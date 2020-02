Floyd Mayweather avoue qu’il ne s’est pas beaucoup entraîné pour le concours de boxe contre Conor McGregor

Crédit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Floyd mayweather Il n’avait pas besoin d’un camp normal pour vaincre Conor McGregor lors de son concours de boxe en 2017. Du moins, c’est ce que l’ex-boxeur indique.

En tant qu’invité au podcast Drink Champs, le boxeur à la retraite a mentionné que pour son combat avec l’Irlandais, ce qu’il avait le moins fait était de s’entraîner en tant que tel.

«Je ne me suis pas vraiment entraîné pour le combat avec Conor McGregor. Tout ce que j’ai fait, c’était des push ups et des squats. C’est tout ce que j’ai fait. Pushups et squats. J’ai boxé et frappé le sac plusieurs fois, car en fait mon camp d’entraînement était à certains endroits. Je me suis entraîné à Las Vegas quelques jours, mais parfois je ne suis pas allé au gymnase pendant une semaine. »

Bien qu’il ne se soit pas préparé comme il se doit, ‘Money’, qui a réussi un TKO au dixième round contre McGregor, dit qu’il a pris les choses au sérieux.

«Comme je l’ai déjà dit, je l’ai pris au sérieux. Je voulais m’amuser dans le combat et je voulais divertir les gens. »