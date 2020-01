Fighter on Fighter: décomposer Junior dos Santos de l’UFC Fight Night 166

L’ancien pivot ultime du championnat de combat ultime (UFC), Junior dos Santos, devrait affronter le lutteur difficile, Curtis Blaydes, ce samedi (25 janvier 2020) à l’UFC Fight Night 166 à l’intérieur de la PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord.

La division Heavyweight est un endroit étrange. Je ne sais pas exactement à quel moment la prime de Junior dos Santos s’est terminée – probablement en 2013 lorsque Cain Velasquez a abusé de son corps et de son esprit une deuxième fois. Malgré ses capacités qui s’estompent lentement depuis ce moment, dos Santos a toujours réussi à rester dans l’échelon supérieur de la division, même en augmentant et en diminuant au cours des six années précédentes. Pendant tout ce temps, rien n’a vraiment changé dans le style ou la méthodologie de dos Santos. Le joueur de 35 ans n’a pas vraiment continué à grandir, ce qui l’a amené à se mesurer à l’élite divisionnaire.

Examinons de plus près les compétences qui l’ont amené à ce jour:

Frappant

Bien qu’il soit en fait un botteur plus rapide et plus puissant qu’une bonne partie de ses pairs, dos Santos opère principalement en tant que boxeur. Le Brésilien est rusé et dangereux en attaque, mais se bat historiquement lorsqu’il est forcé sur son pied arrière. Sa plus récente défaite contre Francis Ngannou est une exception – dos Santos a simplement semblé mal à l’aise dès la première cloche, s’est déséquilibré avec un coup de poing, puis a été brutalement contré.

Ce n’était pas sa meilleure heure.

Normalement, dos Santos fait bien de diriger avec ses coups de poing sans se pencher en avant et exposer sa mâchoire de manière si spectaculaire. Comme la plupart des bons boxeurs, le succès de dos Santos commence avec le jab, souvent au corps dans son cas. En plus d’être très utile pour abaisser les mains de son adversaire et configurer ses coups puissants, l’arme sert de télémètre pour dos Santos. Le coup de corps lui permet de savoir à quelle distance se trouve son adversaire, tout en offrant une belle barrière pour annuler le mouvement vers l’avant.

Dans la victoire quelque peu récente de dos Santos face à Ben Rothwell, le jab de dos Santos était incroyablement important, qu’il s’agisse de la tête ou du corps. La position bizarrement carrée de Rothwell le laissa quelque peu impuissant pour éviter la grève, qui stoppa bon nombre de ses attaques éclair. Alors que son ennemi poussait en avant, dos Santos reculerait de peu et le poignarderait ou planterait ses pieds et arrêterait Rothwell sur ses traces (GIF).

Peu de temps après, le visage de Rothwell a été coupé et ensanglanté du jab. Une fois que cela s’est produit, les réglages et les feintes de dos Santos ont fonctionné à merveille. Chaque fois qu’il montrait un soupçon de coup, Rothwell était obligé de réagir, soit en se figeant sur place, soit en cherchant le coup de poing. Quoi qu’il en soit, dos Santos pourrait chronométrer son favori (GIF) ou glissez un crochet gauche autour de la garde. Alternativement, dos Santos pourrait feindre, geler son ennemi et faire le tour de la cage.

Dos Santos est très dangereux sur le comptoir. Il est généralement habile à tenir son ennemi à distance avec ces longs coups et lignes droites sur le corps, mais il ira souvent sur l’agressif si son adversaire travaille au-delà de cette distance. Le crochet gauche est la clé ici, car il glissera vers le bas et tirera le contre-coup dur (GIF).

Dans une autre victoire récente face à Tai Tuivasa, la pression insensée de l’Australien a souvent vu dos Santos poussé dans sa position la plus vulnérable le long de la clôture. Cependant, “JDS” a fait un meilleur travail, sinon imparfait, pour garder sa défense haute en frappant la clôture et – peut-être plus important encore – en reculant. Alors que Tuivasa ralentissait, les coups de poing de dos de dos Santos ont atterri avec plus de cohérence et l’ont finalement laissé tomber (GIF).

