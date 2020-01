Floyd Mayweather partage une maquette de l’affiche «Mayweather contre McGregor 2» après l’UFC 246

À la suite de l’événement principal de l’UFC 246, Floyd Mayweather n’a pas mis longtemps à taquiner son méga combat.

Conor McGregor n’a eu besoin que de 40 secondes pour TKO Donald Cerrone samedi soir à Las Vegas et Mayweather, l’ancien rival de boxe de McGregor, a ensuite partagé une maquette d’une affiche pour une revanche potentielle entre lui et “The Notorious” sur Instagram:

L’affiche – ornée du logo de l’UFC ainsi que des partenaires de promotion et de diffusion de Mayweather – taquine que Mayweather vise à combattre McGregor à nouveau en 2020. Leur première réunion a eu lieu en août 2017 et le combat croisé massivement médité entre Mayweather et le- Le champion poids léger de l’UFC s’est avéré être l’un des pay-per-views de sports de combat les plus réussis de l’histoire.

Depuis lors, les deux hommes ont suggéré qu’il pourrait y avoir un match revanche, sans qu’aucun plan concret ne soit établi et Mayweather semblait s’être de nouveau installé dans une autre retraite. Cependant, le joueur de 42 ans a récemment été vu lors d’un match de la NBA en conversation avec le président de l’UFC, Dana White et White a confirmé que les deux avaient conclu “un accord”, dont les détails n’ont pas encore été dévoilés.

Lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246, White a de nouveau mentionné que lui et Mayweather avaient parlé, mais diraient seulement que «Floyd est dans nos plans et nous sommes dans les plans de Floyd cette année. Nous finirons par faire quelque chose. “

Mise à jour: Mayweather a ensuite partagé une affiche de lui contre Khabib.