Fighter on Fighter: décomposer le Yoel Romero de l’UFC 248

Le lutteur olympique cubain, Yoel Romero, s’affrontera avec une sensation de kickboxing et un support de sangle de poids moyen pour le championnat de combat ultime (UFC), Israel Adesanya, ce samedi 7 mars 2020 à l’UFC 248 à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Romero, 42 ans, est toujours l’homme le plus athlétique de la division des poids moyens, et c’est absolument absurde. «Soldat de Dieu» peut parfois se fatiguer, mais c’est depuis longtemps le cas. Sinon, il ne montre aucun signe de déclin. Il est également vrai que Romero a perdu ses deux derniers combats, une paire de défaites très serrées par décision partagée. Pourtant, contrairement au match Cejudo vs Aldo, ce combat pour le titre reçoit très peu de critiques ou de plaintes. Romero est juste un combattant spécial, et les gens sont heureux de le voir combattre à peu près n’importe qui.

Examinons de plus près ses compétences:

Frappant

Romero a un processus pour son kickboxing, c’est tout simplement étrange. L’artiste cubain KO est très conscient de son propre pouvoir, et son objectif final est en grande partie de décrocher un coup franc à travers la mâchoire.

En dehors des mises en place et des pièges occasionnels, la stratégie globale de Romero est de poignarder son adversaire avec des coups de pied de gamme et de faire deviner son ennemi avec des mouvements paresseux et des frappes timides. Une fois que l’ouverture se produit, Romero augmente sa vitesse et souffle son adversaire avec une puissance choquante, rendue encore plus surprenante par le passage soudain de l’insolent au mortel.

Le grand avantage de cette tactique – outre sa grande précision – est qu’elle permet à Romero de conserver l’énergie. En tant qu’athlète musclé et plus âgé, Romero ne peut pas se permettre de lancer chaque coup de poing et de pied à pleine vitesse. S’il se dépensait à un rythme aussi élevé, il ralentirait fortement à moins qu’il ne marque un KO presque immédiatement. En restant détendu et en faisant des pauses, Romero se permet de porter le pouvoir profondément dans le combat.

Tandis qu’à portée, Romero feint assez activement pour masquer ses attaques. Avant longtemps, il commencera à trouver sa gamme avec des coups de pied. Romero le mélange assez bien, lançant à la fois des coups de pied ronds et des techniques plus flashy telles que les coups de pied latéraux, les coups de pied crochets et les teeps. Le coup de pied de côté de Romero a gravement endommagé la jambe de tête de Robert Whittaker, punissant sa position de style karaté.

Ce coup de pied peut également aider à régler les coups de poing de Romero. Notamment, Romero a arrêté Tim Kennedy en utilisant un coup de pied latéral comme distraction pour gagner l’angle et tirer un puissant crochet croisé (GIF).

Hors de la position de Southpaw, Romero peut fournir des coups de pied ronds très durs. Après avoir lancé beaucoup de coups de pied d’épaule, Romero frappera à la maison les coups de pied ronds aux jambes, au corps et à la tête. Lorsque Romero s’engage dans ces frappes, il frappe vraiment son adversaire. En plus des feintes et des coups de pied, Romero lancera des coups de poing vers les jambes de ses adversaires. Ceux-ci peuvent être confondus avec des tentatives de démontage et aider à la configuration de Romero. Par-dessus tout, ils aident à garder son adversaire hésitant et à l’extérieur.

Un excellent exemple de la ruse de la gamme de Romero est venu au premier tour de son combat avec Ronaldo Souza. «Jacare» cherchait à faire pression et à contrer l’Olympien, et Romero avait un excellent compteur dans sa manche. Il n’y a pas de meilleur moment pour lancer le poing en rotation que lorsqu’un adversaire se rapproche, alors Romero a suivi un coup de pied avec le poing arrière pour réinitialiser sa position et frapper Souza (GIF).

