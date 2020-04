Fighting Fiction: ‘Friends’ et l’UFC se croisent à la croisée des chemins

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) était en crise en 1997. Qualifié de «combat humain de coqs» par le sénateur John McCain l’année précédente et interdit dans 36 États, le sport qui se targuait d’avoir «aucune règle» s’est vu contraint de se calmer pour dans un souci de palatabilité. Alors qu’il luttait pour trouver sa place, il a trouvé un partenaire improbable dans une émission qui venait juste de trouver la sienne: «Friends».

Après un caméo délicieux et apparemment ad-libbed de Robin Williams et Billy Crystal, l’épisode se divise en trois récits. Dans un cas, Chandler se débat avec le penchant de son nouveau patron pour se gifler le cul. Dans un autre, Rachel agonise sur la relation naissante de l’ex-petit ami Ross avec Bonnie, la nouvelle venue bien plus chaude que prévu. Dans le troisième, Monica fait face à ses propres problèmes relationnels lorsque son petit ami millionnaire Pete Becker, joué par le futur réalisateur d’Iron Man, Jon Favreau, décide de rejoindre l’UFC.

Oui, ils ne s’efforcent pas vraiment de trouver une justification. J’ai trouvé que “les mecs riches sont bizarres” est une explication assez réaliste, cependant.

En parlant de l’incapacité des “Simpsons” à faire quelque chose de drôle à partir d’un sport naturellement drôle, j’ai noté que bon nombre des problèmes de cet épisode étaient enracinés dans sa réticence à s’engager dans les arts martiaux mixtes (MMA) au-delà du niveau de la surface. Les «amis» font au moins l’effort; alors le badass Tank Abbott et un beau jeune Bruce Buffer apparaissent comme eux-mêmes et Joey révèle avec précision que les seules attaques interdites sont le gougeage oculaire et l’hameçon. Le MMA n’est pas traité comme un spectacle secondaire pour les dégénérés morts de cerveau et obsédés par la violence, et les blagues à ses dépens ne se sentent jamais plus mesquines que les jabs d’autres sports.

Bien sûr, Abbott bat Becker en se tenant sur le cou jusqu’à ce qu’il s’évanouisse, mais c’était légal à l’époque.

Cela aide également que, contrairement à «The Great Wife Hope», la sous-intrigue UFC est en fait assez drôle. De l’entraîneur de Becker interdisant le «boom-boom» avant le combat à Becker lui-même portant fièrement son gi et sa ceinture blanche dans la cage, il y a suffisamment de gags visuels et d’écriture solides pour mériter une montre.

Soit dit en passant, Becker devrait considérer comme une des marques d’honneur qu’il a été l’un des derniers Ultimate Fighters à avoir mutilé ses testicules pendant le gag de crédits – l’organisation interdirait les frappes à l’aine quelques mois plus tard … heureusement.