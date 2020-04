Francis Ngannou a demandé la lutte pour le titre par intérim avec Jairzinho Rozenstruik mais “il n’y avait aucun intérêt” de l’UFC

Francis Ngannou aimerait à nouveau concourir pour le titre des poids lourds de l’UFC, mais on ne sait pas quand cette opportunité pourrait se produire.

Avec trois victoires consécutives, dont deux KO sur les anciens champions Cain Velasquez et Junior Dos Santos, Ngannou devrait probablement être en lice pour un tir au titre. Mais l’UFC prévoit actuellement une trilogie entre Stipe Miocic et Daniel Cormier pour la fin de cette année.

Le problème est que Miocic se remet encore d’une chirurgie oculaire, et avec le coronavirus en cours qui ravage le calendrier de l’UFC, on ne sait pas quand le titre des poids lourds sera à nouveau défendu.

C’est pourquoi Ngannou a suggéré qu’un titre intérimaire soit en jeu pour son prochain combat contre Jairzinho Rozenstruik.

«Nous avons même demandé [an interim title] à l’UFC, mais en fait, ils n’étaient pas intéressés par tout cela », a déclaré Ngannou à MMA Fighting. «Le fait est que personne ne sait quand ce sera à nouveau décidé pour le titre dans la division des poids lourds. Cela va bientôt durer un an, ce qui est très frustrant et me rend [not] veux y penser.

“Disons que le 9 mai arrive et que j’ai battu ce gars, quelle est la prochaine? C’est juste une sorte d’angle mort là-bas, [and] l’UFC doit clarifier cela et laisser la division des poids lourds savoir exactement quel est le plan, ce qu’elle va faire. Je ne pense pas que nous allons attendre des gens. Aucun manque de respect pour Stipe ou [Cormier], mais je ne pense pas qu’il soit juste que nous restions assis ici et attendions de nous battre. “

Rozenstruik a fait écho à ces pensées dans une interview distincte alors qu’il appelait également à un combat pour le titre intérimaire à l’UFC 249 le 9 mai.

Malheureusement, l’UFC n’a pas encore écouté les ouvertures des poids lourds. Si la promotion change d’avis, Ngannou est définitivement à bord.

“Comme je l’ai dit, j’ai demandé cela, mais il n’y avait aucun intérêt”, a déclaré Ngannou. “Alors, pourquoi ne serais-je pas d’accord avec ça depuis que je l’ai demandé? Je pense que la division devrait continuer. »

La partie la plus frustrante pour Ngannou est peut-être ce qui lui arrive après le 9 mai. En supposant qu’il est victorieux, il n’y a pas beaucoup d’options disponibles en termes de prétendants viables. Il a déjà éliminé deux anciens champions et détient une paire de victoires sur Curtis Blaydes, qui est le prochain plus proche de Ngannou dans le classement selon l’UFC.

Le résultat final pourrait être Ngannou assis et attendant un tir au titre sans aucune indication claire quand cette opportunité pourrait se présenter.

“Peut-être qu’après Jairzinho, ils vont me faire attendre qu’un nouveau gars revienne se battre”, a déclaré Ngannou. “Cela fait déjà 10 mois [since my last fight]. “