Formiga voit Cejudo redevenir poids mouche si les choses ne se passent pas comme lui à 135

Le concurrent éternel des poids mouches Jussier Formiga veut enfin se faire tirer une ceinture UFC en 2020, et il est confiant que le départ de Henry Cejudo pour les poids coq dégage la route.

Cejudo était un champion de deux divisions à l’UFC, mais est resté sur la touche pendant des mois après avoir subi une opération à l’épaule. Obligé de prendre une décision sur son avenir, le médaillé d’or olympique a lâché la ceinture de 125 livres pour poursuivre de plus grands combats au poids coq.

“Le fait qu’il ait été dépouillé de la ceinture de 125 livres était formidable, car la division peut enfin avancer maintenant”, a déclaré Formiga au MMA Fighting. «Nous aurons plus de globes oculaires sur nous, (et) nous aurons plus de prétendants disponibles pour lutter pour le titre.

«Cejudo a remporté deux ceintures et a subi une opération à l’épaule, mais personne ne savait où il allait se battre ensuite. Il a toujours eu l’impression qu’il visait davantage les poids coqs (et) il n’a jamais mentionné (Joseph) Benavidez, ni aucun autre poids de mouche. Il avait donc d’autres plans. Il est maintenant le champion des poids coq et doit faire tout ce qu’il faut pour défendre cette ceinture. “

Le 29 février, la ceinture de poids mouche vacante est en jeu lorsque Joseph Benavidez rencontre Deiveson Figueiredo dans un affrontement de cinq rounds à l’UFC Norfolk. L’UFC n’a pas encore pris de décision sur qui obtiendra le prochain crack à Cejudo au poids coq. Mais Formiga ne sera pas surpris de voir “Triple C” revenir à sa catégorie de poids d’origine à l’avenir.

“Il a continué à parler de vouloir un grand combat, appelant à (Jose) Aldo, et il a oublié ses racines, (et) la division poids mouche où il a remporté son premier titre”, a déclaré Formiga. «Je pense qu’il pourrait décider de redescendre à l’avenir, car 135 est plein de combattants coriaces. Je ne sais pas comment il va faire là-bas. Voyons ce qui se passe.”

Le prochain combat de Formiga est prévu pour le 14 mars. Il affrontera son compatriote vétéran des poids mouches Brandon Moreno à l’UFC Brasilia dans la même arène où il a battu Dustin Ortiz en 2016. Le Brésilien pense qu’une victoire le mettra dans une “excellente position”, que Deiveson et Benavidez s’empare de la ceinture.

“Je serai probablement le prochain concurrent”, a déclaré Formiga. «Une excellente performance montrera que je suis prêt à devenir le prochain candidat au titre de poids mouche. Mon camp est entièrement concentré sur cela, non seulement pour gagner mais aussi pour faire une déclaration. »

Le produit American Top Team a une histoire avec les deux hommes dans le prochain combat pour le titre de 125 livres. Il est le seul combattant à avoir vaincu Figueiredo en MMA, lui accordant une perte de décision en mars 2019. Mais il a été battu à deux reprises par Benavidez.

“Si Deiveson gagne, je serai très proche du titre, puisque je l’ai battu auparavant”, a déclaré Formiga. “Si Benavidez gagne, nous nous battrons probablement à nouveau de toute façon à l’avenir. Je suis excité pour ce combat. Je vais encourager le Brésilien, j’espère qu’il va gagner, mais c’est un grand combat qui ne fera que faire croître notre division. “

Cependant, Formiga doit encore dépasser Moreno et respecte les défis que “The Assassin Baby” présente. Le poids mouche mexicain a renoué avec l’UFC l’année dernière après une courte période à l’extérieur de l’organisation, se battant pour un match nul avec Askar Askarov avant de vaincre Kai-Kara France en décembre dernier.

La dernière défaite de Moreno à l’UFC est survenue entre les mains d’Alexandre Pantoja, qui se trouve être un ancien adversaire et un coéquipier de Formiga à l’American Top Team. Pantoja a également remporté une victoire de soumission sur Moreno lors de “The Ultimate Fighter 24” en 2016.

“Nous en avons parlé, (et) Pantoja m’a donné quelques détails sur ses combats avec Brandon”, a déclaré Formiga. “Il est dans le top 5 maintenant, mais le battre n’est pas sorcier. Il est dangereux, mais mon style est parfait pour faire du bon travail, sans aucun doute. “