Fighter on Fighter: Briser le Cowboy Cerrone de l’UFC 246

Donald Cerrone, le meilleur candidat de longue date, se défait de l’ancien champion double de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, ce samedi 18 janvier 2020 à l’UFC 246 à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Paradise, Las Vegas.

Comme c’est le cas à plusieurs reprises dans la carrière de Cerrone, récemment, les choses allaient si bien que du coup, ce n’était pas le cas. “Cowboy” a pris un véritable élan dans son combat avec Tony Ferguson, car son trio de victoires précédentes était vraiment impressionnant, rappelant au monde ses talents. Malheureusement, Ferguson a gravement endommagé Cerrone avec une relative facilité (voir), et Justin Gaethje a vraiment enfoncé le clou dans le cercueil en laissant tomber le marteau sur Cerrone au premier tour (faits saillants de la montre).

Heureusement, Cerrone a rebondi après de lourdes pertes tout aussi souvent. McGregor est un ennemi coriace pour presque tout le monde, mais Cerrone a beaucoup d’expérience et un bon mélange de compétences derrière lui.

Prenons un mélange plus étroit à cet ensemble de compétences:

Frappant

C’est vraiment tout ou rien avec Cerrone. Soit il est capable de poser ses coups de pied et d’établir sa distance, auquel cas il ressemblera à un batteur mondial, soit son adversaire est capable de naviguer dans cette plage et de forcer Cerrone à boxer, ce qui se termine généralement en désastre pour “Cowboy”.

La portée est un facteur énorme dans presque tous les combats, mais c’est absolument vital pour Cerrone. Il n’a jamais bien réussi dans la boxe, ayant tendance à se tenir un peu grand et à frapper avec de larges coudes. Pourtant, Cerrone a un peu amélioré ses mains avec son passage à 170 livres, ce qui était le plus notable dans sa victoire sur Patrick Cote. Dans ce combat, Cerrone a gardé son sang-froid sous la pression, et le résultat a été quelques crochets gauches violents – quoique légèrement maladroits – qui ont finalement mis fin au combat. (GIF).

En face des combinaisons incessantes de Yancy Medeiros, Cerrone a fait un très bon travail de pêche et de pivotement au-delà de la jambe de tête de son adversaire. Medeiros est tellement en avant dans son attaque qu’il s’est avéré la cible parfaite, et Cerrone a réussi à laisser tomber son adversaire avec un contre-centre après avoir pêché à plusieurs reprises (GIF).

Pourtant, la poche n’est pas là où Cerrone veut être.

Quelque part vers 2014, Cerrone a apporté les améliorations les plus importantes de toute sa carrière en ajoutant des frappes d’interception à son attaque. C’est un témoignage de la longévité de Cerrone qu’il a eu une belle carrière avant et après ce développement. Le genou intercepté et le coup de pied instantané se sont révélés des armes critiques pour Cerrone, des frappes qui peuvent vraiment renverser la vapeur pour lui.

Ces deux frappes servent le même but – empêcher Cerrone de se retrouver dans des échanges de boxe avec son adversaire. De plus, les deux frappes sont particulièrement douloureuses et rongent le conditionnement de son adversaire, ce qui signifie qu’essayer de réduire la distance sur “Cowboy” devient rapidement une tâche misérable.

Les combinaisons de Cerrone sont excellentes lorsqu’il est autorisé à initier. Par exemple, consultez son magnifique coup de grâce de Rick Story (GIF). La violence commence par un contre-coup qui aveugle son adversaire, mettant en place une croix rigide à la mi-section. Le corps a un peu émietté Story, le laissant très ouvert à l’uppercut, qui le fait remonter dans la direction d’un coup de pied haut.

Lorsque Cerrone dirige la danse, il est l’un des attaquants les plus méchants et les plus créatifs de la liste.

Cerrone peut frapper avec puissance à n’importe quelle hauteur, mais ses coups de pied bas sont quelque chose de spécial (GIF). Il garde sa jambe très lâche pendant qu’il lance la frappe, claquant rapidement le coup de pied claquant dans la cuisse de son adversaire comme un fouet. C’est rapide, dommageable et assez difficile à attraper. Avant longtemps, même se lever peut devenir très difficile pour son adversaire (GIF).

