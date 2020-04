Fighting Fiction: Les Simpsons prennent un élan au MMA … et manquent

Économisez pour tout ce que M-1 Global fait au Bélarus, les fans d’arts martiaux mixtes (MMA) en quarantaine ont deux choix en matière de divertissement: des combats classiques ou fictifs.

Au moins jusqu’en mai 2020 … peut-être.

Comparé au baseball ou au football, l’empreinte fictive du MMA est dérisoire. Alors que le sport a toujours eu des trucs comme “Game of Death” ou “Enter the Dragon”, les films qui s’y engagent comme un sport réel (en plus du “Warrior” criminellement sous-estimé) ont tendance à être des schlock directs en vidéo. Sur le front de la télévision, les fans se contentent de “Kingdom”, des camées produits par Kevin James, ou de l’épisode spécial occasionnel de sitcoms comme Friends ou iCarly. Nous n’avons pas obtenu de nouveau jeu MMA en deux ans et – en dehors des efforts du Japon – il n’y a pas beaucoup de bandes dessinées, de dessins animés ou de livres à parcourir.

Voyant que nous pouvions tous utiliser une rupture avec la réalité en ce moment, je me suis dit que le moment était venu de jeter un coup d’œil à ce qu’il y avait, à commencer par la série d’animation la plus importante du monde.

“The Simpsons” a produit certains des plus grands épisodes sportifs de l’histoire de la télévision, de “Lisa on Ice” à “Homer at the Bat” en passant par mon préféré, “The Homer They Fall”. En 2009, bien au-delà de ce que la plupart considéreraient comme la date d’expiration de la série, elle a décidé d’essayer un épisode sur le thème de l’UFC avec “The Great Wife Hope”.

Le conflit de conduite est le mépris de Marge pour le «Ultimate Punch, Kick, & Choke Championship (UPKCC)», qui s’emballe quand elle surprend Bart en train d’étouffer Nelson l’intimidateur dans un grondement de cour d’école avec une technique qu’il a apprise dans un UPKCC montrer. Faisant de sa mission de détruire le sport, elle entre dans le «Septagon» pour plaider sa cause, conduisant la commissaire à la défier dans une lutte pour le sort de l’organisation.

Montage d’entraînement, bataille culminante … vous connaissez l’exercice.

“The Homer They Fall” est un homologue évident, et les gags ici pâles en comparaison. Beaucoup de choses se résument à eux qui durent trop longtemps; des lignes simples accrocheuses comme “assurez-vous qu’il vous frappe un nombre pair de fois, afin que vous ne vous retrouviez pas avec l’amnésie” suscitent bien plus de rires que 30 secondes de Nelson discutant de la planification d’événements avec Marge. Il y a quelques rires solides, comme le sac de boxe occupé des intimidateurs et l’épreuve de force entre Lisa et Bart, mais ils sont rares.

Là où il souffre vraiment, c’est dans la façon dont il s’engage peu profondément avec le MMA.

Dire cela comme quelqu’un qui l’aime, c’est un sport stupide. Nous avons fait annuler un combat pour le titre des poids lourds à la dernière seconde parce que le champion s’est assommé sur une pipe basse pendant son débrayage. Nous avons perdu un méga combat parce que le challenger a trébuché sur une rallonge et a déchiré son LCA. L’émission de téléréalité mettait en vedette des gars mangeant des sushis dans lesquels l’autre équipe éjaculait secrètement. Il y a tellement de matière à travailler que la décision des écrivains de trotter les mêmes vieilles blagues «Les fans de MMA sont des misogynes à tête noire obsédés par la violence» est carrément déroutant. Comparez cela à l’équipe de joueurs proposée par M. Burns, remplie d’anciens joueurs de baseball obscurs.

Pourtant, l’épisode ne devient jamais offensivement mauvais, et il ne modifie pas ou ne dénature pas plus le MMA que les autres émissions. C’est tout simplement étrange de voir un sport fondamentalement drôle se transformer en quelque chose d’amusant.