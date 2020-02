Fighter on Fighter: décomposer Corey Anderson de l’UFC Fight Night 167

Corey Anderson, champion d’Ultimate Fighter (TUF) 19, affrontera l’attaquant polonais Jan Blachowicz ce samedi 15 février 2020 à l’UFC Fight Night 167 au Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique.

Anderson est très clairement un combattant qui suit sa foulée. Il est rapidement arrivé sur la liste de l’UFC, remportant le TUF dans son quatrième combat professionnel. En tant que tel, cela ne devrait pas être un choc que “Overtime” frappe quelques ralentisseurs alors qu’il se heurte à des ennemis beaucoup plus expérimentés. Malgré ces pertes, Anderson a remporté des combats de manière assez constante tout au long de sa carrière à l’UFC, bien que ce ne soit qu’au cours des deux dernières années qu’Anderson ait vraiment tout mis en place.

Début 2020, Anderson mène une séquence de quatre victoires consécutives et est le favori pour affronter Jon Jones. Examinons de plus près ses compétences:

Frappant

Anderson est depuis longtemps un attaquant qui se concentre avant tout sur le jeu de jambes et les feintes. Les jeunes combattants qui se concentrent vraiment sur leur technique de kickboxing éprouvent souvent des difficultés au début plus que ceux qui se contentent d’imposer leurs dons athlétiques, mais Anderson commence maintenant à en récolter les bénéfices alors que son rythme et sa stratégie commencent à décliner complètement.

Anderson a un bon cadre pour la division, et il aime frapper de l’extérieur. La plupart du temps, Anderson dirige la danse, encerclant latéralement et montrant des feintes. Il pompera son épaule ou montrera un coup de pied de commutateur puis fera un pas de côté, cherchant soit à piquer son adversaire avec un tir à longue portée soit à prendre un angle.

Dans l’ensemble, Anderson partage plusieurs habitudes avec son coéquipier beaucoup plus petit, Frankie Edgar, y compris l’accent susmentionné sur les mouvements latéraux et les faux départs. De plus, Anderson aime travailler des combinaisons corps-tête comme «The Answer». Cependant, le type de corps d’Anderson est assez différent d’Edgar, ce qui lui permet de s’appuyer plus souvent sur le jab.

Mis en place par ses pompes d’épaule, Anderson fait un bon travail d’atterrissage du jab et de le doubler. De plus, il écartera souvent la tête de la ligne médiane pour viser le corps. Enfin, Anderson aime darder avec sa croix, en utilisant sa main droite pour s’incliner et potentiellement créer une ouverture pour une combinaison ou un tir.

Dans la dernière victoire d’Anderson face à Johnny Walker, il a rappelé au monde du combat qu’il pouvait également consacrer plus de poids à ses coups de poing en plus de démontrer sa maturité. Walker est un homme qui prospère lorsque les adversaires paniquent et prennent des décisions imprudentes – il capitalise généralement avec quelque chose de très explosif, comme un genou volant ou un coup de poing. Pour aider à convaincre son adversaire qu’il est en danger, Walker fait toutes sortes de mouvements étranges, changeant de position et agissant un peu sauvage.

Anderson n’était pas du tout dérangé. Il garda ses mains serrées et s’avança sur le Brésilien, attendant son moment. Une fois qu’il était convaincu que Walker était à portée de tir, Anderson a fait exactement cela, en s’avançant dans une main droite lourde qui a commencé toute la séquence d’arrivée (GIF).

L’un des aspects les plus sous-estimés de l’attaque d’Anderson est son jeu de corps à corps. Anderson lutte souvent contre la clôture, mais parfois le retrait n’est pas là. Dans ce cas, Anderson conduira son ennemi dans la clôture, contrôlant un crochet et maintenant une bonne position de tête. C’est une position qui l’a aidé à terminer Walker, et c’est le sujet du point culminant de la technique de cette semaine.

Une autre forte habitude de décrocher d’Anderson est de tirer sur la pause. Les «heures supplémentaires» se terminent rarement par un seul tir, enchaînant généralement trois ou quatre hameçons alors que son adversaire cherche à reculer. Enfin, Anderson est un botteur compétent. Son mouvement latéral à l’extérieur permet à Anderson de cacher l’étape requise pour engager le poids dans les coups de pied, l’aidant à couper la jambe avec moins de tell.

Défensivement, Anderson s’est également beaucoup amélioré, en grande partie en gardant le dos à la clôture. Pourtant, il convient de noter que le mouvement latéral d’Anderson l’a vu absorber une bonne quantité de coups de pied bas, et il a été attrapé plusieurs fois en avançant avec le jab.

Lutte

La capacité de lutte d’Anderson est bien connue comme l’épine dorsale de son jeu, mais elle est toujours sous-estimée du point de vue des statistiques. L’ancien lutteur collégial fait en moyenne environ cinq éliminations par combat et les marque à un clip de 50% – c’est un travail impressionnant, en particulier pour un grand homme.

Il est difficile de vraiment donner un aperçu détaillé de la lutte d’Anderson simplement parce qu’il est si varié dans son approche. Il est opportuniste, prêt à convertir un coup de pied rattrapé en un démontage rapide ou à utiliser une double jambe réactive pour contrer un adversaire à l’envers. Dans le même temps, Anderson se penchera sur un tir de son coup ou utilisera sa main droite pour pénétrer profondément dans une tentative de retrait. Qu’il soit initiateur ou réactif, Anderson est capable à la fois au centre de la cage et contre la clôture avec des éliminations à double et à une jambe.

Une fois Anderson sur un coup, il est définitivement une poignée. Anderson peut finir à l’air libre mais conduira souvent son ennemi dans la clôture, où il est plus facile de faire la transition entre les tirs. S’il est incapable de soulever, de vider ou d’arracher une cheville, Anderson se déplacera dans le corps à corps pour lancer quelques coups de poing avant de changer de niveau pour réessayer.

Encore une fois, le jeu de jambes d’Anderson est un grand avantage pour la mise en place de sa double jambe de conduite, qui est peut-être son retrait le plus courant. Les fausses entrées d’Anderson peuvent inciter son adversaire à se balancer tôt, ce qui peut être facilement contré par un tir. Alternativement, le pas en avant d’Anderson avec le jab peut plutôt être un pas dans un tir, donc s’il remarque que son adversaire cherche vraiment à planter et à contrer, il a probablement une avenue facile vers les hanches.

Jiu Jitsu brésilien

Anderson n’a pas encore tenté de se soumettre à l’intérieur de l’Octogone et n’a jamais été mis en danger non plus. Ses compétences et ses limites dans ce domaine sont assez difficiles à déterminer, mais un jeu de grappling plus développé – ou tout simplement en s’appuyant davantage sur lui – pourrait faire d’Anderson une plus grande menace de finition sur le tapis.

Conclusion

Il n’est peut-être pas le concurrent le plus populaire, mais Anderson représente un défi intéressant pour Jon Jones. D’une part, il a le cardio et le volume pour suivre «Bones» sur cinq tours – il est peut-être le seul poids lourd léger qui peut faire cette réclamation. Sinon, Reyes vient de montrer qu’un fort mouvement latéral peut aider à annuler les coups de pied droits de Jones, et le mouvement latéral est une partie importante du style de kickboxing d’Anderson.

Andrew Richardson, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, est un combattant professionnel qui s’entraîne à l’équipe Alpha Male à Sacramento, en Californie. En plus d’apprendre aux côtés de talents de classe mondiale, Andrew a repéré des adversaires et développé des stratégies gagnantes pour plusieurs des combattants les plus prestigieux du sport.