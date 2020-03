Fighter on Fighter: décomposer Kevin Lee de l’UFC Fight Night 170

Le lutteur dominant, Kevin Lee, ira à la guerre avec l’as de soumission, Charles Oliveira, ce samedi (14 mars 2020) à l’UFC Fight Night 170 à l’intérieur de Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

Lee est un combattant extrêmement talentueux, mais il a été contraint de faire un changement. Lors de défaites consécutives contre Al Iaquinta et Rafael dos Anjos, Lee a pu trouver un succès précoce avant de disparaître tard. Il a attribué la première perte à sa perte de poids difficile, mais la seconde a eu lieu à 170 livres, où il n’y avait pas de bouc émissaire. Depuis lors, Lee a déménagé au Tristar Gym. Il n’est encore qu’à une victoire de son changement de camp de combat, mais dans cette victoire, Lee semblait plus prêt à gérer son énergie et à exécuter un plan de match spécifique. Le résultat a été une violente victoire par KO sur la tête (faits saillants de la montre), signe encourageant que Lee était sur la bonne voie.

Examinons de plus près cet ensemble de compétences:

Frappant

Il est toujours difficile d’obtenir une lecture complète des compétences de kickboxing d’Iaquinta. Dans des combats avec des hommes comme Tony Ferguson, Edson Barboza et maintenant Gregor Gillespie, Lee semblait vraiment s’améliorer et tirer le meilleur parti de sa portée folle. Cependant, quelque part au milieu, Lee s’est retrouvé déconcerté par la main droite d’Al Iaquinta, ce qui est loin d’être idéal.

La portée de 77 pouces de Lee est si précieuse. À distance, Lee aime lancer de nombreux jabs et combinaisons un-deux, en utilisant parfois la croix comme piste. Il est un attaquant actif, choisissant généralement de rester à portée et d’essayer de contrer avec sa main principale plutôt que de reculer complètement.

Les coups de pied sont également une partie importante de son offensive. Lee s’est beaucoup amélioré dans la configuration de ses coups de pied. Contre Ferguson, qui change constamment de position, Lee a changé de cap et l’a assez bien suivi. Chaque fois que Ferguson danserait trop entre les positions et ignorerait l’attaque de Lee, Lee prendrait la position opposée de Ferguson et claquerait un puissant coup de pied rond dans le côté ouvert de la direction vers laquelle Ferguson a tourné. Lorsque Ferguson posait ses pieds et montrait son mouvement de tête, Lee se déplaçait à nouveau dans la position opposée et donnait un coup de pied dans le côté ouvert.

Contre Gregor Gillespie, Lee a exécuté une contre-combinaison parfaite pour atterrir avec un coup de tête dévastateur. Sa mise en place fait l’objet du point fort technique de cette semaine:

Lee est également assez bon pour incorporer des feintes de changement de niveau dans son attaque. En pliant les genoux et / ou en atteignant la jambe de tête, Lee fera bouger les pieds de ses adversaires pour défendre le tir et lancera à la place des coups de poing lourds. Étant donné que le style de lutte de Lee lui permet de tirer de loin et de continuer à traverser, ces feintes de changement de niveau sont particulièrement efficaces.

Le travail de Lee contre Barboza reste la meilleure vitrine de kickboxing de toute sa carrière, et il l’a fait presque entièrement en tant que Southpaw. Tout d’abord, le changement de Southpaw a été une brillante décision stylistique face à Barboza. Le Brésilien fait de son mieux avec le switch-kick, qui est presque annulé face à un ennemi de Southpaw. Et tandis que le fameux méchant coup bas de Barboza peut atterrir sur n’importe quelle position, tirer sur un Southpaw signifiait que la cible du coup bas était l’intérieur de la cuisse plutôt que l’extérieur de la cuisse et du genou. Toujours douloureux, mais pas aussi dévastateur pour le genou.

Lee a également pris la sage décision de pousser le rythme offensivement. Il n’a pas laissé le temps au botteur de travailler ou de penser, le gardant sur son pied arrière avec des coups durs et droits et cette damable portée de 77 pouces. De plus, il est tellement facile de frapper en tant que Southpaw. Lee n’a pas eu à faire grand-chose pour mettre en place des coups de pied durs et dommageables, il suffit de lancer un coup ou une feinte, puis de frapper son tibia dans la section médiane ou la haute garde de Barboza (GIF).

Même avec des améliorations, le mouvement de la tête de Lee n’est pas encore devenu une force. Avant le compteur de glissement intérieur qui a mis Gillespie à terre, Lee mangeait beaucoup de coups. Il est prometteur qu’il ait pu obtenir le timing de leur part et obtenir une excellente combinaison en conséquence, mais il existe de meilleures façons d’évaluer le timing que d’absorber une douzaine de coups.

Lutte

La lutte de Lee a été incroyablement dominante à 155 livres, un excellent exemple d’un combattant tirant pleinement parti de ses outils physiques (force formidable et portée unique).

Le démontage à double jambe de Lee est incroyable. Contre la clôture, Lee peut être allongé dans ce qui semble être une mauvaise position, mais, en fait, il est toujours capable de verrouiller ses mains. C’est là que cette force physique entre en jeu, car Lee est toujours capable d’aspirer les hanches et de se soulever malgré le positionnement moins qu’idéal. Même contre un autre très gros grappler à Chiesa, Lee a réussi à connecter ses mains contre la clôture malgré le fait que Chiesa ait un décrochement décent, ce qui lui a permis de claquer «Maverick» malgré (GIF).

En face de Jake Matthews, Lee a réussi à lever son adversaire en l’air et à le claquer d’une double jambe malgré le fait que Matthews avait des doubles crochets et que ses mains n’étaient pas connectées. Ce n’est pas normal!

