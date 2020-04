Formation de Muay Thai Tiger Jiu-Jitsu | Ep. 2 | Sueurs de viande King Of Phuket

J’ai passé les six premières semaines de 2020 en Thaïlande, et la moitié de ce temps était entièrement consacrée à la formation d’arts martiaux mixtes (MMA) et de Muay Thai.

Deux de ces semaines ont été passées sur l’île paradisiaque de Phuket au Tiger Muay Thai, l’un des meilleurs gymnases MMA de la planète. Une fois à Phuket, j’ai rencontré le producteur de vidéos de SB Nation, Case Harts, et nous sommes allés travailler à capturer l’expérience de la formation à un niveau d’élite dans un pays étranger.

Regarder l’épisode un ICI.

En l’espace de trois semaines, Case et moi avons enregistré une tonne de séquences. Principalement, tout cet enregistrement était axé sur l’entraînement et les arts martiaux. Pendant les deux premières semaines, je me suis entraîné au Tiger Muay Thai tous les jours, faisant l’expérience autant que possible de ce que l’énorme installation et des dizaines d’entraîneurs offraient. Ensuite, nous avons déménagé à Bangkok, où j’ai visité plusieurs académies différentes.

Au cours de ces trois semaines et des vidéos à venir, je vais manger des insectes, me lancer dans une bagarre organisée et me jeter sur la tête. Jusque-là, penchons-nous sur le deuxième épisode.

Épisode deux: Il est temps de lutter! Dans cet épisode, Case documente un cours standard de jiu-jitsu professionnel au Tiger Muay Thai, qui implique un bref échauffement avant de nombreux roulements de position en direct. Ensuite, nous nous dirigeons vers un marché de nuit dans la ville de Phuket pour essayer des aliments étranges.

Dans les coulisses: À la minute près, les cours de jiu-jitsu professionnel de Tiger étaient les plus amusants du lot.

Maintenant, en tant que gars avec une expérience en jiu-jitsu, je suis probablement biaisé. Pourtant, j’ai adoré la façon dont ils étaient dirigés – droit au but. Après un bref échauffement pour faire transpirer, ce qui exigeait peu d’efforts dans la chaleur et l’humidité de Phuket, nous allions directement au grappling en direct. 10 à 15 athlètes prendraient le milieu et commenceraient dans une position dominante comme le montage arrière, le contrôle latéral ou même juste le haut de la garde. Le combattant dans la meilleure position a tenté de terminer, et l’homme du bas pourrait gagner en s’échappant, en balayant ou en se soumettant.

Le gagnant reste … jusqu’à ce qu’il finisse par perdre.

Il y avait aussi des cours de jiu-jitsu standard avec un accent sur l’enseignement disponibles chez Tiger, mais pour les professionnels qui connaissent leur métier, c’est un cours parfait!

Quant à la visite du marché de nuit, elle ne s’est pas déroulée exactement comme prévu. J’étais allé sur un bon nombre de marchés similaires et je pensais que nous pourrions trouver des plats plus exotiques, mais nous n’avons pas pu trouver de bugs étranges ou de viandes étranges! Au lieu de cela, je me suis gorgée de fritures et de sandwiches au pain étranges. Bien que nous ayons finalement atterri sur certains grillons et vers, ces délices sont encore à venir.

N’importe quoi pour le contenu!

Restez à l’écoute pour d’autres épisodes, qui devraient être publiés chaque semaine à partir de maintenant.