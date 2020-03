Floyd Mayweather met fin à ses plans de se battre à nouveau en 2020

La légende de la boxe Floyd Mayweather a mis fin à ses plans de se battre à nouveau en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et de la mort récente de membres de sa famille.

De nombreux gymnases de boxe et d’arts martiaux ont fermé en raison de l’épidémie de coronavirus qui a balayé le monde, ce qui rend difficile pour les athlètes de s’entraîner pour les combats. Non seulement cela, mais les salles ne peuvent pas être réservées et il est difficile de s’exciter pour de grands combats en ce moment étant donné ce qui se passe dans le monde. Avec l’économie mondiale en plein désarroi, cela ne semble pas être le bon moment pour un événement sportif de combat à gros budget, que le retour de Mayweather qualifierait de.

Mais il semble plus que tout que les récentes pertes de Mayweather dans sa famille soient le moteur de sa décision de suspendre un retour en 2020. Selon un nouveau rapport de TMZ Sports, Mayweather a été particulièrement durement touché par la mort de son ex- sa petite amie Josie Harris, décédée la semaine dernière à l’âge de 40 ans. Harris aurait été retrouvé mort par l’un de ses enfants. Avec lui, elle et Mayweather en ont trois ensemble.

Peu de temps après la mort de Harris, l’oncle de Mayweather, le légendaire entraîneur de boxe Roger Mayweather, est également décédé à l’âge de 58 ans. Mayweather était très proche de son oncle et son décès l’a particulièrement frappé, selon TMZ. La mort de l’ami de Mayweather, Kobe Bryant, a également pesé sur l’esprit de Mayweather, ce qui en fait le mauvais moment pour un retour.

Mayweather espérait revenir d’une mise à pied de trois ans pour participer à un autre match de boxe ainsi qu’un combat MMA. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il affronterait Conor McGregor dans un match revanche, Khabib Nurmagomedov dans un match à règles mixtes et des boxeurs tels que Canelo Alvarez. Cependant, rien de tout cela ne se produira de sitôt avec ce nouveau rapport de Mayweather retardant son retour.

Pensez-vous que Floyd Mayweather reviendra en 2021?

