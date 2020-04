Francis Ngannou, Derrick Lewis, Roy Nelson & More réagissent à l’annulation de l’UFC 249

L’UFC 249 est officiellement annulé, et les combattants se sont tournés vers Twitter pour réagir, notamment Francis Ngannou, Derrick Lewis, Roy Nelson, etc. Comme indiqué, Dana White a annoncé jeudi que le PPV litigieux a été annulé et n’aura pas lieu le 18 avril comme prévu.

Vous pouvez consulter une collection de réactions du monde des combats ci-dessous:

Le 18 avril ne se passe peut-être pas mais tout va bien, je suis personnellement heureux et fier du dévouement et de l’engagement des @ufc et @danawhite

Merci d’avoir essayé si fort Stay # StayStrong # UFC249

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 9 avril 2020

Merci @danawhite @ mickmaynard2 et à tout le monde @ufc d’avoir essayé si fort d’y arriver. Nous, les combattants, nous voulons juste travailler et vous avez fait des efforts et vous avez dépensé des millions pour essayer de me laisser faire. Je vous remercie. Comme je… https://t.co/Svwt0KnXi1

– Sam Alvey (@smilensam) 9 avril 2020

pic.twitter.com/g3wfyoOBt7

– Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) 9 avril 2020

Je me suis entraîné 3 fois par jour chaque fois que j’ai pu, suivi un régime dur tout en étant en quarantaine, perdu mon adversaire a dit oui à tous ceux qu’ils pouvaient trouver, mis ma santé en danger en sachant qu’il y avait une chance que cela ne se produise pas parce que j’aime ce que je fais, je suis un combattant. si vous célébrez cet ef u

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 9 avril 2020

Bravo @danawhite tu as fait tout ce que tu pouvais. C’est admirable de votre part et nous l’apprécions tous.

– Jessica Eye (@jessicaevileye) 9 avril 2020

Un énorme merci à @danawhite @seanshelby #Hunter @ufc et à tous ceux qui ont travaillé dur pour y arriver! ✊🏾✊🏾✊🏾 j’ai hâte d’aller sur l’île 🌴 et de me battre! #StaySafe #Corona

– GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 9 avril 2020

Alors, je peux manger de la pizza maintenant?! https://t.co/HYYb242Rrt

– Katlyn Chookagian (@blondefighter) 9 avril 2020

# UFC249 a annulé WOW. Respect à @danawhite pour avoir fait de son mieux pour ramener le sport dans le monde. Je ne peux pas attendre que tout le monde puisse reprendre sa vie normale. Accrochez-vous! 🙏🏾

– Derek Brunson (@DerekBrunson) 9 avril 2020

Je suis tellement fou que nous ne verrons pas les combats depuis un repaire privé sur une île comme promis https://t.co/K5RzkXUGVO

– Sean O’Connell (@realOCsports) 9 avril 2020

Dernières nouvelles!

Pas d’ufc 249 pic.twitter.com/2uFOa715j1

– Roy Nelson (@roynelsonmma) 9 avril 2020

Triste pour les combattants et les fans qui ont espéré cela. Mais peut-être vaut-il mieux donner à ce virus plus de temps pour se propager.

C’est probablement doux-amer pour de nombreux ouvriers et combattants qui doivent être éliminés.

Nous voulons tous gagner de l’argent, mais nous voulons aussi protéger nos familles. https://t.co/zSg0KSWoy2

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 avril 2020

# UFC249 pic.twitter.com/MNIhMYA65g

– Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) 9 avril 2020

Homme que je ressens pour mes collègues. Ça souffle. # UFC249 annulé ❌

– # OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 9 avril 2020

UFC 249 a été annulé. Je ne suis pas en colère contre ça 🤷🏽‍♂️. C’est probablement mieux pour tout le monde et @danawhite a dit qu’ils viendraient faire un show à @Tachipalace 😝🔥. # ufc249 #fightisland https://t.co/ztAjIFpP6q

– Max Griffin (@MaxPainGriffin) 9 avril 2020

🙁

– Chito Vera (@chitoveraUFC) 9 avril 2020

Merci à @danawhite @ufc et aux entremetteurs d’avoir fait tout leur possible pour que cela se produise. Sérieusement merci les gars, ce travail acharné sera payant 🤜🏽 @seanshelby @ Mickmaynard2 ❤️

– Chito Vera (@chitoveraUFC) 9 avril 2020

Je le crois quand il dit que l’UFC sera le premier sport de retour. Espérons maintenant qu’en tant que combattants, nous aurons 3 combats par an après tout cela. De plus, vous devez admettre que Dana est la présidente la plus motivée du sport. https://t.co/94C1JC54U2

– Aiemann Zahabi (@Aiemannzahabi) 9 avril 2020

Disney toujours invaincu 🤣🤣🤣🤣 !!!! J’espère que vous avez acheté des #buydis

– Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 9 avril 2020

Aucune évidence https://t.co/yvcIOOSHtn

– patrick cote (@patrick_cote) 9 avril 2020

D’accord, c’est tout. Un grand effort de @danawhite et @ufc pour que cela se produise https://t.co/09mJF1ubin

– Nordine Taleb (@ TNT83MMA) 9 avril 2020