Firas Zahabi réclame la trilogie Conor McGregor contre Nate Diaz pour un titre de 165 livres

L’entraîneur-chef du Tristar Gym, Firas Zahabi, dit qu’il aimerait voir Conor McGregor combattre Nate Diaz dans une trilogie pour le premier titre de 165 livres de l’histoire de l’UFC.

McGregor a éliminé Donald Cerrone dans l’événement principal de l’UFC 246 pour redevenir la plus grande superstar du MMA. La course pour devenir son prochain adversaire est maintenant lancée, plusieurs combattants se disputant la place convoitée d’être le prochain ennemi de McGregor. Certains des adversaires possibles pour McGregor incluent le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov, le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman, la superstar Jorge Masvidal et le haras léger Justin Gaethje.

Une autre option est Diaz, avec qui McGregor a une longue histoire. Les deux rivaux se sont battus deux fois en 2016, avec Diaz contrariant McGregor en se soumettant dans un choc à l’UFC 196, puis McGregor se vengeant avec une décision majoritaire à l’UFC 202. Un combat de trilogie entre les deux a été discuté depuis mais n’a pas encore se réunir.

Si vous demandez à Zahabi, l’un des esprits les plus respectés du jeu MMA, le prochain adversaire de McGregor devrait être Diaz, et la ceinture inaugurale de 165 livres devrait être en jeu.

Voici ce que Zahabi a dit lors d’une récente session AMA sur son YouTube (h / t BloodyElbow.com).

«J’adore cette idée (de Conor McGregor) de combattre à nouveau Nate Diaz à 170 ou 155. Quoi qu’il en soit, cela ne me dérange pas, même un poids plume, 165. Pourquoi ne pas commencer un nouveau titre, une nouvelle ceinture, un nouveau titre de championnat ? ”, A déclaré Zahabi.

«Super léger, 165, Conor McGregor contre Nate Diaz. Je me brancherais. Je pense qu’un cinq ronds avec une ceinture sur la ligne pour régler ce combat de trilogie épique serait phénoménal. J’adorerais voir ce combat. Je pense que c’est une très grande possibilité. “

Il reste à voir ce que l’UFC fera avec McGregor ensuite. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré publiquement qu’il voulait voir McGregor se venger de Nurmagomedov, mais finalement McGregor aura un mot à dire sur l’identité de son prochain adversaire. S’il veut que ce soit Diaz, alors il obtiendra ce qu’il veut.

Êtes-vous d’accord avec Firas Zahabi que Conor McGregor devrait combattre Nate Diaz dans une trilogie pour le premier titre de 165 livres dans l’histoire de l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/01/2020.