide et sa capacité à empiler les hanches de son ennemi. Après avoir attaché une main, Jung va effondrer son bras dans un coude. Un autre grand truc qu'il a utilisé contre Poirier a été de revenir en arrière et de truquer la passe de garde avant de descendre avec un gros coup de poing.

Jiu Jitsu brésilien

Ceinture brune de jiu-jitsu brésilien avec neuf victoires par tapout, Jung est un combattant de soumission très opportuniste et agressif.

Jung est assez difficile à la fois en position haute et dans le dos. Du garde, Jung est incroyablement actif, poignardant son adversaire avec des coudes tout en cherchant constamment à coincer l'un des bras de son adversaire entre ses jambes pour créer un triangle. Une fois que la tête et le bras sont piégés, Jung passera rapidement dans la barre de bras et reviendra au triangle si nécessaire, toujours à la recherche de terminer l'une des prises.

De plus, Jung a montré la puissance des hameçons papillons comme outil défensif. Après avoir secoué Poirier, l'ennemi de Jung a réussi à pénétrer profondément sur une double jambe, avant de pouvoir s'étendre efficacement. Plutôt que de céder sa position, Jung est allé avec l'élan de son adversaire, en utilisant les crochets papillon pour faire rouler Poirier dans la monture.

La finition la plus célèbre de la carrière de Jung est venue via twister (regardez-le), la première de l'histoire de l'UFC et un affichage assez parfait du fonctionnement de la soumission. Le twister est une manivelle du dos ou de la colonne vertébrale, qui verrouille la moitié inférieure d'un adversaire en place avant de tordre la tête / le cou de manière désagréable. Tout d'abord, Jung a sécurisé son adversaire en place avec le contrôle du dos d'une seule jambe, verrouillant cette jambe avec ses deux jambes. Une fois que le contrôle d'une jambe est en place, Jung atteint autour de la tête de Garcia et piège le bras de Garcia derrière son dos, lui permettant d'appliquer une pression sur la manivelle.

Oubliez un .GIF, l'UFC a publié la soumission elle-même, alors vérifiez-la ci-dessous:

Jung’s D’arce choke finish était également assez lisse. Après avoir écrasé un Poirier blessé sous un étalement lourd, Jung a rapidement glissé son bras extérieur autour de la tête et du bras de Poirier. Verrouillant la poignée d'étranglement nue à l'arrière, Jung a appliqué une pression de torsion pour forcer Poirier dans son dos. De cette position, Jung a pu faire tomber son poids sur le cou de Poirier tout en serrant, mettant "The Diamond" en sommeil rapidement (GIF).

Conclusion

Jung est un finisseur très dangereux et opportuniste de la plupart des postes, un vétéran qui n'a pas encore gagné un combat à l'UFC par décision. Contre Edgar, notoirement difficile à terminer, il sera très intéressant de voir comment Jung s'ajuste – ou s'il est simplement capable de submerger «La réponse».

Andrew Richardson, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, est un combattant professionnel qui s'entraîne au Team Alpha Male à Sacramento, en Californie. En plus d’apprendre aux côtés de talents de classe mondiale, Andrew a repéré des adversaires et développé des stratégies gagnantes pour plusieurs des combattants les plus prestigieux du sport.