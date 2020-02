Floyd pose une condition de vengeance

Le temps passe et on parle toujours d’un match revanche Floyd Mayweather vs Conor McGregor. Elle peut être donnée, elle peut ne pas l’être. Il n’y a pas longtemps, l’Irlandais a montré son intérêt pour poursuivre sa carrière de boxeur. Ceci après “Money” lui-même a annoncé la revanche entre eux avec une fausse affiche.

McGregor vs Mayweather, y aura-t-il une revanche?

Maintenant, il ne publie rien mais il dit à TMZ qu’il serait prêt pour un deuxième combat. Mais avec une condition.

“Si je suis payé correctement, j’irai là-bas pour jouer. Si je suis payé, je botterai à nouveau le cul de Conor. De nouveau”.

N’importe qui supposerait qu’un match revanche serait aussi un grand combat qui déplacerait des millions de personnes ils pourraient payer à la fois ce qu’ils veulent. Bien que nous ne sachions pas ce que Mayweather demande en matière d’argent. Nous verrons dans les prochains mois si cette affaire va plus loin ou si elle n’est plus rien.

Que se passerait-il dans un match revanche? Comme lors du premier match. Autrement dit, vous ne savez jamais ce qui peut arriver en boxe mais Mayweather serait le favori pour gagner et personne ne s’attendrait à ce que McGregor le batte. Après tout, nous parlions d’une légende contre quelqu’un de nouveau venu.