Floyd taquine ‘Mayweather vs. McGregor 2’ après la grande victoire de Conor sur l’UFC 246

On y va encore une fois?

L’une des choses amusantes concernant le retour de Conor McGregor au combat est qu’il implique une longue liste d’adversaires potentiels passionnants pour l’Irlandais. Khabib. Masvidal. Diaz. Ferguson. Usman. Felder? Oui, McGregor a appelé Paul Felder dans la cage pour une raison quelconque après ses 40 secondes TKO de Donald Cerrone à l’UFC 246. Beaucoup d’options. Même Manny Pacquiao, qui semble être un bon moyen de souffrir d’un TBI. Mais qui sommes-nous pour arrêter qui que ce soit.

Malheureusement, Floyd Mayweather est également sur la liste. McGregor et Mayweather ont fait de bonnes affaires ensemble en 2017, et je suppose qu’à l’époque, c’était une diversion divertissante. Mais il reste peu de mystère sur la façon dont un match revanche se déroulerait, et cela détournerait McGregor des combats plus intéressants qu’il pourrait réellement gagner.

Mais Conor étant Conor, il a déjà dit qu’il serait intéressé par une revanche. Et après sa mutilation de «Cowboy», Floyd Mayweather résonne aussi. Il a partagé cette maquette d’une affiche pour la revanche hypothétique:

Dana White a abordé l’affiche et la possibilité que Floyd éloigne Conor de l’Octogone lors de la conférence de presse post-combat de l’UFC 246.

“Ce sont de grands problèmes”, a déclaré White. “Je vais m’en occuper.”

Plus tard, la conversation est revenue à Mayweather.

“Écoutez, nous faisons quelque chose avec Floyd”, a déclaré White. «Ce soir, la nuit du combat, nous avons le combat contre Khabib à venir. Il y a tellement de choses à venir. Floyd est dans nos plans et nous sommes dans les plans de Floyd et nous allons faire quelque chose plus tard cette année. “

Cela rend certainement un rematch possible beaucoup plus facile à assembler que l’original, qui a vu White refuser catégoriquement de le considérer comme une possibilité sérieuse pendant des mois. Et bon, s’il y a une chose qui pourrait me faire accepter à contrecœur l’idée de Mayweather contre McGregor 2, c’est un calendrier de négociation et de promotion extrêmement rationalisé.

Si c’était, hypothétiquement, l’un des trois combats de McGregor en 2020? Il y a certainement de meilleures utilisations de son temps et de meilleurs adversaires à affronter. Mais s’il se bat déjà deux fois en MMA, je dis que l’homme ait un petit super combat de boxe, comme un régal.