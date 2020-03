Image via @ufc sur Instagram

Francis Ngannou dit qu’il a été testé pour le coronavirus – et que le test a été facilité par l’UFC.

Ngannou a annoncé qu’il avait été testé pour le virus lors d’un récent épisode de Submission Radio.

“J’ai été testé, ils m’ont fait tester pour le COVID-19, donc je suppose qu’ils ont testé d’autres combattants, ce qui est un peu comme une chose positive, et comme, vous vous sentez un peu en sécurité pour vous rapprocher ou accompagner ces gens, », A déclaré Ngannou (via MMA Mania). «C’était l’UFC. C’était le médecin, mais par l’UFC. Je n’étais pas très inquiet. Cette chose a causé plus de panique que la vraie douleur elle-même. Nous paniquons juste. “

Le moment de cette annonce de Ngannou est intéressant, car le président de l’UFC Dana White est récemment devenu assez défensif lorsque Yahoo! le lui a demandé. Le journaliste sportif Kevin Iole si l’UFC teste ses combattants pour le virus.

“Nous nous assurerons de prendre soin de tout le monde comme nous le faisons toujours”, a déclaré White (via MMA Fighting). «Je ne donne pas au public et aux médias toutes sortes d’informations sur ce que je fais, mais je n’agis pas comme un rebelle fou ici avec le coronavirus. J’ai fait tout ce qu’on m’a dit de faire.

“Vous n’avez pas besoin de savoir [if fighters are being tested]», Ajouta White en appuyant dessus. “Ce n’est pas ton affaire.”

Alors que White était clairement contrarié par cette question, ce commentaire de Ngannou montre qu’au moins certains combattants UFC sont testés pour le coronavirus.

Êtes-vous surpris d’apprendre que Francis Ngannou a été testé pour le virus par l’UFC?

