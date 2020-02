Fighter on Fighter: décomposer Jon Jones de l’UFC 247

L’un des plus grands de tous les temps, Jon Jones, cherchera à défendre sa couronne contre le puncheur de puissance, Dominick Reyes, ce samedi 8 février 2020 à l’UFC 247 à l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas.

Il y a deux vraies questions avant l’UFC 247, des questions qui semblent s’opposer directement l’une à l’autre. Tout d’abord, quelqu’un peut-il battre Jon Jones? C’est la principale question qui a ravagé la division des poids lourds légers depuis près d’une décennie maintenant. Cependant, la deuxième requête est nouvelle et les implications graves: Jones stagne-t-il ou, pire encore, régresse-t-il?

Depuis son retour en décembre 2018, Jones s’est battu pour le titre à trois reprises. Lorsqu’il a remporté la ceinture face à Alexander Gustafsson, il n’y a pas eu de régression – en fait, c’était peut-être le meilleur Jones encore, car il a méthodiquement brisé le Suédois et l’a ensuite terminé dans une séquence brillante. Ses deux défenses, cependant, étaient ternes: Jones n’a pas réussi à terminer Anthony Smith, dont le plan de match semblait être la position fœtale, et a presque perdu par disqualification. Puis, Thiago Santos a commencé fort avant de se faire sauter les deux genoux, et le Brésilien a tout de même presque remporté une décision partagée.

Dans cette ventilation, j’espère à la fois identifier certains des changements apportés au jeu de Jones et récapituler les compétences qui l’ont rendu si génial. Regardons de plus près:

Frappant

Jones est depuis longtemps un combattant à part entière ou à part entière. Le champion veut travailler depuis la fin de sa gamme de coups de pied et de jabbing ou dans le corps à corps, deux domaines où ses formidables atouts physiques sont les plus efficaces.

Presque toutes les attaques de Jones capitalisent sur sa taille significative et atteignent son avantage. Jones met le plus souvent cet avantage à profit en frappant son adversaire de l’extérieur. Jones est un homme avec des coups de pied fantastiques qui ne craint absolument pas la possibilité de se faire attraper et d’être forcé de lutter ou de décrocher.

En fait, il invite au démantèlement et aux tentatives de corps à corps, car il s’y développe.

Dès le début, Jones va travailler avec ses coups de pied et refuse de lui laisser le temps de l’adversaire pour trouver leur rythme ou leur gamme. Il est très difficile de se défendre contre l’offensive de Jones de cette gamme, car il attaque simplement avec tant de techniques différentes. De plus, l’adversaire de Jones est généralement trop loin pour riposter efficacement. Beaucoup de ses coups de pied sont aux jambes et au corps, ce qui est efficace pour ralentir son ennemi et le faire hésiter (GIF). De plus, ces coups de pied sont souvent un certain type de coup de pied linéaire, conduisant directement dans le corps ou la jambe, qu’il soit précédé d’un changement de position ou de rotation ou qu’il se déplace latéralement. Les coups de pied linéaires sont beaucoup plus difficiles à attraper que les coups de pied ronds, car la défense contre les coups de pied linéaires est un jeu de jambes – à peine un atout pour la plupart des grands hommes de 205 livres.

À ce jour, l’utilisation la plus dévastatrice de Jones de coups de pied obliques est venue contre “Rampage” Jackson (GIF). Jones a complètement démantelé son adversaire. Au troisième tour, Jackson ne lançait à peine aucun pouvoir et ne pouvait pas faire grand-chose pour arrêter les éliminations de son adversaire.

Ce combat est une exception, car les combattants ne sont généralement pas complètement séparés par les coups de pied. Le plus souvent, les coups de pied de Jones obligent les adversaires à cesser d’essayer. Marcher dans les coups de pied les fait beaucoup plus mal, ce qui signifie qu’il est plus facile de simplement rester en arrière et d’accepter la perte que de continuer à vous faire piétiner les genoux ou le foie.

Il existe de nombreux exemples, mais le plus récent est survenu lors du combat de Jones contre Anthony Smith. Smith est connu pour son agressivité et ses combinaisons puissantes – peu importait. Chaque fois que Smith tentait d’avancer ou de changer de position, Jones claquait un coup de pied dans sa section médiane ou sa jambe. Comme beaucoup d’autres, Smith s’est rapidement épuisé et démoralisé, se retirant dans quelque chose comme un obus défensif.

Ce n’est pas une question de ténacité; Smith est très dur. Jones oblige simplement ses adversaires à fermer.

