Floyd sur le combat contre McGregor: “Si je le flambais, il n’y aurait pas de partie 2”

C’est un combat qui n’a certainement pas besoin d’arriver. Pourtant, c’est un combat qui semble de plus en plus probable à mesure que 2020 se poursuit. Au début, il semblait que Mayweather devrait entrer dans l’Octogone afin de collecter un autre jour de paie à neuf chiffres, mais au fil du temps, Conor McGregor continue de pontifier sur ce qui pourrait être si un match revanche tombait, et étant l’égomaniaque qu’il est, il veut essayer de combattre Floyd dans un ring de boxe à nouveau.

Avec le président de l’UFC, Dana White, taquinant une entreprise commerciale à venir avec Mayweather plus tard en 2020, qui sait ce qui est possible. Il semble que ce soit autre chose que McGregor.

Bien sûr, Conor a remporté les premiers tours dans leur premier combat avant de gazer fort. Mais dans une nouvelle interview, Floyd prétend qu’il était juste en train de s’amuser et à peine entraîné pour le combat. Il a également affirmé qu’il portait essentiellement McGregor afin qu’une revanche soit financièrement viable.

“Vous savez, en fait, quand je me préparais pour McGregor, pour Conor McGregor, je ne m’entraînais pas vraiment”, a-t-il déclaré à REVOLT TV. “Donc pour le combat contre Conor McGregor, je ne m’entraîne pas vraiment. Tout ce que j’ai fait, c’est juste des pompes et des redressements assis. C’est tout ce que j’ai fait. Push-ups et sit-ups. En boîte quelques fois, frappez le sac plusieurs fois. Le camp d’entraînement était à différents endroits. Je ferais un camp d’entraînement à Vegas quelques jours. Parfois, je n’allais pas au gymnase pendant une semaine. ”

«Je l’ai pris au sérieux, mais comme je l’ai déjà dit, je voulais m’amuser dans le combat. Et je voulais divertir les gens. Donc vous savez, dirigez simplement avec ce style que j’avais. C’était divertissant, c’était amusant, donc les gens l’ont apprécié. Il faut donc donner aux gens un spectacle, alors j’ai donné aux gens un spectacle. Si je voulais sortir et le baiser et le faire exploser dès la sortie, je pourrais le faire. Mais vous savez, mon truc c’est que si j’avais fait ça, il n’y aurait probablement pas de deuxième partie. ”

“Revenez en arrière et regardez All Access”, a-t-il ajouté. “Vous ne m’avez pas vu m’entraîner. Je faisais un peu, j’allais au gymnase deux ou trois jours, puis je n’allais pas au gymnase pendant quatre jours. Mais j’étais en forme, j’étais en forme. Mais … je n’étais pas en forme comme le combat d’Arturo Gatti. J’étais en forme de chien. Diego Corrales, j’étais en forme de chien. Je courais dans les montagnes. »

Même «hors de forme», Mayweather a quand même réussi à gagner lors du premier combat avec McGregor et il n’y a aucun signe qu’une seconde irait différemment. Conor a parlé de la nécessité d’être dans un état de combat plus constant, mais tout ce discours sur la compétition régulière en 2020 n’a donné lieu à aucune nouvelle concrète sur le combat depuis sa victoire de janvier sur Donald Cerrone. Espérons que lorsque nous aurons de grandes nouvelles de McGregor, c’est lié au MMA, pas à la boxe.