Au centre de la cage, la portée et la lutte de Lee lui permettent également de traverser des tirs imparfaits. Tant qu’il est en mesure de mettre la main sur son adversaire, Lee a une bonne chance de se traîner vers les hanches et finalement atterrir le démontage. Même dans le pire des cas, Lee peut souvent réussir à conduire son ennemi vers la clôture et à se remettre au travail. Bref, il y a très peu de chances de défendre la double jambe de Lee lors des deux premiers tours.

De plus, la lutte transitionnelle de Lee est assez solide. Il va attraper une seule jambe juste pour passer au double, et son interrupteur dans le verrouillage du corps est également serré. Dans un exemple lisse, Lee avait l’habitude d’utiliser une double jambe pour enfoncer Magomed Mustafaev dans la clôture, en utilisant le don de la cage pour faire rebondir son adversaire au centre. Comme Magomedov était déséquilibré et en mauvaise position pour se défendre, Lee est passé au cadenas et l’a fait pivoter sur le tapis.

Dans son combat avec Ferguson, Lee a connu un succès constant avec sa double jambe pour assurer la transition. Ferguson a souvent pu récupérer ses hanches suffisamment pour défendre le tir initial, mais cela n’a pas empêché les longs bras de Lee de grimper dans le dos et de se verrouiller ensemble. Une fois ses mains verrouillées, Lee ressemblait à un lutteur gréco-romain, soulevant sans effort Ferguson en l’air avec le haut de son corps ou le faisant tourner sur le tapis.

Défensivement, Lee n’est pas insensible aux démolitions. Il est définitivement solide dans les échanges de lutte défensive et prendra le dos d’un mauvais tir, mais dos Anjos a réussi à abattre Lee plusieurs fois en grande partie parce que son cardio l’a emporté plus tard dans les rondes.

Jiu Jitsu brésilien

Lee est un spécialiste du contrôle du dos. Il a remporté quatre victoires à l’UFC via un étranglement à l’arrière, chacune de ses soumissions se terminant à l’intérieur de l’Octogone. Il n’y a pas grand-chose à dire ici: le but de Lee sur le tapis est de sécuriser le dos, de battre son homme et de s’enfoncer dans le starter.

D’abord et avant tout, un combattant doit se mettre à l’arrière. Une fois au sommet, Lee s’ouvre rapidement avec une pression maximale et de lourdes frappes au sol, motivant son adversaire à bouger. Souvent, Lee abusera de son adversaire jusqu’à ce que sa garde s’ouvre, auquel cas Lee descendra pour effectuer une passe à double crochet et les empiler. Alternativement, son adversaire peut se déplacer pour s’asseoir dans un crochet, à quel point Lee les enclenche et se retourne rapidement dans le dos. À partir de là, Lee atteindra généralement le dos et contrôlera le poignet le plus éloigné, se donnant ainsi une chance de se taper la tête plusieurs fois. Lee frappe trop fort de ces positions pour attendre, donc normalement ses adversaires essaient de se lever et finissent par abandonner dans le processus.

Un autre truc époustouflant de Lee est la position de l’emballage cadeau. Après que Lee ait pris la monture ou même juste un demi-garde dominant, il frappera jusqu’à ce que son ennemi tente de s’échapper du coude en se tournant de son côté et en poussant sur le genou de Lee. Lee va contrer avec une pression thoracique, en gardant son adversaire sur sa hanche et en permettant à Lee d’atteindre la tête et de saisir le poignet. Avec l’emballage cadeau sécurisé, son adversaire choisit le plus de se faire tabasser impuissant ou d’abandonner le dos.

Une fois en contrôle arrière, Lee a tendance à sécuriser le starter plus rapidement que la plupart des autres. La plupart des combattants de haut niveau sont très difficiles à terminer à partir de cette position, mais Lee le fait avec cohérence, en grande partie en raison de l’efficacité de ses frappes au sol. De plus, Lee fait un excellent travail pour forcer le bras d’étouffement sous le menton. Si son adversaire garde son menton rentré, Lee enroule ses bras sur la bouche et assure une prise paume contre paume. Une fois que Lee commence à se cambrer dans le triangle du corps, son adversaire s’allonge, ce qui rend très difficile de garder le menton enfoui.

Le bras glisse généralement sous.

Dans un exemple positif du jeu de fond de Lee, il a réussi à s’échapper sous Chiesa. Tandis que Chiesa atterrissait en position de dessus d’une sorte de glissement, Lee a utilisé un crochet et un crochet papillon pour élever son ennemi. Ce n’était pas suffisant pour décrocher un balayage, mais cela a permis à Lee de se mettre à genoux et de se lancer dans une double jambe, ce qui a finalement produit le même résultat.

Dans les deux pertes de soumissions de Lee à l’UFC, on pourrait soutenir que le conditionnement était le facteur le plus important. Dans les premiers tours, Lee n’a eu aucune difficulté à suivre les tentatives de soumission de Ferguson et dos Anjos. Une fois fatigués, cependant, ces ceintures noires vétérans ont pu envelopper son cou.

Si son combat contre Oliveira ne se termine pas tôt, la capacité de Lee à se débattre en toute sécurité en étant fatigué sera mise à l’épreuve.

Conclusion

C’est un test vraiment intéressant pour Kevin Lee. Sur les pieds, sa défense peut-elle résister au Muay Thai de plus en plus volatile d’Oliveira? Ou choisit-il de lutter avec Oliveira sur le tapis, où les deux hommes sont incroyablement dangereux? Peut-être tout aussi important, les deux hommes ont des antécédents de repli après un succès précoce, il peut donc s’agir simplement de savoir qui peut rester cohérent à mesure que le combat se poursuit et que la fatigue augmente.

