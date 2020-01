Floyd Mayweather n’a pas honoré l’accord de combat MMA

En août 2017, Floyd Mayweather a battu Conor McGregor sur le ring.

Mais l’ancien champion des poids légers et des plumes de l’UFC dit que le ring de boxe n’était pas le seul endroit où les deux étaient censés se rencontrer. Dans une récente interview avec ESPN, McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) a révélé que des accords verbaux étaient en place pour que les deux icônes des sports de combat participent à un combat MMA.

“Il ne va pas faire un combat d’arts martiaux mixtes comme il l’a dit”, a déclaré McGregor. «C’était censé être moi la boxe puis nous faisons un combat d’arts martiaux mixtes. C’est ce qui a été dit et il est également sorti de sa bouche. Ce n’était pas écrit, mais c’était un accord verbal. De toute évidence, cela ne va pas se produire, et je ne vais pas le pousser là-dessus non plus. “

Alors qu’il ne se ralliera pas pour un combat McGregor contre Mayweather MMA, l’Irlandais veut une revanche en boxe. McGregor pense que si certains ajustements avaient été faits en vue de leur premier combat, il aurait gagné. Un match revanche aurait un résultat différent, selon McGregor.

“Très certainement (je veux un autre match de boxe)”, a déclaré McGregor. “Je voudrais rejouer Floyd. Je pense que je devrais rattraper Floyd. Il flirte avec ça. Avec quelqu’un d’autre, ça ne sera pas pareil. J’ai fait phénoménal dans ce combat. La seule raison pour laquelle j’ai perdu ce combat, c’est parce que je me suis préparé à un style d’adversaire sans pied.

«Quand le combat était comme ça, je le séparais. Ensuite, il s’est avancé et a commencé à appuyer comme je le suis maintenant avec mes entraîneurs de boxe qui forent à nouveau des choses de boxe spécifiques en moi. Je sais que je bat Floyd si on fait un match revanche – quand on fait un match revanche. »

Mayweather n’est pas le seul boxeur que McGregor a pour objectif. Le poids welter de l’UFC a révélé qu’il y avait eu des discussions sur un match de boxe avec Manny Pacquiao. De plus, McGregor, qui retourne dans l’octogone samedi soir contre Donald Cerrone, veut une fissure au sparring partenaire devenu rival Paulie Malignaggi. Quoi qu’il en soit, un titre mondial de boxe est dans les cartes, affirme McGregor.

«Je l’attends avec impatience», a déclaré McGregor. «Si cela se produit – cela se reproduira. Cela va arriver. Je serais d’accord avec d’autres combats de boxe. Nous étions sur le point de signer Manny. Il y a eu des discussions sur la lutte contre Manny. Il y a eu une offre à ce sujet. Mais pas encore. J’adorerais aussi boxer Paulie.

«Je veux encore boxer. Je vais encore boxer. J’obtiendrai un titre mondial de boxe. J’adore la boxe, j’aime vraiment la boxe. “

