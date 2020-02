Francis Ngannou critique Jairzinho et envoie un message à Tyson Fury

Francis Ngannou affrontera Jairzinho Rozenstruik le 28 mars dans un combat qui pourrait le placer comme nouveau challenger (encore) au Championnat du Monde UFC de Poids Complet. Il y aura du temps pour parler du titre, le cas est que le Cameroun va chez le Suriname, un combattant qui s’est relevé comme de la mousse.

Francis Ngannou critique Jairzinho

Et récemment, en parlant avec MMA Junkie, critiqué sa dernière victoire (assommé Alistair Overeem à la fin d’un combat j’allais perdre).

“Je n’ai rien vu qui m’ait impressionné chez lui. Tout au long de ce combat, il a reçu des coups et il a eu la chance d’obtenir la finale. La seule façon dont je vois comment notre combat peut se terminer est de le mettre KO au premier ou au deuxième tour. J’espère que c’est assez bon pour résister au premier tour. »

Francis Ngannou continue de chercher Tyson Fury

Dans la même interview, Ngannou a envoyé un nouveau message à Tyson Fury.

“EJe suis intéressé par la compétition de boxe, en général. Mais je pense que Fury et moi avons une certaine histoire entre nous parce qu’il a été le premier à me défier. Fondamentalement, après votre dernière victoire, soyez placé comme le meilleur poids complet. Et tu dois lui faire face pour prouver que tu es le meilleur“.