Florida State Boxing Commission disposée à sanctionner les événements MMA tant qu’ils sont sans public

L’État de Floride pourrait être la nouvelle résidence temporaire du UFC. Oui Dana White il n’avait pas à lever le petit doigt.

Hier soir, on savait que le La WWE a reçu l’approbation du maire du comté d’Orange, Jerry Demmings, pour fonctionner normalement à partir de son centre de haute performance à Orlando. Cela a ouvert la possibilité à l’UFC, tout en finalisant les préparatifs de son “Fight Island”, de s’installer en Floride pour résumer avec son calendrier.

MMA Fighting a contacté le Florida Department of Business and Professional Regulations pour savoir s’ils seraient disposés à sanctionner les sports de contact au milieu de la pandémie de coronavirus, et leur réponse a été affirmative. Tant que les événements se déroulent à huis clos et respectent toutes les règles d’hygiène afin que le virus ne continue pas à se propager.

“La Florida State Boxing Commission est prête à réglementer les productions sportives préparées et exécutées selon les conditions essentielles imposées par le coordinateur de l’Etat”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Avant l’annulation de UFC 249, l’organisation entendait réaliser tous ses événements à partir de son propre centre de haute performance, le UFC APEX, mais avec la Nevada Athletic Commission peu disposée à réguler la propagation du virus, cette option a été rapidement écartée.