Romero est toujours à la recherche d’un moment pour décrocher une main gauche à pleine puissance. Il peut être mis en place par des feintes, des combats de mains (GIF) et poinçons à mi-vitesse. De plus, Romero est assez bon pour chronométrer son adversaire si ses ennemis se précipitent en avant, face contre la main gauche et contre le coude. (GIF). Contrer avec la gauche mène à une partie importante du jeu de Romero, qui stoppe la pression. Si son ennemi lui fait pression sans relâche, Romero ne pourra pas prendre de repos et son cardio en souffrira.

Romero utilise le démontage pour arrêter la pression assez souvent, et il construit à partir de là. Contre Chris Weidman et Clifford Starkes, Romero a sauté sur un genou volant et a mis fin au combat. Les deux lutteurs tentaient de pousser le rythme et de tirer sur Romero, mais ils n’ont pas réussi à l’occuper avec des coups de poing en premier et ont payé le prix (GIF).

La capacité de Romero à trouver une ouverture a été mise en évidence face à un autre kickboxeur de Southpaw à Luke Rockhold. Les deux hommes sont habitués à combattre des athlètes droitiers et ont été forcés de s’adapter. Dans le cas de Romero, il a un peu simplifié son jeu. Après avoir fait un tour pour regarder Rockhold – qui a vraiment montré une boxe plus nette que jamais – Romero s’est rendu compte que son ennemi reculerait toujours à chaque fois qu’il avancerait.

En conséquence, Romero a rencontré beaucoup de succès avec le switch-cross. Tirer un coup et changer de position en orthodoxe en même temps couvre la distance, crée un nouvel angle et charge un coup puissant. Romero frappait l’interrupteur – quelque chose qu’il avait mis en place avec des coups raides sur le corps et la jambe – puis explosait en une série de crochets et de renversements, précipitant Rockhold dans la clôture et le brisant.

En fin de compte, cependant, les bases de la boxe et les vieilles habitudes ont mis fin à la soirée de Rockhold. Romero a utilisé un double coup pour couvrir un peu de distance, permettant à sa gauche de battre le crochet de contrôle préféré de Rockhold (GIF).

Dans le match revanche avec Whittaker et contre Paulo Costa, Romero a fait beaucoup de travail au compteur. Il était prêt à rester dans les échanges et à bombarder, gardant ses défenses hautes et faisant confiance à son menton fort (et à ses muscles du cou de fer) pour le garder en sécurité. Il pourrait prendre quelques coups de langue dans ces échanges, mais Romero est convaincu que lorsqu’il ripostera, il atterrira avec un impact sérieux (GIF).

Lutte

L’un des lutteurs les plus accrédités de l’UFC, Romero a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2000. Fait intéressant, bien qu’il se soit avéré excellent pour marquer les éliminations, Romero n’est pas le meilleur pour contenir son ennemi sur le tapis, et la lutte n’est généralement pas une grande partie de son chemin vers le succès.

Pourtant, l’explosion de Romero n’est jamais plus évidente que lorsqu’il cherche à marquer un retrait. Romero peut changer les niveaux incroyablement rapidement, traversant une double jambe avec plus de puissance que la plupart même tout en étant terriblement déséquilibré (GIF). C’est une chose difficile à gérer – il n’y a juste personne d’autre qui bouge comme “Soldat de Dieu”. Le genou volant est en fait une double jambe fréquente, car il sautera haut dans les airs pour tomber soudainement sur le tapis et exploser vers l’avant.

En raison de son style paresseux, les adversaires pensent parfois qu’ils sont libres de lancer face à Romero, qui ne semble pas prêt à répondre. Cependant, Romero fait généralement un excellent travail pour chronométrer ses éliminations, soit en cherchant à passer au milieu du coup de pied, soit en esquivant sous un coup de poing. (GIF). En face de Whittaker, Romero a chronométré à plusieurs reprises sa rotation vers la gauche pour obtenir une bonne position sur les hanches de l’Australien.

Romero a une habitude intéressante de chronométrer un tir parfaitement à la taille et de rentrer dans le verrouillage du corps plutôt que de terminer sa double jambe au niveau des hanches. Il est aussi très bien dans le corps à corps, et souvent Romero termine un tel coup avec un voyage intérieur.

