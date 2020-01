Floyd Mayweather taquine une revanche avec Conor McGregor sur Instagram, Dana White fait allusion à l’UFC travaillant avec Mayweather

Conor McGregor a réussi son retour dans l’Octogone la nuit dernière à l’UFC 246. Il a éliminé Donald Cerrone au premier tour de leur combat de l’événement principal. Après le combat, le champion de boxe invaincu Floyd Mayweather est allé sur Instagram et a déjà commencé à taquiner une revanche potentielle entre les deux. Vous pouvez consulter sa publication Instagram ci-dessous.

Floyd Mayweather a battu McGregor au 10e tour de leur match de boxe en août 2017. Ce match était le premier match de boxe de McGregor.

Chose intéressante, le président de l’UFC, Dana White, a parlé de Floyd Mayweather lors de la conférence de presse d’après-combat pour l’émission de la nuit dernière. White a déclaré pendant le presseur: «Écoutez, nous faisons quelque chose avec Floyd. Nous faisons quelque chose avec Floyd. “Il a ajouté:” Et, euh, vous savez … je ne sais pas. C’est comme, ce soir, la nuit du combat, tu as le Khabib [Nurmagomedov] combattre à venir, et il se passe tellement de choses. Floyd est dans nos plans, et nous sommes dans les plans de Floyd cette année, et nous finirons par faire quelque chose. “

Les plans sur lesquels UFC et Dana White travaillent avec Mayweather restent un mystère. Cela pourrait être quelque chose d’autre lié à la boxe, comme Dana White a récemment parlé de promouvoir les combats de boxe.