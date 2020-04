Finitions rapides! Regardez Ryan Bader écraser «King Mo» en seulement 15 secondes

Avant de profiter du combat final de la manche d’ouverture du Grand Prix Bellator MMA Heavyweight en 2018, commençons par préparer le terrain. Ryan Bader (24-5) est arrivé en tant que champion en titre des poids lourds légers, choisissant de se tester dans le tournoi pour voir s’il pouvait être champion dans deux catégories de poids. Muhammed Lawal (21-6, 1 NC), quant à lui, venait de remporter une victoire sur la légende des arts martiaux mixtes (MMA) Quinton “Rampage” Jackson en 2017, mais était resté inactif pendant près d’un an après ce combat.

«King Mo» Lawal s’était décrit lui-même comme un combattant de «poids d’argent» qui pouvait affronter n’importe quelle taille, et il l’avait certainement prouvé avec une victoire sur Cheick Kongo et sa victoire lors du Grand Prix des poids lourds 2015 de Rizin. “Dark” Bader avait une séquence de quatre victoires consécutives et une grosse puce sur l’épaule, donc ce serait à Lawal de le faire tomber.

Et le Bellator 199 le 12 mai 2018, au SAP Center de San Jose, en Californie, serait sa chance

Quinze secondes après que l’arbitre Mike Beltran a donné aux deux combattants leurs instructions finales, un homme est resté debout et l’autre a demandé la plaque d’immatriculation du camion qui l’a frappé. Lawal se précipita en avant avec un jab et Bader recula. Bader se déplaça de nouveau vers le centre et ouvrit un crochet gauche qui plaça Lawal sur son derrière. Bader a essaimé et n’a donné à Lawal aucune chance de récupérer, le frappant au sol jusqu’à ce que Beltran fasse la sauvegarde.

C’est l’un de ces moments du genre “cligner des yeux et vous allez le manquer” dans l’histoire du MMA. En effet, si vous vous êtes levé pour prendre une bière ou faire une fuite, le combat était déjà terminé au moment où vous vous êtes assis.

