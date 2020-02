Fighter on Fighter: Briser le Dan Hooker de l’UFC Fight Night 168

Le propre néo-zélandais, Dan Hooker, affrontera le commentateur et confrère de l’UFC, Paul Felder, ce samedi 22 février 2020 à l’UFC Fight Night 168 à l’intérieur de la Spark Arena d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.

C’est incroyable le saut dans le succès qu’un combattant peut trouver en changeant de catégorie de poids. Chez Featherweight, Hooker était un combattant solide et une menace de finition capable, bien sûr, mais il a également perdu la moitié de ses combats contre des gars comme Maximo Blanco et Jason Knight. Accumuler 10 livres supplémentaires a permis à Hooker de vraiment montrer ses compétences et son potentiel, alors qu’il a remporté six des sept combats au total chez Lightweight et s’est hissé dans le Top 10.

Plus que cela, il détruit des gens. Cinq de ces victoires ont été marquées par des arrêts, et dans la seule décision décisive, il a renversé Al Iaquinta une demi-douzaine de fois. Comme Felder, c’est l’occasion pour Hooker d’affirmer son nom dans l’image du titre Lightweight bondé.

Examinons de plus près ses compétences:

Frappant

Comme beaucoup des meilleurs combattants de Nouvelle-Zélande, Hooker a passé du temps au Tiger Muay Thai, mais est principalement basé sur City Kickboxing. Hooker est physiquement doué de longueur et de puissance, et il tire le meilleur parti de ces outils avec un style agressif et traqueur.

“The Hangman” a une formation professionnelle de kickboxing et a terminé 10 de ses ennemis par KO.

Hooker n’est pas nécessairement le poids léger le plus rapide de la liste, mais il joue avec ses forces. Hooker presse ses adversaires, mais – à l’exception du combat contre James Vick – le fait de manière mesurée. Faisant de petits pas et feignant, Hooker cherche à promener son adversaire dans un piège.

Il y a des avantages à ce style de pression plus modéré. D’une part, c’est une énergie assez faible. Deuxièmement, cela peut donner aux adversaires un faux sentiment de sécurité, même si Hooker coupe la clôture et trouve son timing.

Une arme de plus en plus importante pour Hooker est le coup de pied de mollet. Contre Vick, il a ouvert le combat en courant presque sur son adversaire, expliquant très clairement qu’il allait marteler le mollet. Le coup de pied au mollet de Hooker est extrêmement dangereux, et il lancera généralement la frappe sans aucune configuration, car il est incroyablement confiant que son adversaire sera trop déséquilibré pour contrer.

Une fois que le coup de pied est établi, Hooker construit vraiment à partir de lui avec des feintes et des frappes de main principale. Dans le point culminant de la technique de cette semaine, mon amigo Andrew Coyne fait un excellent travail pour identifier le cœur du jeu de Hooker (la relation entre le coup de mollet, le jab et le crochet gauche):

Il est mentionné dans la vidéo ci-dessus, mais une arme majeure de Hooker est son crochet gauche “triche”. En feignant une main droite ou un coup de pied droit, Hooker peut rapprocher son pied droit de sa gauche et directement sous lui, se chargeant pour un mouvement athlétique. Alors que son adversaire recule ou se penche contre la menace potentielle provenant de son côté droit, Hooker explose dans son crochet gauche (GIF).

Une dernière note sur la boxe de Hooker: comme les autres représentants de City Kickboxing, Hooker aime suivre sa croix avec un jab ou un up-jab. Il est très courant en MMA que les combinaisons se terminent par la main droite, mais Hooker compense cette attente en poignardant vers l’avant avec une autre gauche, qui atterrira souvent propre si la droite est courte.

Une fois sa portée établie, Hooker est remarquablement pointu. Il a une confiance totale dans son jab et son coup bas à distance, mais souvent il se rapproche. Si son ennemi reste immobile, Hooker continuera de faire sauter le veau. S’ils chargent, Hooker les battra au poinçon avec un jab rapide ou une croix (GIF). Après l’atterrissage, Hooker aime s’accroupir et se pencher sous n’importe quel coup de suivi avant de revenir avec un crochet gauche.

Un autre exemple de la capacité de Hooker à lire les mouvements de son adversaire est son genou. Contre Ross Pearson et Jim Miller, Hooker a pu chronométrer le mouvement de la tête de son adversaire et atterrir parfaitement avec son genou (GIF). La hauteur aide évidemment ici, mais c’était aussi impressionnant car les deux KO ont été marqués dans des situations différentes. Contre Pearson, Hooker battait en retraite et tirait alors que Pearson se glissait en avant, alors qu’il rattrapait Miller après l’avoir reculé dans la clôture et forcé une réaction inconfortable.