Dans son deuxième combat contre Cormier, Jones a combattu un match extérieur très intelligent. C’était beaucoup de ses tours habituels – beaucoup de coups de pied à distance ainsi que de nombreux croix de Southpaw – mais avec un accent supplémentaire sur les coups de corps. Le succès de ces frappes corporelles était double: le succès précoce de Cormier en boxe diminuait à mesure que les tirs corporels s’additionnaient, et tout le travail corporel a poussé Cormier à se pencher quand un coup de pied haut a grimpé dans sa mâchoire (GIF).

Jones peut parfois coller son adversaire avec un long 1-2, mais il n’a jamais été aussi à l’aise avec un adversaire qui essaie toujours de le frapper. Son combat avec Thiago Santos était un exemple vraiment extrême: Jones a à peine lancé des coups de poing, et Santos était clairement gêné dans ses mouvements. Plutôt que de vraiment en profiter, Jones a reculé et a donné un coup de pied avec le botteur, ce qui a entraîné une victoire serrée.

C’était une prise de décision étrange d’un homme qui est un véritable génie dans la cage.

Une fois que Jones peut mettre la main sur son adversaire, sa confiance et sa compétence remarquables reviennent. Jones aime tendre la main et saisir l’un des poignets de son adversaire. Puisqu’il contrôle l’un des bras de son adversaire, il n’a qu’à se méfier de sa main libre. À tout moment, Jones peut tirer son adversaire vers l’avant et replier son bras pour poser un coude dur (GIF).

Enfin, Jones est un formidable combattant au corps à corps. Bien que cette proximité puisse être un inconvénient pour certains athlètes dégingandés, Jones utilise pleinement sa longueur pour tirer parti des éliminations et créer des opportunités offensives.

Dans le corps à corps, Jones a maîtrisé la position de tête. Contre Glover Teixeira en particulier, Jones avait presque toujours le front ou le haut de la tête sous la mâchoire de son adversaire. Cela lui a permis de faire pression vers l’avant et de s’assurer qu’il était le seul atterrissage qui a endommagé et épuisé son ennemi. (GIF).

Dans le deuxième combat de Jones avec Gustafsson. il avait vraiment l’air d’un maître de la gestion à distance, refusant absolument à Gustafsson l’opportunité de boxer. Jones a fait de son mieux en tant que Southpaw, ce qui a ouvert une quadruple menace d’offense contre Gustafsson, qui tentait de faire pression à l’intérieur de la position orthodoxe. Le coup de pied droit de Jones au genou, le coup de pied rond à la jambe / au corps / à la tête, le coup de pied brusque à l’estomac et le lancer droit à la gauche étaient tous des frappes dommageables qui venaient du côté puissance de Jones, ce qui rendait particulièrement difficile pour Gustafsson de les distinguer.

La défense de Jones était peut-être plus impressionnante. À chaque fois que Gustafsson réussissait à avancer légèrement dans une distance plus proche de la poche, les mains de Jones s’étendaient de son menton et atteignaient Gustafsson. Les tentatives de Jones de combattre à la main ont troublé l’attaque et les combinaisons habituelles de Gustafsson, ainsi que l’ouverture des contre-coudes de Jones.

Lutte

Le plus grand argument du déclin de Jones est probablement lié à sa lutte, sur laquelle il ne semble pas s’appuyer presque aussi souvent. En tant que jeune perspective, fraîchement sorti de son lycée et de ses jours de lutte collégiale, Jones était beaucoup plus actif dans la poursuite du retrait, souvent du corps à corps (GIF). De nos jours, Jones est toujours prêt à lutter, mais il tire généralement le long de la clôture et le fait moins souvent.

Il était étrange de voir Jones refuser de tirer sur Santos, un homme connu pour ses problèmes lorsqu’il était mis sur le dos. De plus, cela fait quelques années que nous avons vu Jones tenter un drop latéral ou un lancer gréco-romain similaire.

Bien que de nombreux chasseurs de grande taille aient du mal à descendre assez bas pour pénétrer les hanches de leurs adversaires, mais Jones est généralement capable de pénétrer profondément son tir. Non seulement la frappe dangereuse de Jones distrait-elle complètement son adversaire, mais ses coups de pied obligent souvent son adversaire à se tenir un peu plus droit.

Jones a un puissant démontage en double jambe qu’il aime finir contre la clôture. Dans un exemple impressionnant, Jones a menacé Lyoto Machida d’un voyage intérieur et l’a transformé en double jambe lorsque Machida a défendu. Avec son adversaire coincé le long de la clôture et ses mains jointes, Jones arracha Machida de la clôture et sur le tapis avec tout son corps (GIF). Pour la plupart, les éliminations de Jones en face de Cormier sont survenues via la double jambe contre la clôture. Quand un lutteur dégingandé et habile comme Jones monte sur les hanches et se verrouille les mains, il n’y a vraiment pas de défense claire, olympienne ou non (GIF).

