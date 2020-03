Formation de «Jacare» dans son garage pour l’UFC 249 lors d’une épidémie de coronavirus

Tous les gymnases ont dû être fermés en Floride au milieu de la pandémie de coronavirus, mais le brésilien de poids moyen Ronaldo Souza trouve un moyen de poursuivre son camp d’entraînement pour l’UFC 249.

C’est un événement qui reste prévu pour le 18 avril, mais il n’a pas de nouvel emplacement défini puisque Brooklyn n’est plus une option.

Souza vit en Floride avec sa femme et ses enfants, où le gouverneur Ron DeSantis a fermé des bars dans tout l’État, a mis fin à l’enseignement en classe dans les universités et les collèges pour le semestre, fermé les écoles K-12 jusqu’au 15 avril, ordonné une limite de 10 personnes aux rassemblements sur la plage et occupation restreinte du restaurant à 50%.

“Jacare” est réservé pour faire son retour dans la catégorie de poids de 185 livres contre Uriah Hall lors de l’émission à la carte, et son entraîneur-chef Josuel Distak a déclaré à MMA Fighting qu’il avait déménagé ses séances d’entraînement à un endroit différent lorsque Fusion X -cel Gym Gym a fermé ses portes jusqu’au 1er avril.

“Nous continuons de nous entraîner dur parce que nous n’avons pas été informés du contraire”, a déclaré Distak. «Nous nous attendons à ce que cet événement se produise. Nous nous entraînons bien. Le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les gymnases pendant deux ou trois semaines, mais nous avons notre plan B, un gymnase à la maison de «Jacare», un garage avec des nattes et nous continuerons de nous entraîner pendant ces trois semaines au garage de «Jacare». »

“Jacare” a travaillé avec un groupe de six qui comprend les combattants de l’UFC Alan Patrick, qui doit combattre Frank Camacho à l’UFC Lincoln le 28 avril, et Rodolfo Vieira, qui a récemment remporté sa deuxième victoire en octogone. Les entraîneurs et partenaires de formation de Souza séjournent dans un hôtel local et restent dans leurs chambres lorsqu’ils ne s’entraînent pas dans le garage.

“Nous allons de l’hôtel à son garage et tout de suite, et nous sommes très prudents”, a déclaré Distak. “Notre plus grande préoccupation concerne le Brésil, car il n’a pas la structure que nous avons en Amérique. … Cela nous dérange la tête. “

Malgré l’inquiétude, Distak dit qu’il n’y a aucun cas de coronavirus parmi leur famille et leurs amis au Brésil ou aux États-Unis.

L’UFC a annulé les trois prochains événements réservés à Londres, Columbus et Portland, mais Dana White a écrit dans une lettre aux employés de l’UFC que «l’UFC 249 est toujours programmé comme prévu.» L’émission à la carte est présentée par Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson.