Floyd Mayweather accusé d’agression, mais n’a jamais mis la main sur l’accusateur

Un rapport de police déposé à Miami a accusé Floyd Mayweather d’agression dans un hôtel de Miami. Cependant, toutes les parties ont convenu que Mayweather n’a jamais mis la main sur l’accusateur.

Le 1er février, la veille du Super Bowl, Ricco Kimborough, 32 ans, a affirmé avoir reconnu Floyd Mayweather qui se tenait au valet de chambre avec son équipe de sécurité au Hilton de Fontainebleau vers 8h30.

Il a affirmé avoir approché la star de la boxe pour une photo, mais Mayweather l’a refusé et a répondu: «Je ne peux même pas avoir une bonne matinée en premier?»

Dans le rapport de police établi, Kimborough a affirmé que l’équipe de sécurité qui l’accompagnait de Mayweather “l’avait repoussé” tandis que Mayweather menaçait “Je vais te battre”.

Les images obtenues de l’incident ont montré un échange verbal où Mayweather a crié à Kimborough: “Vous pouvez obtenir cette coqueluche gratuitement.”

L’accusateur a répondu: «Je reçois une coqueluche, je vais aussi avoir tout votre argent! Que diriez-vous de cela. “

L’équipe de sécurité de Mayweather a tenté de faire en sorte que la situation ne dégénère pas. Kimborough semblait bouleversé par la situation, mais la sécurité l’a empêché de fermer toute distance sur Mayweather.

“Chill out man, where [are] tu vas avec tout ça? Éteignez cet homme, détendez-vous. »

À aucun moment, la situation ne semble physique. Comme le montre le clip, il semble que la seule interaction des deux hommes soit un bref échange verbal.Cependant, l’affaire est maintenant entre les mains du PDG de Miami Beach. Ils enquêteront sur ces allégations comme une agression possible.

