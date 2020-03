Forrest Griffin réagit au prix de service communautaire de nommage de l’UFC après lui

Le plus récent prix de l’UFC a été nommé pour le Temple de la renommée Forrest Griffin.

La promotion basée à Las Vegas a récemment lancé le Forrest Griffin Community Award en l’honneur de l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC et vainqueur de la première saison de «The Ultimate Fighter». Le prix reconnaît les athlètes de l’UFC qui font du bénévolat et des œuvres caritatives dans le but d’améliorer leur communauté.

Pour sa part, Griffin était humble à l’idée d’avoir un prix nommé en son honneur.

“Eh bien, je pense que la première chose quand vous entendez quelque chose comme ça, c’est que vous vous dites” Moi, pourquoi moi? ” Non, je n’en ai pas fait assez, mec. J’aurais dû faire plus. Il y a certainement quelqu’un qui a fait plus que moi et je suis sûr qu’il y en a un », a déclaré Griffin à MMA Junkie. “Je ne veux pas penser à ça comme ça. Je veux penser: «Hé, je sais que ce que j’ai fait dans la communauté a aidé les gens. Je sais que la vie des gens a changé pour le mieux à cause de certaines choses que j’ai faites. »Et c’est ce que ce prix représente, vous savez?

“Donc, c’est évidemment moins pour moi et juste plus pour les gens qui se battent pour l’UFC que vous pourriez penser que ces combattants sont vraiment des gens charitables et au bon cœur. Et quelque chose que j’ai trouvé il y a longtemps, c’était en fait quand j’étais entraîneur (sur “TUF”) contre Quinton (“Rampage” Jackson), c’est que nous avions en fait des antécédents vraiment similaires. J’étais comme lui parler et je me suis dit: “Ouais, c’est moi aussi. Oh ouais, c’est comme ça que j’ai grandi moi aussi. “C’est comme,” Oh, donc nous avons beaucoup plus de points communs que de différences. “

Griffin croit également qu’en sortant et en faisant du bien dans la communauté, les combattants contribuent à rehausser l’image du sport.

“Je pense que les gens qui sont attirés par un sport comme le combat, je pense que c’est génial que vous ayez ces gens qui se battent, qui font tant pour la communauté et il y en a tellement au fil des ans”, a-t-il déclaré. “Les gens qui ont fait tant de bonnes choses, je dois faire partie de tant de projets par le biais de combattants.”

Depuis sa retraite, Griffin a travaillé comme ambassadeur auprès de nombreux partenariats de l’UFC avec des organismes de bienfaisance locaux tels que Boys Town Nevada, Boys & Girls Clubs, St. Baldrick’s Foundation, The Gay and Lesbian Community Center of Southern Nevada, et Three Square Food Bank, où il siège actuellement au conseil d’administration.

Le prix communautaire Forrest Griffin sera décerné chaque année pendant la Semaine internationale de la lutte. Le lauréat inaugural de ce prix sera annoncé prochainement et sera honoré lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée UFC 2020, qui aura lieu le 9 juillet au Pearl at Palms Casino Resort à Las Vegas.

Le gagnant du prix recevra un don de 25 000 $ en son nom à l’organisme de bienfaisance de son choix.

Griffin est ravi de faire partie du processus de sélection.

“Ouais, je vais pouvoir aider à sélectionner et je vais le remettre à quelqu’un qui est une personne incroyablement méritante et honorable”, a déclaré Griffin. “Et c’est vraiment excitant de pouvoir donner ça à quelqu’un. C’est plutôt cool.”

Griffin espère que le Forrest Griffin Community Award incitera non seulement les combattants à faire de bonnes choses pour leurs communautés, mais encouragera également les combattants qui font actuellement un travail de charité à briller dans leurs efforts.

«Je veux certainement que tous ceux qui se battent sur la liste de l’UFC en entendent parler et pensent:« Hé, vous savez quoi? Je fais déjà de bonnes choses. Je devrais peut-être leur apporter un peu plus de lumière. », A déclaré Griffin. “Si vous pensez aux athlètes en général, ils font vraiment beaucoup de bonnes choses parce que beaucoup d’entre eux viennent d’horizons différents où ils ont rencontré un problème et alors vous avez un peu d’argent et une plate-forme fait quelque chose.” C’est ce que font les bonnes personnes.

