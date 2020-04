Francis Ngannou commente le report de l’UFC 249, remercie Dana White

Francis Ngannou a récemment réagi au report de la carte UFC 249, qui devait inclure son combat contre les poids lourds avec Jairzinho Rozenstruik.

L’UFC 249 était prévu pour le 18 avril. La carte devait initialement se produire à Brooklyn, New York, mais au milieu des restrictions de plus en plus strictes adoptées pour atténuer la propagation de la pandémie de coronavirus, elle a été déplacée sur les terres tribales de Californie. En fait, même cette décision n’a pas pu sauver l’événement. Au milieu des pressions croissantes d’ESPN, de sa société mère Disney et même de certains politiciens, le président de l’UFC, Dana White, a annoncé jeudi soir que la carte avait été reportée.

Ngannou a réagi à cette évolution peu de temps après que la nouvelle a fait surface, assurant à ses fans qu’il était néanmoins heureux et remerciant White et l’UFC pour avoir essayé si fort de faire en sorte que la carte se produise.

Voyez ce que Ngannou avait à dire ci-dessous:

“Le 18 avril n’est peut-être pas arrivé mais tout va bien, je suis personnellement heureux et fier du dévouement et de l’engagement des @ufc et @danawhite Merci d’avoir essayé si dur 🙏 #StayStrong # UFC249” – Francis Ngannou sur Instagram.

Francis Ngannou est actuellement sur une séquence de victoires impressionnante de trois combats, ayant récemment nivelé le meilleur concurrent Curtis Blaydes, l’ancien champion Cain Velasquez et l’ancien champion Junior dos Santos – le tout en moins d’une ronde chacun. Son combat planifié avec Rozenstruik, qui devait initialement titrer la carte UFC Columbus annulée, a été largement considéré comme un combat n ° 1 contre les poids lourds.