Jones utilisera également une seule jambe extérieure à l’occasion, et il fera bien la transition entre les deux démontages (GIF). Après avoir isolé une jambe et avoir mis sa tête à l’extérieur, Jones fera glisser son bras intérieur jusqu’à la tête de son adversaire. À partir de cette position, Jones peut appliquer une pression supplémentaire pour faire tourner son adversaire lors de l’exécution d’une décharge ou même d’un voyage.

Une fois au sommet de son adversaire, Jones est un attaquant au sol dévastateur. S’il est capable de se tenir debout, Jones peut disposer de son adversaire rapidement, même en pleine garde. Brandon Vera l’a découvert à la dure, alors qu’il tentait de jouer la garde et se retrouvait avec une orbite brisée grâce à un coude brutal (GIF).

Si son adversaire garde une prise plus serrée sur Jones, il aime contrôler l’un des bras de son adversaire et le fixer au tapis ou derrière la tête de son adversaire. Bien que cela soit risqué du point de vue de la soumission – les grapplers apprennent à garder leurs coudes serrés et à éviter de traverser la taille de leurs adversaires pour éviter les brassards – cela lui permet de délivrer des frappes douloureuses qui sont difficiles à bloquer (GIF).

Jiu Jitsu brésilien

Cela fait sept ans que Jones n’a pas présenté d’adversaire pour la dernière fois, mais il ne fait aucun doute qu’il est un grappler extrêmement dangereux en première position. Dans l’ensemble, Jones est surtout connu pour son étrangleur à guillotine, qu’il a utilisé deux fois pour remporter des victoires contre Ryan Bader et Lyoto Machida.

Bien que le positionnement soit différent (demi-garde vs debout), le starter était le même. Enroulant son bras étouffant profondément autour du cou, Jones a effectivement coupé les deux côtés de l’artère carotide avec un seul bras – semblable à un étranglement nu à l’arrière. De sa main libre, Jones poussa vers le bas et dans son poignet, amplifiant considérablement la pression et forçant la soumission (GIF).

Une autre technique dévastatrice dans l’arsenal de Jones est la manivelle d’épaule. Lorsque son adversaire sécurise un crochet au corps à corps, Jones verrouille soudainement ses mains et sa clé sur l’articulation de leur épaule. Jones l’a utilisé contre Teixeira et Cormier, forçant les grapplers expérimentés à s’éloigner de leur crochet ou à éventuellement faire face à une coiffe des rotateurs déchiquetée (GIF). C’est une technique assez brutale, qui est un autre trait commun entre les différents aspects du jeu de Jones. «Bones» est tout simplement un combattant rude et méchant, que ce soit des manivelles d’épaule, des coups de pied dans l’articulation du genou ou une chute répétée du menton – un coup de menton? – dans la section médiane de Ryan Bader à partir de la position nord-sud.

En dehors de ces techniques clés, Jones est en mesure de sécuriser les soumissions simplement en usant son adversaire. Dans son combat contre “Rampage” Jackson, le puncheur était déjà fatigué et blessé au moment où Jones l’a traîné sur le tapis. Une fois là-bas, il était facile pour Jones de submerger sa défense avec un étranglement à l’arrière. De même, Belfort a été sévèrement battu avant d’être pris au piège dans une Americana.

Pourtant, faire atterrir un Americana sur une ceinture noire de jiu-jitsu est tout un exploit (GIF).

De la position la plus élevée, Jones cherche généralement à coincer un bras sous ses jambes, ce qui sert à la fois de configuration pour les frappes et les soumissions. Son crucifix et les conséquences possibles de l’atterrissage de cette position en face de Jones font l’objet du point culminant de la technique de cette semaine.

Défensivement, Jones prend des risques avec son placement de bras. Chaque fois qu’il tend la main pour saisir la tête de son adversaire ou lui épingler un bras alors qu’il est toujours dans la garde, Jones se place dans une position à risque plus élevé. À partir de là, il est plus facile pour l’homme du bas de créer des triangles, de fixer un crochet ou – comme Vitor Belfort l’a presque fait – de se rouler sur un brassard.

Conclusion

La performance de Jones face à Reyes devrait aider à répondre aux questions concernant l’avenir de Jones et s’il tombe ou non de son apogée. Reyes présentera à Jones une offense considérable, ce qui pourrait forcer Jones à vraiment démontrer sa grandeur. À tout le moins, il semble peu probable que Jones puisse contrôler le combat si facilement contre un homme de taille similaire et athlétique avec uniquement ses coups de pied.