Les coups de pied n’ont jamais été un élément essentiel de l’arsenal de dos Santos, mais ses coups de pied complètent ses attaques. En face de Rothwell, dos Santos a fait un travail décent de retour de coups de pied quand Rothwell a traîné à cette distance sans avancer. Plus particulièrement, il a coincé un coup de pied de côté dans Rothwell qui l’a envoyé voler. Hormis cela, les coups de pied de dos Santos sont aidés par l’élément de surprise. Il n’est peut-être pas un kickboxeur, mais dos Santos est un athlète naturel, ce qui signifie qu’un coup de pied élevé soudain atteindra sa cible plus rapidement que prévu (GIF). Dans son dernier tir au titre, “JDS” a accompli peu en face de Stipe Miocic, mais il a rapidement réussi à endommager la jambe du boxeur avec quelques coups de pied de veau lourds.

Le problème de Dos Santos – la raison de presque toutes ses pertes – a toujours été une incapacité à tourner. Cain Velasquez a forcé ce problème en plongeant dans des démontages et en mettant dos Santos à la clôture, mais Miocic a pu trouver le même résultat avec une simple pression offensive. “JDS” est depuis longtemps un combattant qui avance et recule en ligne droite, s’éloignant simplement jusqu’à ce que son adversaire cesse de frapper.

S’ils ne s’arrêtent pas, il frappe la clôture et ses mains ont tendance à tomber.

Lutte

Malgré les défaites contre Velasquez, se faire démonter et retenir n’a jamais vraiment été la faiblesse de dos Santos. Il était et est un homme très difficile à contrôler sur le tapis.

Il est assez rare que dos Santos recherche lui-même le retrait, mais cette partie de son jeu est efficace. Il repose en grande partie sur son athlétisme, bien supérieur à la moyenne par rapport à la plupart des poids lourds. Dos Santos fait un bon travail en changeant rapidement de niveau et en traversant son adversaire pour une double jambe solide.

Défensivement, «JDS» reste parmi les meilleurs de la division. Son étalement est très puissant et son équilibre est plus que suffisant pour éviter la plupart des jambes simples. De plus, la boxe de dos Santos est généralement assez distante pour lui donner le temps de réagir aux tirs de son adversaire. Même dans les deux victoires de Velasquez contre le Brésilien, dos Santos a réussi à bourrer la majorité des tirs de Velasquez.

En particulier, dos Santos est excellent pour se remettre sur pied. Après que son adversaire a terminé un démontage, dos Santos se détourne immédiatement et se lève. Ce faisant, il écarte ses hanches et se bat les mains, ce qui brise généralement l’adhérence de son ennemi. Dans le point culminant de la technique de cette semaine, nous discutons du stand-up de style de lutte de base, qui pourrait s’avérer une solution pour les éliminations de ses ennemis ou jouer entre les mains de Blaydes.

Alors que dos Santos fait un très bon travail de défense contre les retraits contre la clôture, il est trop content de travailler le dos à la cage. Cette faille est liée aux problèmes de sa défense frappante, car dos Santos ne montre pas l’urgence ou la technique nécessaire pour sortir d’une position aussi terrible. Même lorsque dos Santos frappe pour un crochet et s’éloigne, il le fait souvent avec les mains baissées, le laissant ouvert pour suivre les coups de poing.

Jiu Jitsu brésilien

Bien qu’il possède une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, dos Santos est rarement aux prises avec l’Octogone. Généralement, il élimine ses adversaires de manière violente ou négocie le long de la clôture, ce qui ne crée pas de nombreuses opportunités de soumission.

Cela dit, dos Santos a démontré une certaine habileté de son dos, et il n’est pas mauvais sur le plan défensif. Même après avoir été mal tombé par Velasquez, dos Santos a réussi à empêcher ou à échapper rapidement à de nombreuses positions dominantes et à se remettre sur pied, ainsi qu’à échapper à une barre de bras de son adversaire.

Conclusion

Sans l’affinité étrange de la division Heavyweight pour les prétendants âgés, je dirais qu’il est clair que dos Santos n’est plus dans la course au titre. Dans l’état actuel des choses, la situation ne semble pas très bonne pour le Brésilien, mais une grande victoire le replonge dans le mélange proverbial. Cette déclaration est tout aussi vraisemblablement vraie dans un an, car “JDS” est dans cette position ou dans une position similaire depuis un certain temps maintenant.