Défensivement, Hooker bouge bien la tête lorsqu’il contrôle la portée, mais sa perte contre Edson Barboza doit être mentionnée. Cela a simplement prouvé un match de style terrible pour Hooker. Alors qu’il avançait patiemment en avant, les coups de foudre de Barboza trouvèrent leur cible, lui coupant la jambe et se déchirant dans son corps avant que Hooker n’ait fini de se mettre à portée. Avant longtemps, Hooker ne se battait plus avec des jambes fortes sous lui, et les coups ne faisaient qu’empirer.

Lutte

Dan Hooker a marqué un grand total de trois éliminations au cours de sa carrière à 13 combats à l’UFC, et si ma mémoire est bonne, au moins un est dû à l’utilisation de la guillotine pour refuser un tir et prendre la première place.

La défense contre le retrait de Hooker est le problème le plus important ici, et il résiste très bien à 155 livres. Chez Featherweight, le style plus lent de Hooker ne correspondait pas bien aux hommes plus petits et plus rapides, qui ont pu voir ses coups de poing venir et se replier pour marquer une forte prise sur la taille. Chez Lightweight, cependant, le contrôle de distance de Hooker et le harcèlement mesuré le laissent rarement exposé à des tirs solides. La plupart du temps, il est capable de tourner ses hanches et de forcer son adversaire à un démontage d’une seule jambe, auquel cas Hooker peut sauter jusqu’à la clôture et se battre les mains.

Contre Al Iaquinta, il y avait une séquence particulièrement grande dans laquelle Hooker a vraiment puni la tentative de retrait de son ennemi. Alors qu’Iaquinta travaillait pour un démontage à l’entrejambe le long de la clôture, Hooker coupa un peu le coin et tendit la main vers la cheville d’Iaquinta. En attrapant la cheville et en tirant contre l’articulation du genou, Hooker a éliminé la capacité d’Iaquinta à avancer et à terminer le tir.

En lutte, le résultat final est probablement une impasse. Malheureusement pour «Raging Al», Hooker avait la possibilité de libérer un jet brutal de coudes avec sa main libre, une série de frappes qui semblaient presque entraîner un arrêt d’arbitre et faire des tonnes de dégâts.

Jiu Jitsu brésilien

Hooker a terminé sept de ses victoires via tapout. Bien que ses soumissions soient un peu plus variées sur la scène régionale, c’est sa guillotine qui s’est révélée très efficace à l’intérieur de l’Octogone – bien qu’il ait menacé un étranglement arrière nu sur Iaquinta également.

Le style de guillotine préféré de Hooker est dangereux, la guillotine électrique, et il est exceptionnellement plus puissant par la longueur de ses bras (GIF). Lorsque son adversaire tente de changer de niveau vers le cou, Hooker se concentre sur l’enfoncement du bras étrangleur extrêmement profondément. S’il est capable de poser le creux de son coude autour du menton, Hooker peut terminer l’étouffement en utilisant son autre main pour coincer son poignet vers le bas et dans le cou. Alternativement, Hooker a chassé la poignée d’étranglement nu arrière pour finir également, qui est une poignée très puissante une fois fixée.

Hooker a tenté d’alimenter la guillotine Gilbert Burns, l’un des grapplers les plus décorés du sport – vous savez que l’homme est confiant dans son étranglement avant.

Dans un excellent exemple de son match, Hooker a étranglé Marc Diakese. Après avoir frappé ses pieds sous lui avec un coup de pied au mollet, Diakese a essayé de rester opportuniste et de conduire dans un démontage. Au lieu de cela, Hooker a enroulé le cou et a mis fin au combat (GIF).

Conclusion

Hooker est un combattant assez mortel, celui qui profite de petits avantages et de distances pour faire d’énormes dégâts. Une fois qu’il prend le contrôle, il a tendance à le garder et à continuer à appliquer la douleur. C’est un style qui s’est révélé à la fois réussi et divertissant, et Hooker essaie une fois de plus de l’appliquer au plus haut niveau.

Andrew Richardson, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, est un combattant professionnel qui s’entraîne à l’équipe Alpha Male à Sacramento, en Californie. En plus d’apprendre aux côtés de talents de classe mondiale, Andrew a repéré des adversaires et développé des stratégies gagnantes pour plusieurs des combattants les plus prestigieux du sport.