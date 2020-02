Fighter on Fighter: Briser Paul Felder de l’UFC Fight Night 168

Le kickboxeur agressif, Paul Felder, affrontera son compatriote KO, Dan Hooker, ce samedi 22 février 2020 à l’UFC Fight Night 168 à l’intérieur de la Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Ne regardez pas maintenant, mais Felder fait courir son titre.

Le natif de Philadelphie a à peu près sauté dans l’extrémité profonde de la division des poids légers lorsqu’il a rejoint la liste en 2014, s’établissant comme un joueur extrêmement difficile. Il a également subi quelques pertes au cours de cette période, qui ont prouvé des expériences d’apprentissage efficaces de Felder, qui a vraiment compris son jeu au cours des deux dernières années. “The Irish Dragon” a maintenant remporté cinq de ses six derniers combats contre un niveau de compétition plus élevé. Sa carrière l’a vraiment construit à ce point, et il est temps de découvrir à quel point son plafond est haut.

Examinons de plus près ses compétences:

Frappant

Il y a eu un changement fondamental dans l’approche de Felder en matière de kickboxing, et c’est vraiment payant. Avant sa course actuelle, la ceinture noire de Taekwondo et de Shotokan Karate se battait en tant que kickboxeur à distance, cherchant à rester à distance avec ses adversaires. Il a de grandes armes à partir de là (à savoir, ses coups de pied), mais Felder s’est avéré beaucoup plus efficace en tant que meurtrier agressif qui traque les adversaires.

Il y a plusieurs raisons à l’augmentation du succès de Felder tout en se concentrant davantage sur la progression. D’une part, c’est un style qui cadre bien avec ses dons physiques. Felder est un grand poids léger, apparemment insensible aux dommages. Il mange extrêmement bien les énormes coups et riposte durement en retour.

De plus, Felder n’est tout simplement pas le boxeur le plus pointu. Felder va piquer occasionnellement, mais c’est toujours un moyen de parvenir à une fin, une méthode pour parcourir la distance et atterrir sa main droite. Je n’ai pas encore vu Felder établir un jab et tenir un adversaire à distance. Ce n’est tout simplement pas son style ni son intention, mais ce problème a déjà causé des problèmes contre des hommes comme Ross Pearson.

En termes de poinçonnage, Felder se concentre sur le crochet gauche et sur le côté droit. Avec les deux coups, Felder a tendance à faire un bon travail en plongeant la tête hors de la ligne médiane. Il a quelques astuces, comme «tricher» son crochet gauche en amenant le pied droit en avant et en explosant dans la frappe – quelque chose que Dan Hooker fait aussi!

Heureusement, Felder n’essaie pas d’être un boxeur. Il a la possibilité de tendre la main et de saisir la main gantée de son adversaire, ce qui rend les choses moches et nous amène dans le monde des coudes (GIF). Dans le point culminant de la technique de cette semaine, nous décomposons certains des pièges à main de Felder.

Peu d’hommes tournent aussi souvent que Felder. Il le fait dans de nombreuses situations. Plus célèbre encore, Felder a décroché un énorme backfist en rotation face à Danny Castillo en utilisant le coup de poing pour réinitialiser sa position alors que Castillo tentait de contrer un coup de pied (GIF). Il a fait ça plusieurs fois maintenant, mais Felder va souvent tourner dans un coude pour contrer le jab (GIF). Enfin, Felder suivra soudainement sa main droite ou son crochet gauche avec une rotation s’il est un peu déséquilibré, ce qui peut lui permettre de continuer la combinaison et de surprendre son adversaire.

Malgré mon affirmation que Felder est un meilleur combattant sous pression que le kickboxer de gamme, Felder est un excellent kicker. L’homme fouette les deux tibias avec de mauvaises intentions sur toutes les cibles, et il est tout aussi disposé à se détourner de cette plage.

Il y a deux techniques qui se distinguent dans cette partie de l’arsenal de Felder. Plus récemment, il s’est tourné vers le coup de pied pour gâcher la nuit de James Vick. Selon toute vraisemblance, cette frappe a été le facteur décisif dans un combat par ailleurs assez serré, car Felder a vraiment endommagé la jambe de Vick et l’a rendu beaucoup moins à l’aise pour lancer son jab.

Il n’est pas entré en jeu depuis un certain temps, mais Felder a également un excellent genou intercepteur lorsque des adversaires (généralement des lutteurs) essaient de le mettre sous pression. Sur le papier, c’est assez simple, alors que Felder lève le genou principal tandis que son adversaire se met en grève. Cependant, le timing de Felder avec le coup est excellent, et peu de frappes servent de meilleure dissuasion à la pression avant et aux changements de niveau (GIF).

Lutte

Felder est un bon exemple de l’importance de la taille dans la lutte. Mis à part les genoux interceptés, Felder fait rarement quelque chose de spécial pour se défendre contre le retrait, mais il est assez régulièrement capable de refuser des tirs ou de remonter parce qu’il est fort et déterminé.

Offensivement, Felder n’a pas marqué de retrait depuis 2016, une paire de éliminations à double jambe bien nécessaires contre la clôture dans une performance courageuse contre Daron Cruickshank. Une fois de plus, la forme physique va un long chemin lorsque les deux hommes sont sanglants et fatigués.

Lorsque Felder a atteint la première place (généralement par coups de poing), il s’est révélé être un homme extrêmement violent. Contre Charles Oliveira et Stevie Ray, Felder a réussi à mettre fin au combat assez brutalement en encadrant la tête de son ennemi dans le tapis, puis en utilisant cet espace nouvellement créé pour laisser tomber des coudes massifs (GIF).

La leçon ici est claire: ne laissez pas Felder gagner en posture si sous lui!

Jiu Jitsu brésilien

Ceinture violette de jiu-jitsu brésilien, Felder n’est pas le combattant de soumission le plus actif. Cependant, quand il en avait vraiment besoin, son expérience de grappling est arrivée. Dans son combat susmentionné avec Cruickshank, Felder a perdu deux rounds avant le troisième, mais il a pu jeter Cruickshank, sauter sur le dos et l’étouffer.

Plus impressionnant que d’étouffer Cruickshank, Felder est l’un des rares hommes à avoir survécu à s’emmêler sur le tapis avec Charles Oliveira. Au premier tour de leur combat, Felder s’est retrouvé piégé dans l’étouffement anaconda signature d’Oliveira pendant une grande partie du tour. Oliveira a essayé de terminer le starter à partir de plusieurs positions, mais Felder a toujours travaillé pour laisser tomber son coude, lui donnant un peu de marge de manœuvre.

Encore une fois, la taille et la force aident beaucoup.

Conclusion

Felder ne semble pas avoir la compétence magistrale singulière ou l’athlétisme fou requis pour devenir un champion dans une division comme Lightweight. C’est bien, cependant, parce que Felder est un vétéran sacrément dur et au nez dur qui lui donne tout pour même une chance de lutter. Qu’il atteigne ou non ce noble objectif, ses performances et ses améliorations ont été admirables.

Andrew Richardson, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, est un combattant professionnel qui s’entraîne à l’équipe Alpha Male à Sacramento, en Californie. En plus d’apprendre aux côtés de talents de classe mondiale, Andrew a repéré des adversaires et développé des stratégies gagnantes pour plusieurs des combattants les plus prestigieux du sport.