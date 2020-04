Francis Ngannou est reconnaissant et fier de l’UFC et de Dana White

Francis Ngannou, était l’un des combattants qui avait eu un combat convenu, sur le undercard de l’événement UFC 249, maintenant il ne combattra pas ce 18 avril.

Cependant, dans une publication récente sur son compte instagram “Predator”, il a dit qu’il était heureux et fier des efforts déployés pour essayer de mener à bien l’événement.

Le 18 avril n’aura pas lieu mais tout va bien, je suis personnellement heureux et fier du dévouement et de l’engagement de @ufc et @danawhite. Merci d’avoir essayé si fort 🙏 #StayStrong # UFC249

Le français et natif du Cameroun, était le favori dans sa lutte contre Jairzinho Rozenstruik, selon les bookmakers, ce qui l’aurait conduit à sa quatrième victoire consécutive et aurait pu le rapprocher d’une autre opportunité pour le championnat, une opportunité qu’il avait déjà eue le 20 janvier 2018 alors qu’il n’a pas pu vaincre Stipe Miočić, qui reste le champion.