Dans un exemple de l’excellent travail de corps à corps de Romero, Romero a utilisé un lancer de sacrifice pour claquer Brad Tavares sur le tapis. L’over-under au centre de l’Octogone n’est généralement pas une position où les takedowns sont débarqués. Cependant, Romero a montré sa maîtrise de la lutte en faisant un pas profond et en bloquant le genou de Tavares avec sa jambe. Avec ses hanches serrées jusqu’au genou de Tavares, Romero a pu faire entrer ses hanches et faire décoller Tavares, rendant le lancer possible (GIF). Tavares est un homme très difficile à vaincre – il était en fait un favori par rapport à Romero à l’époque – mais il n’avait pas vraiment de réponse au pouvoir et à la lutte de Romero.

La meilleure performance de lutte de sa carrière en arts martiaux mixtes (MMA) a probablement eu lieu au deuxième tour contre Weidman. Romero a maîtrisé le corps à corps face à un lutteur vraiment talentueux, mais la cerise sur le gâteau était un coup de pied lisse. Alors que Romero tirait sur le lat de son adversaire pour le faire tourner, il a bloqué la jambe proche de Weidman de son propre pied pour empêcher Weidman de reprendre pied. (GIF). C’est assez simple, mais exécuter ce type de balayage des pieds sur un All-American Division 1 à deux reprises est certainement un accomplissement.

Lors du premier match avec Whittaker, Romero a prouvé qu’il était remarquablement difficile à arrêter une fois engagé dans le tir. Le Cubain a fermement contrôlé les deux premiers tours avec des retraits incessants, en bloquant Whittaker dans la clôture et en le mettant à plusieurs reprises en changeant de niveau pour revenir au tir ou en faisant trébucher une jambe de base. Cependant, cette quantité de lutte a fatigué Romero, c’est pourquoi ce n’est pas sa stratégie habituelle malgré son efficacité.

Un autre mouvement de lutte rarement vu dans l’arsenal de Romero est le choix de la cheville. Une technique assez courante en lutte libre – dans laquelle les lutteurs restent très bas au sol et sont donc plus proches des chevilles les uns des autres – Romero a en quelque sorte marqué le même retrait simplement en ramassant le pied de son ennemi sur le tapis.

Romero n’est pas impossible à abattre simplement parce qu’il reste si détendu sur ses pieds. Cependant, aucun de ses adversaires n’a réussi à le retenir, Romero repoussant simplement son adversaire et se levant. Vous ne pouvez pas enseigner l’athlétisme fou ou des décennies d’instincts de lutte de haut niveau (GIF). Jusqu’à ce qu’il soit très fatigué, prendre et garder Romero bas n’est pas vraiment une option.

Jiu Jitsu brésilien

Curieusement, Romero n’a pas réussi à tenir son adversaire sur le tapis après avoir atterri. Habituellement, son adversaire est capable de se remettre sur pied en environ une minute environ. De plus, dans cette minute de contrôle, Romero se concentre en général sur la possibilité de mettre fin au combat avec des coudes brutaux.

Pour tout ce que ça vaut, Romero a utilisé le kimura à quelques reprises contre Tavares. Tavares cherchait à lutter avec Romero, à la recherche du retrait d’une jambe. Il a réussi à se mettre en bonne position à quelques reprises, mais Romero verrouillerait la prise du chiffre quatre sur le bras intérieur de son adversaire et ferait tomber son ennemi. Ce n’était pas exactement du jiu-jitsu technique, mais Romero était capable de passer à travers et de renverser la position.

Conclusion

Romero est un combattant spécial, un athlète unique qui se bat simplement différemment de presque tous ses contemporains. Il représente également une véritable menace pour Adesanya, quelle que soit sa séquence de victoires actuelle, ce qui donne à ce combat le potentiel d’être un autre classique instantané du titre des poids moyens.

Andrew Richardson, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, est un combattant professionnel qui s’entraîne à l’équipe Alpha Male à Sacramento, en Californie. En plus d’apprendre aux côtés de talents de classe mondiale, Andrew a repéré des adversaires et développé des stratégies gagnantes pour plusieurs des combattants les plus prestigieux du sport.