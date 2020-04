Francis Ngannou affirme que la lutte contre l’UFC 249 devrait être un titre provisoire

Tout comme Jairzinho Rozenstruik, Francis Ngannou pense également que leur combat à l’UFC 249 devrait être pour le titre intérimaire des poids lourds.

Ngannou (14-3 MMA, 9-2 UFC) devrait affronter Rozenstruik le 9 mai et continue d’exprimer sa frustration sur le manque de mouvement dans l’image du titre des poids lourds.

Le champion Stipe Miocic n’a pas participé depuis la sortie de Daniel Cormier en août dernier, qui a automatiquement mis en place un combat de trilogie entre les deux. Mais ils ne sont pas encore programmés pour un combat et, tout comme Rozenstruik l’a récemment déclaré, Ngannou pense qu’il est temps que la division passe à autre chose en faisant de leur combat un combat pour le titre intérimaire.

“En ce qui concerne la situation, oui, c’est ce qu’elle devrait être et aussi, moi et mon manager, nous avons suggéré cela à l’UFC mais ils ne semblent pas intéressés à ce sujet”, a déclaré Ngannou à MMA Junkie. “Mais si vous regardez le fait – en août, ça va être un an depuis la dernière fois qu’ils se battent pour le titre dans la division des poids lourds.

“Jusqu’à présent, nous ne savons pas quand sera le prochain combat pour le titre dans la division des poids lourds, donc à un moment donné, nous devons continuer. Quelle sera la prochaine étape? Disons que ce combat a lieu le 9 mai, et ensuite? Je veux dire quoi de neuf pour la division poids lourds? Ils doivent déposer quelque chose, essentiellement le titre provisoire. »

L’ancien challenger du titre des poids lourds de l’UFC, Ngannou, a éliminé ses trois derniers adversaires au premier tour et avait hâte de tenter une nouvelle fois la médaille d’or. Il devra d’abord passer par Rozenstruik invaincu, mais “The Predator” craint que, même s’il obtient la victoire, il devra probablement faire face à une autre longue attente, et c’est pourquoi il pense que son combat à l’UFC 249 devrait être provisoire. Titre.

“À un moment donné, nous voulons juste savoir ce qui se passe dans la division, mais cela fait un peu partie de ma frustration maintenant”, a-t-il déclaré. «Après ce combat, disons que je vais là-bas (et) battre ce gars – et ensuite? Je vais m’asseoir là et les attendre ou la suite. C’est un point très aveugle en ce moment, le titre dans la division des poids lourds, et je voudrais que l’UFC éclaire et apporte des éclaircissements à ce sujet. “

Avec deux puissantes centrales lourdes qui vont entrer en collision dans leur combat, Ngannou s’attend à ce que l’un d’entre eux tombe en panne, et il promet que ce ne sera pas lui.

“Ce combat ne durera pas jusqu’à la fin, et ma prédiction est que je l’assomme”, a déclaré Ngannou. «Je l’ai entendu dire qu’il allait me mettre KO. Ce combat va certainement se terminer par KO, mais pas comme il le pense. »