Un autre élément de base du kickboxing de Cerrone est le coup de pied de commutateur. Il déguise bien le pas rapide, le cachant généralement derrière un coup de poing ou, plus souvent, une feinte. Au début, Cerrone utilisera le coup de pied de l’interrupteur pour creuser à l’intérieur de la jambe avant de son adversaire, ce qui accélère considérablement la destruction de cette jambe. Ensuite, Cerrone le changera et ira haut avec son coup de pied de commutateur, qui a attrapé beaucoup de ses anciens adversaires (GIF).

Même avec l’ajout du coup de pied instantané / interception du genou et un meilleur jeu de jambes, les problèmes défensifs de Cerrone demeurent. L’essentiel est que Cerrone n’est pas un grand boxeur et évite ainsi la poche. Malheureusement, chacune de ses cinq dernières défaites est venue à des attaquants habiles qui ont appliqué une pression intelligente, ce qui est sans aucun doute le modèle pour vaincre Cerrone même si c’est difficile à utiliser.

De plus, les adversaires de Southpaw rendent la vie de Cerrone plus difficile. Cela ouvre son coup droit plus souvent, mais il est beaucoup plus facile pour un botteur Southpaw moindre de faire correspondre ses efforts avec son propre coup de pied puissant. Pendant ce temps, le coup de pied de Cerrone – une grande base pour une grande partie de son succès – est beaucoup moins utile. Enfin, l’homme avec la croix la plus nette et la plus droite a un avantage beaucoup plus important dans les échanges Southpaw-Orthodox, et cet homme n’est généralement pas «Cowboy».

Lutte

La lutte de Cerrone est certainement une compétence sous-estimée. Cela fait de nombreuses années qu’un combattant n’a pas réussi à faire glisser Cerrone sur le tapis et à le maintenir – une fois considéré comme le plan pour battre Cerrone à l’époque des World Extreme Cagefighting (WEC) – alors que “Cowboy” a été plus actif pour les ennemis en double legging. année.

Cerrone, comme de nombreux attaquants de grande taille avec un fort contrôle des distances, aime utiliser la double jambe haute. Dans le point culminant de la technique de cette semaine, nous analysons le double réactif et comment il pourrait être très utile contre un Southpaw comme McGregor.

De plus, Cerrone est compétent dans le corps à corps avec une variété de démontages. Bien qu’il soit moins courant maintenant qu’il préfère tirer, Cerrrone a déjà recherché des décharges de style Muay Thai de la cravate à deux cols et cherchera parfois des voyages terrestres depuis le cadenas.

La défense contre le démontage de Cerrone s’est considérablement améliorée depuis l’époque du WEC. En dehors de sa défaite contre dos Anjos en 2013, il n’a eu aucun mal à rester debout dans la cage, quelle que soit la division. Même lors de cette défaite, dos Anjos n’a pu gagner qu’un seul tour via des retraits. Son contrôle à distance est évidemment une partie importante de cela, car se rapprocher de lui est difficile. De plus, le pas du genou est également un grand moyen de dissuasion, car un tir mal réglé pourrait faire courir son adversaire face contre terre dans le genou.

Mis à part tout cela, Cerrone est tout simplement bon pour défendre le tir. Il garde une base large, s’équilibre bien et ne se bat pour les crochets que jusqu’à ce qu’il puisse lui arracher les coudes ou les genoux. Le cardio est également un facteur, car l’excellent conditionnement de Cerrone signifie qu’il a tendance à défendre le tir aux deuxième et troisième tours même si son ennemi a réussi à marquer un double match tôt. Un excellent exemple de cela est venu en face de Rick Story. Au début du combat, les deux échanges ont été échangés et un contrôle supérieur bref, mais au fur et à mesure que le combat avançait, Story était loin de mettre Cerrone sur le dos.

