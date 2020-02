Floyd Mayweather admet qu’il ne s’est pas vraiment entraîné pour le combat contre Conor McGregor

Un match revanche de boxe entre Conor McGregor et Floyd Mayweather pourrait être dans les cartes en 2020.

Depuis qu’il a fait une déclaration de retour à l’UFC contre Donald Cerrone, McGregor a laissé des indices sur sa prochaine décision. Alors qu’un match contre Jorge Masvidal pourrait être à l’horizon, l’Irlandais pourrait également se rapprocher d’un retour de boxe.

Le président de l’UFC, Dana White, a déjà laissé entendre qu’un accord était en place avec la légende de la boxe Mayweather.

Maintenant, Floyd Mayweather évalue la probabilité d’une revanche avec McGregor.

On lui révèle également le peu d’efforts qu’il a mis dans son premier combat avec McGregor, qu’il a remporté par le 10e round TKO.

“Vous savez, pour le combat contre Conor McGregor, je ne me suis pas vraiment entraîné”, a-t-il déclaré à REVOLT TV. «Je n’ai fait que des pompes et des redressements assis. C’est tout ce que j’ai fait, des pompes et des redressements assis. En boîte quelques fois, frappez le sac plusieurs fois. «En fait, le camp d’entraînement était à différents endroits. Je ferais un camp d’entraînement à Vegas quelques jours. Parfois, je n’allais pas au gymnase pendant une semaine.

“Je l’ai pris au sérieux, mais comme je l’ai déjà dit, je voulais m’amuser dans le combat”, a poursuivi Mayweather. «Je voulais divertir les gens. Donc vous savez, dirigez simplement avec ce style que j’avais qui était divertissant, c’était amusant, pour que les gens l’apprécient. Il faut donc donner aux gens un spectacle, alors j’ai donné aux gens un spectacle. Si je voulais sortir et le f ** k up et le brûler dès la porte, j’aurais pu le faire. Mais vous savez, mon truc c’est que si j’avais fait ça, il n’y aurait probablement pas de deuxième partie. “

“Revenez en arrière et regardez All Access”, a conclu Mayweather. «J’étais en forme, mais je n’étais probablement pas en forme comme le combat d’Arturo Gatti. J’étais en forme de chien. Diego Corrales, j’étais en forme de chien. Je courais dans les montagnes. »

Mayweather dit que son manque d’entraînement contre McGregor était une décision stratégique pour divertir les fans et assurer une revanche. Pensez-vous que nous les verrons à nouveau s’affronter?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.