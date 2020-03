Francis Ngannou discute des “ précautions ” de l’UFC pour un combat délocalisé avec Jairzinho Rozenstruik

Francis Ngannou est heureux que l’UFC avance dans son combat avec Jairzinho Rozenstruik.

Ngannou et Rozenstruik devaient à l’origine se battre dans l’événement principal de l’UFC Columbus le 28 mars. Au milieu de l’explosion de la pandémie de COVID-19, cependant, le combat a été transféré dans la nouvelle installation Apex de l’UFC à Las Vegas – bien que cet emplacement soit maintenant situé dans l’air aussi, car la Nevada Athletic Commission a interdit tous les événements de sports de combat jusqu’au 25 mars et pourrait prolonger l’interdiction au-delà.

Quoi qu’il en soit, Ngannou se réjouit du choix controversé de l’UFC de poursuivre les combats dans le cadre de cette crise sanitaire mondiale.

“C’est bien qu’il soit déplacé plutôt qu’annulé”, a déclaré Ngannou au MMA Fighting. “Je suis assez content de ça. Je suis sûr que je vais encore me battre. Oui, je suis très heureux de cette décision. “

Compte tenu des risques liés à la pandémie de COVID-19, l’UFC devra bien sûr prendre de nombreuses précautions pour assurer la sécurité des combattants et du personnel. Dans son entretien avec MMA Fighting, Ngannou a également évoqué ces précautions.

“J’ai reçu un appel du (chef des affaires de l’UFC) Hunter Campbell hier et il me disait les précautions”, a déclaré Ngannou. «Avant cela, j’ai reçu un e-mail de l’UFC avec toutes les précautions que nous devons prendre pour rester en sécurité. J’ai reçu un appel de Hunter Campbell me disant que si jamais je sens que quelque chose ne va pas, il suffit d’appeler. Parce qu’ils ont mis en place une équipe médicale pour nous. Je n’ai pas besoin d’aller dans un hôpital au hasard ou quoi que ce soit.

«Je veux dire dans ce cas, vous vous sentez très en sécurité et vous savez qu’ils se soucient de votre santé. Et ils vont être là. Ils ne vous envoient pas quelque part. Ils vont être là, tout ensemble pour s’assurer que tout va bien pour votre santé. Ils mettront tout en œuvre pour que vous restiez performants quoi qu’il arrive, ce qui est à mon avis une bonne chose. »

Pensez-vous que Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik finiront par se battre?