Jiu Jitsu brésilien

Avec 17 victoires impressionnantes par soumission, Cerrone a prouvé à la fois son instinct de tueur et sa capacité technique. Après avoir étourdi un adversaire, Cerrone cherche immédiatement à lui sauter dessus avec une soumission.

Habituellement, Cerrone cherche immédiatement à sauter sur le dos de son adversaire et à glisser son avant-bras autour du cou pour un étranglement à l’arrière. L’avantage de chercher le starter à terminer est simple: si le combattant à bascule laisse une seule ouverture dans son état mental éreinté pour que le bras de Cerrone passe, le combat est terminé. Sa ténacité mentale et sa durabilité n’ont plus d’importance, car il est tout simplement impossible de «durcir» un étouffé dans un étranglement à l’arrière (GIF).

De son dos, Cerrone est très bon pour utiliser pleinement sa longueur. Tout en poussant sur les hanches de son adversaire, Cerrone cherche constamment à pousser un bras à travers pour un triangle, à pivoter ses hanches pour un brassard ou à accrocher un des bras de son adversaire pour attaquer avec l’omoplate. Une fois qu’il attaque avec l’une de ces soumissions, Cerrone est excellent dans la transition entre eux.

La plus récente victoire de Cerrone à la soumission est venue face à Mike Perry, un brassard lisse qui a vraiment montré la puissance de Cerrone de son dos. Alors que Perry se concentrait sur le coude de Cerrone, il a négligé de regarder la position de son bras, s’étendant trop loin au-delà de la taille de Cerrone. De plus, le poids de Perry était trop loin au-dessus de la poitrine de Cerrone, ce qui libérait les hanches de Cerrone pour bouger. Cerrone a piégé le bras trop étendu et a rapidement tourné ses hanches, verrouillant le brassard si rapidement que Perry n’a jamais vraiment eu la chance de corriger ces erreurs de position (GIF).

En remontant quelques années plus loin, le combat de Cerrone avec Evan Dunham a été une démonstration extrêmement impressionnante de son grappling, en grande partie parce que Dunham a un excellent jiu-jitsu et est rarement hors-combat. Après avoir été balayé par la demi-garde profonde de Dunham, Cerrone coula avec la transition, piégeant le bras de Dunham dans une omoplate. Dunham n’a tenu la position supérieure que pendant quelques secondes, car il a été rapidement roulé par le verrou de l’épaule.

De la même manière, Cerrone a renversé le jury de Myles immédiatement après sa démission.

Au deuxième tour de son combat contre Dunham, un échange similaire s’est produit. Une fois de plus, Dunham a frappé un magnifique balayage de demi-garde profond. Alors qu’il cherchait à se mettre en garde, Cerrone attaqua avec un triangle que Dunham secoua. Cependant, quand il s’est retiré de la soumission, il a créé beaucoup d’espace. Ne voulant pas que Cerrone revienne sur ses pieds et continue de lui donner des coups de pied dans les jambes, Dunham insista imprudemment dans la garde de Cerrone.

Alors que Dunham emménageait, Cerrone attrapa un de ses bras et le poussa entre ses jambes. Après l’avoir piégé dans un triangle, Cerrone attrapa doucement l’une des jambes de Dunham, ajusta son angle et le fit rouler pour mettre fin au combat (GIF).

Conclusion

Compte tenu de sa longue carrière de combats divertissants et difficiles, c’est formidable de voir Cerrone recevoir un salaire et une opportunité aussi importants. Comme tous les combats de Cerrone, celui-ci sera probablement décidé tôt. Si “Cowboy” mélange ses compétences et cherche à tirer le combat, il aura probablement plus de succès, en particulier s’il peut trouver sa gamme avec ce long coup de pied et reculer McGregor hors de la distance de la main gauche.

Andrew Richardson, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, est un combattant professionnel qui s’entraîne au Team Alpha Male à Sacramento, en Californie. En plus d’apprendre aux côtés de talents de classe mondiale, Andrew a repéré des adversaires et développé des stratégies gagnantes pour plusieurs des combattants les plus prestigieux du sport.