Floyd Mayweather exclut le retour sur le ring cette année

L’Américain Floyd Mayweather a rejeté ses plans de se battre à nouveau cette année pour la pandémie de coronavirus et la mort récente de ses proches.

De nombreux gymnases de boxe et d’arts martiaux ont fermé en raison de l’éclosion de coronavirus qui balaie le monde, rendant difficile la formation des combattants à leurs engagements. Non seulement cela, mais les places ne peuvent pas être réservées et il est difficile de se concentrer sur la lutte contre ce qui se passe actuellement.

Alors que l’économie mondiale est au bord de la récession, il ne semble pas que le moment soit venu de se battre pour de gros montants, excluant le retour de Mayweather.

Tout semble indiquer que les récentes pertes dans la famille de Mayweather ils le forcent à exclure son retour. Selon TMZ Sports, Floyd Je suis très blessé par la mort de son ex-femme Josie Harris, décédé à 40 ans. Harris a été retrouvée morte par l’un de ses enfants, qu’elle et Mayweather avaient eu dans leur relation.

Peu de temps après la mort de Harris, l’oncle de Mayweather, le coach renommé Roger Mayweather, est décédée à 58 ans. “Argent” Il était très proche de lui et l’a également affecté. Le rapport de TMZ indique également que la mort de Kobe Bryant, son ami personnel pèse sur l’esprit du boxeur, ce qui indique que ce n’est pas le moment propice pour son retour.

Mayweather Il espère revenir après trois ans d’absence et a envisagé de participer à La boxe y MMA. Beaucoup de rumeurs sur une revanche avec Conor McGregor, un combat de règles mixtes contre Khabib Nurmagomedovet une revanche attendue avec Canelo Alvarez. Pour lui, il n’est pas clair si cela se produira après le moment difficile de la famille dans “L’équipe Money”.